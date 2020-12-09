Методы определения флета и тренда. - страница 4

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bar Vladimir:
Непонятно? То Вы наблюдаете, то сейчас не понятно. Там всё предельно понятно. Каждая валюта из 4-х показывает насколько она сильна по отношению к другим валютам из этого списка, начиная с 1-минутного графика и кончая месячным графиком. Главное направление конечно на месячном графике. Хотите добавить больше валют, пожалуйста, открыли код и добавили!

Я его установил, но зависимости не нашёл, то есть точки входа просто не вижу. ... вот так и наблюдаю.

 
Красный цвет столбика-это слабая валюта-движение вниз, зелёный цвет -сильная валюта -движение вверх. И чем выше их уровень всех столбиков одного цвета вместе, тем сильнее движение вверх(зелёный цвет) или вниз(красный цвет). Вот уже несколько дней жду, когда пара EURGBP пойдёт вниз, но евро пока не ослабляется.
 
Vitaly Muzichenko:

Я его установил, но зависимости не нашёл, то есть точки входа просто не вижу. ... вот так и наблюдаю.

Полностью согласен с Вами, потому, что рынок ещё совсем слабый. Вы поставьте на каждый график отдельно по паре, как на первой картинке я показал. Если разность очевидна, то движение есть, если разнобой, то это и есть флет. Ну если Вам мало 4-х валют, добавьте в коде японца, австралийца или канадца. Это ничего не поменяет. Главный двигатель-это те 4 валюты о которых я написал выше

 

Вот посмотрите пару USDCHF тут всё предельно ясно, что доллар слабый, а франк сильный.


 
Плохо, что на этом сайте нет чата.
 
bar Vladimir:

Вот посмотрите пару USDCHF тут всё предельно ясно, что доллар слабый, а франк сильный.

Понаблюдаю ещё за индикатором - стоит на графике.

Спасибо!

 

Попробовал установить ваш индикатор. У меня не работает.  Прямоугольники красный и зеленый не рисует только линии. 

У меня опробован свой метод определения флета.

Зеленый прямоугольник предвестник флета. Это одномоментный снимок экрана с нескольких TF. Глубокий флет распознаётся заранее.

Это просто волновая структура.

A_06_11

 

Убрал мелкий ТФ, а то рябит в глазах, теперь ТФ с часа до месяца 


Файлы:
tablica_5x4.tpl  348 kb
 
Uladzimir Izerski:

Попробовал установить ваш индикатор. У меня не работает.  Прямоугольники красный и зеленый не рисует только линии. 

У меня опробован свой метод определения флета.

Зеленый прямоугольник предвестник флета. Это одномоментный снимок экрана с нескольких TF. Глубокий флет распознаётся заранее.

Это просто волновая структура.


Это Ваш индикатор или какое то ручное постраение? Если индикатор, может выложите?

 
bar Vladimir:

Это Ваш индикатор или какое то ручное постраение? Если индикатор, может выложите?

Мой. Руками давно ничего не рисую.

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