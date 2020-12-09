Методы определения флета и тренда. - страница 4
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Непонятно? То Вы наблюдаете, то сейчас не понятно. Там всё предельно понятно. Каждая валюта из 4-х показывает насколько она сильна по отношению к другим валютам из этого списка, начиная с 1-минутного графика и кончая месячным графиком. Главное направление конечно на месячном графике. Хотите добавить больше валют, пожалуйста, открыли код и добавили!
Я его установил, но зависимости не нашёл, то есть точки входа просто не вижу. ... вот так и наблюдаю.
Я его установил, но зависимости не нашёл, то есть точки входа просто не вижу. ... вот так и наблюдаю.
Полностью согласен с Вами, потому, что рынок ещё совсем слабый. Вы поставьте на каждый график отдельно по паре, как на первой картинке я показал. Если разность очевидна, то движение есть, если разнобой, то это и есть флет. Ну если Вам мало 4-х валют, добавьте в коде японца, австралийца или канадца. Это ничего не поменяет. Главный двигатель-это те 4 валюты о которых я написал выше
Вот посмотрите пару USDCHF тут всё предельно ясно, что доллар слабый, а франк сильный.
Вот посмотрите пару USDCHF тут всё предельно ясно, что доллар слабый, а франк сильный.
Понаблюдаю ещё за индикатором - стоит на графике.
Спасибо!
Попробовал установить ваш индикатор. У меня не работает. Прямоугольники красный и зеленый не рисует только линии.
У меня опробован свой метод определения флета.
Зеленый прямоугольник предвестник флета. Это одномоментный снимок экрана с нескольких TF. Глубокий флет распознаётся заранее.
Это просто волновая структура.
Убрал мелкий ТФ, а то рябит в глазах, теперь ТФ с часа до месяца
Попробовал установить ваш индикатор. У меня не работает. Прямоугольники красный и зеленый не рисует только линии.
У меня опробован свой метод определения флета.
Зеленый прямоугольник предвестник флета. Это одномоментный снимок экрана с нескольких TF. Глубокий флет распознаётся заранее.
Это просто волновая структура.
Это Ваш индикатор или какое то ручное постраение? Если индикатор, может выложите?
Это Ваш индикатор или какое то ручное постраение? Если индикатор, может выложите?
Мой. Руками давно ничего не рисую.