Незаслуженный негативный комментарий и оскорбления от заказчика. Что делать? - страница 5

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Arkadii Zagorulko:

Andrey F. Zelinsky прав, там не по ТЗ сделано. 

Так что, это еще не плохо, что 30$ получили. Могли бы потерять время, получить плохой отзыв, и 0 $ :) 

А грубить, да, не хорошо. 

Где именно я сделал не по ТЗ, или вы как-то ТЗ между строк читаете?

 
Andrey Minaev:

Где именно я сделал не по ТЗ, или вы как-то ТЗ между строк читаете?

Вам Andrey F. Zelinsky картинку даже сделал. 

 
Arkadii Zagorulko:

Вам Andrey F. Zelinsky картинку даже сделал. 

Вот ТЗ:

если два младших МА пересекают старший МА сверху вниз, и стохастик пересекает уровень 40 сверху вниз  то появляется сигнал на продажу   
красный столбик гистограммы .  


если два младших МА пересекают старший МА снизу вверх, и стохастик пересекает уровень 60 снизу вверх то появляется сигнал на покупку   
зеленый столбик гистограммы . 

  так же надо добавить параметр периода ожидания сигнала в барах ,например в течении 10 баров произошло пересечение всех индикаторов

  то зеленый или соответственно красный столбик. если пересечение после 10 баров  то желтый (вроде бы как неопределенность). 


Почему Зеленский делает акцент на каком-то перебитии сигнала стохастика, покажите мне это место в ТЗ.

Написано в ТЗ есть три пересечения сигнал.

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Andrey Minaev:

Почему Зеленский делает акцент на каком-то перебитии сигнала стохастика, покажите мне это место в ТЗ.

Когда пишите имя и фамилию кого-то -- то позаботьтесь о правильном написании имени и фамилии.

 
Andrey F. Zelinsky:

Когда пишите имя и фамилию кого-то -- то позаботьтесь о правильном написании имени и фамилии.

Извините, в мыслях не было вас как-то оскорбить Andrey F. Zelinsky.

[Удален]  

Исходить из мысли, что можешь быть неправ - выгодно. Сказали - дурак, значит есть за что. Что я не могу ошибиться? Могу. Объективность не видна одному человеку. Признать ошибку проще, чем упираться, даже если её не совершал.

 
Andrey Minaev:

...

Написано в ТЗ есть три пересечения сигнал.

Ещё добавил к пояснению (чёрные линии)


Здесь у вас сигнал идёт только при пересечении чёрной МА красной -- т.е. отрабатывается пересечение одной МА, а не трёх.

Ну, и нет цельности сигнала "Стохастик + 3 МА" -- это показано фиолетовыми линиями.

 
Andrey Minaev:

Как по мне -- ТЗ вы не выполнили, негативный отзыв обоснован -- грубость заказчика плохо, но она не лишена оснований.

Обратись заказчик в арбитраж -- вы бы арбитраж проиграли и заказчик потерял бы всего 3 долл, вместо 30.

Правильно -- это связаться с заказчиком и довести начатое до завершения. Затем, попросить его отозвать негативный отзыв (но это в данном случае не критично).

 
Тема - наглядное самоубийство фрилансера. Вытащить спор по закрытом уже заказу на публику, это сильно себя не любить. 

Кто там сказал про "дорожу репутацией"? Вы её показательно уничтожили.. 

Всем - явная демонстрация, как не надо себя вести. 
 

такой еще вопрос появился к топикстартеру

предположим, что Вы выиграли это дело,

а через некоторое время ситуация повторится, что Вы будете делать?

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