Незаслуженный негативный комментарий и оскорбления от заказчика. Что делать? - страница 11

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Alexander Voronkov:

Здравствуйте!

Пожалуйста, прошу разобраться вас с неадекватной оценкой в оставленном отзыве, о проделанной работе. Отзыв содержит выдуманную информацию не имеющую за собой никаких фактов. Заказчик просто взял и оболгал меня необоснованно, обвинив в том, чего я никогда не делал! Он взял и обвинил меня в том, что делал сам...

из публичного - вы в итоге ОБА ДВА облили из ушата друг-друга :-)

он написал отзыв, вы написали отзыв. Это всё личные эмоции, ну бывает что не сошлись

мне кажется всё Ок. Работа закрыта ? закрыта..

 
Maxim Kuznetsov:

из публичного - вы в итоге ОБА ДВА облили из ушата друг-друга :-)

он написал отзыв, вы написали отзыв. Это всё личные эмоции, ну бывает что не сошлись

мне кажется всё Ок. Работа закрыта ? закрыта..

Про эмоции это понятно, но вы видите уже только отзывы, а не переписку в работе. В рабочей переписке этот кадр обзывал меня по всякому, я себя вел адекватно и не позволил ни одного кривого выражения в его сторону. И поле этого вижу отзыв в свою сторону и я просто в ярости от такого наклёпа! То-есть он бвинил меня в том, что сам делал. Понимаете разницу?

Работа была закрыта 50/50.

 

Возможно я не совсем внятно выразил свое негодование. Я не настаиваю на отмену этого отзыва, если это возможно, то чтобы сам комментарий отзыва был удален.

Спасибо за понимание.

 
Alexander Voronkov:

Возможно я не совсем внятно выразил свое негодование. Я не настаиваю на отмену этого отзыва, если это возможно, то чтобы сам комментарий отзыва был удален.

Спасибо за понимание.

Удалять или изменять отзыв должен только тот, кто его оставил -- и именно так правильно.

На первой странице был приведён ответ СД по таким вопросам -- вот скрин ответа:



 
Andrey F. Zelinsky:

Удалять или изменять отзыв должен только тот, кто его оставил -- и именно так правильно.

На первой странице был приведён ответ СД по таким вопросам -- вот скрин ответа:



Понял, спасибо.

На самом деле это не справедливо, наглая ложь должна быть наказуема.
 
а мне американец пару недель назад поставил 3 звездочки, но отзыв написал хороший.... он ошибся в количестве звезд и потом пытался изменить на 5, но уже поезд ушёл, ничего не поделать
 
Mikhail Zhitnev:
а мне американец пару недель назад поставил 3 звездочки, но отзыв написал хороший.... он ошибся в количестве звезд и потом пытался изменить на 5, но уже поезд ушёл, ничего не поделать

Промахнулся поди)

 
Mikhail Zhitnev:
а мне американец пару недель назад поставил 3 звездочки, но отзыв написал хороший.... он ошибся в количестве звезд и потом пытался изменить на 5, но уже поезд ушёл, ничего не поделать
Пускай в следующий раз 7 поставит)
 
Aliaksandr Hryshyn:
Пускай в следующий раз 7 поставит)
А вообще был случай - один бразилец поставил мне и ещё одному программеру по 1 звезде, т.к. советник получился сливающий (хоть и по т.з.). Я обратился в сервисдеск (они тогда занимались всеми вопросами, а не только финансовыми) и эти отзывы удалили.
 
Alexander Voronkov:

Понял, спасибо.

На самом деле это не справедливо, наглая ложь должна быть наказуема.

С большим уважением и огромной благодарностью, к администрации данного сайта MQL5, за восстановление справедливости!

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