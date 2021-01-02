Незаслуженный негативный комментарий и оскорбления от заказчика. Что делать? - страница 3
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По вашему скрину он пишет: "почему я должен вытягивать из тебя работу" -- в отзыве: "все разжевывать,даже элементарные вещи,после передачи работы ничем не помогает".
На этапе обсуждения ТЗ я всегда задаю вопросы, чтобы выполнить качественно работу. И в процессе работы, могу задать вопросы, так как на этапе обсуждения ТЗ, не которые детали сразу не видны. Заказчику, наверно, не понравилось это, думает что я телепат, и сделаю работу с первого раза так как ему нужно, но чтобы он не отвечал на мои вопросы и не тратил свое время. Так не бывает.
Я всегда работу выполняю добросовестно, всегда отвечаю на вопросы по работе программы, даже после завершения работы. Почему у меня должны быть отрицательные отзывы. Особенно, в данной работе, я ее выполнил в полном соответствии с ТЗ, и за что отрицательный отзыв?
Потому что это жизнь, чувак)
На этапе обсуждения ТЗ я всегда задаю вопросы, чтобы выполнить качественно работу. И в процессе работы, могу задать вопросы, так как на этапе обсуждения ТЗ, не которые детали сразу не видны. Заказчику, наверно, не понравилось это, думает что я телепат, и сделаю работу с первого раза так как ему нужно, но чтобы он не отвечал на мои вопросы и не тратил свое время. Так не бывает.
Про вас "белого и пушистого" -- это понятно.
Но сказать, что заказчик не адекватный и не объективный -- нет информации для таких выводов.
Надо смотреть всю переписку. Не думаю, что её корректно выкладывать.
Про вас "белого и пушистого" -- это понятно.
Но сказать, что заказчик не адекватный и не объективный -- нет информации для таких выводов.
Надо смотреть всю переписку. Не думаю, что её корректно выкладывать.
А я думаю будет корректно. Чтобы не называли меня в кавычках белым и пушистым.
Потому что это жизнь, чувак)
тож читаю топик и сам в догадках в каком мире живет топикстартер
любой бизнес всегда несет какие-нибудь риски, как впрочем и в мире физических людей всегда присутствуют варианты событий, когда все идет не по плану, и как не предохраняйся этого не избежать
Когда все отзывы и коментарии положительные меня это настораживает и вызывает не доверие к продукту или услуги. Это очень похоже на обман. Такое в реальной жизни не бывает. А если 80 процентов положительные коментарии а 20 отрицательные, тогда, вот этот товар надо брать. Так я буду знать положительные и негативные свойства товара , услуги.
Вы правы. И в то же время, на этом ресурсе достаточное количество программистов-фрилансеров, у которых все отзывы (>100) положительные. И совершенно заслуженно
Когда все отзывы и коментарии положительные меня это настораживает и вызывает не доверие к продукту или услуги. Это очень похоже на обман. Такое в реальной жизни не бывает. А если 80 процентов положительные коментарии а 20 отрицательные, тогда, вот этот товар надо брать. Так я буду знать положительные и негативные свойства товара , услуги.
Вы будете заказывать работу у исполнителя с таким отзывом? Отзыв на скрине.
Где справедливость?
По вашему скрину, на мой взгляд алерт работает не всегда правильно.
Вы будете заказывать работу у исполнителя с таким отзывом? Отзыв на скрине.
Они будут проценты считать
По вашему скрину, на мой взгляд алерт работает не всегда правильно.
Три пересечения - сигнал. Три пересечения не анализируются на одной свече, как вы показали.
На скрине видно, что есть три пересечения, далее индикатор обнуляет значения, и ждет три новых пересечения.