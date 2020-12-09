Методы определения флета и тренда. - страница 3
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Прикладываю картинку, на которой я обвёл красной линией все пары дневных графиков. На них наглядно видно, если одинаковые цвета (красный с красным или зелёный с зелёным) то это флетовое состояние. А если разное, то трендовое. По центру внизу месячный график, отображающий долгосрочное направление.
Похоже никому не интересно!
Похоже никому не интересно!
Почему-же, просто наблюдаем.
Почему-же, просто наблюдаем.
Если интересно, то могу скинуть весь набор для такого варианта картинки
Привет Всем!
Вот выкладываю более понятный вариант по индикатору All_against_all_v4. Прикладываю вместе с индикатором и шаблоном картинку с 4-мя основными индикаторами: USD; GBP; EUR; CHF. Остальные не играют главных ролей на рынке.
Весьма странно, ни критики, ни отзывов, такое ощущение, что все вымерли!
Я поглядел, но без описания индикатора и как его использовать - так и не понял.
Я поглядел, но без описания индикатора и как его использовать - так и не понял.
как и с большинством - внимательно посмотреть на столбики и подбросить монетку
Непонятно? То Вы наблюдаете, то сейчас не понятно. Там всё предельно понятно. Каждая валюта из 4-х показывает насколько она сильна по отношению к другим валютам из этого списка, начиная с 1-минутного графика и кончая месячным графиком. Главное направление конечно на месячном графике. Хотите добавить больше валют, пожалуйста, открыли код и добавили!
А для совсем уж непонятливых (или ленивых;), можете сказать какой именно вывод нужно сделать, глядя на Вашу картинку?