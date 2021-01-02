Незаслуженный негативный комментарий и оскорбления от заказчика. Что делать? - страница 5
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Andrey F. Zelinsky прав, там не по ТЗ сделано.
Так что, это еще не плохо, что 30$ получили. Могли бы потерять время, получить плохой отзыв, и 0 $ :)
А грубить, да, не хорошо.
Где именно я сделал не по ТЗ, или вы как-то ТЗ между строк читаете?
Где именно я сделал не по ТЗ, или вы как-то ТЗ между строк читаете?
Вам Andrey F. Zelinsky картинку даже сделал.
Вам Andrey F. Zelinsky картинку даже сделал.
Вот ТЗ:
то зеленый или соответственно красный столбик. если пересечение после 10 баров то желтый (вроде бы как неопределенность).
Почему Зеленский делает акцент на каком-то перебитии сигнала стохастика, покажите мне это место в ТЗ.
Написано в ТЗ есть три пересечения сигнал.
Почему Зеленский делает акцент на каком-то перебитии сигнала стохастика, покажите мне это место в ТЗ.
Когда пишите имя и фамилию кого-то -- то позаботьтесь о правильном написании имени и фамилии.
Когда пишите имя и фамилию кого-то -- то позаботьтесь о правильном написании имени и фамилии.
Извините, в мыслях не было вас как-то оскорбить Andrey F. Zelinsky.
Исходить из мысли, что можешь быть неправ - выгодно. Сказали - дурак, значит есть за что. Что я не могу ошибиться? Могу. Объективность не видна одному человеку. Признать ошибку проще, чем упираться, даже если её не совершал.
...
Написано в ТЗ есть три пересечения сигнал.
Ещё добавил к пояснению (чёрные линии)
Здесь у вас сигнал идёт только при пересечении чёрной МА красной -- т.е. отрабатывается пересечение одной МА, а не трёх.
Ну, и нет цельности сигнала "Стохастик + 3 МА" -- это показано фиолетовыми линиями.
Как по мне -- ТЗ вы не выполнили, негативный отзыв обоснован -- грубость заказчика плохо, но она не лишена оснований.
Обратись заказчик в арбитраж -- вы бы арбитраж проиграли и заказчик потерял бы всего 3 долл, вместо 30.
Правильно -- это связаться с заказчиком и довести начатое до завершения. Затем, попросить его отозвать негативный отзыв (но это в данном случае не критично).
такой еще вопрос появился к топикстартеру
предположим, что Вы выиграли это дело,
а через некоторое время ситуация повторится, что Вы будете делать?