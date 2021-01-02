Незаслуженный негативный комментарий и оскорбления от заказчика. Что делать? - страница 11
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Здравствуйте!
Пожалуйста, прошу разобраться вас с неадекватной оценкой в оставленном отзыве, о проделанной работе. Отзыв содержит выдуманную информацию не имеющую за собой никаких фактов. Заказчик просто взял и оболгал меня необоснованно, обвинив в том, чего я никогда не делал! Он взял и обвинил меня в том, что делал сам...
из публичного - вы в итоге ОБА ДВА облили из ушата друг-друга :-)
он написал отзыв, вы написали отзыв. Это всё личные эмоции, ну бывает что не сошлись
мне кажется всё Ок. Работа закрыта ? закрыта..
из публичного - вы в итоге ОБА ДВА облили из ушата друг-друга :-)
он написал отзыв, вы написали отзыв. Это всё личные эмоции, ну бывает что не сошлись
мне кажется всё Ок. Работа закрыта ? закрыта..
Про эмоции это понятно, но вы видите уже только отзывы, а не переписку в работе. В рабочей переписке этот кадр обзывал меня по всякому, я себя вел адекватно и не позволил ни одного кривого выражения в его сторону. И поле этого вижу отзыв в свою сторону и я просто в ярости от такого наклёпа! То-есть он бвинил меня в том, что сам делал. Понимаете разницу?
Работа была закрыта 50/50.
Возможно я не совсем внятно выразил свое негодование. Я не настаиваю на отмену этого отзыва, если это возможно, то чтобы сам комментарий отзыва был удален.
Спасибо за понимание.
Возможно я не совсем внятно выразил свое негодование. Я не настаиваю на отмену этого отзыва, если это возможно, то чтобы сам комментарий отзыва был удален.
Спасибо за понимание.
Удалять или изменять отзыв должен только тот, кто его оставил -- и именно так правильно.
На первой странице был приведён ответ СД по таким вопросам -- вот скрин ответа:
Удалять или изменять отзыв должен только тот, кто его оставил -- и именно так правильно.
На первой странице был приведён ответ СД по таким вопросам -- вот скрин ответа:
Понял, спасибо.На самом деле это не справедливо, наглая ложь должна быть наказуема.
а мне американец пару недель назад поставил 3 звездочки, но отзыв написал хороший.... он ошибся в количестве звезд и потом пытался изменить на 5, но уже поезд ушёл, ничего не поделать
Промахнулся поди)
а мне американец пару недель назад поставил 3 звездочки, но отзыв написал хороший.... он ошибся в количестве звезд и потом пытался изменить на 5, но уже поезд ушёл, ничего не поделать
Пускай в следующий раз 7 поставит)
Понял, спасибо.На самом деле это не справедливо, наглая ложь должна быть наказуема.
С большим уважением и огромной благодарностью, к администрации данного сайта MQL5, за восстановление справедливости!