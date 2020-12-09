Методы определения флета и тренда. - страница 2

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khorosh:

Пусть на каком то временном интервале боковик, но глобальный тренд никто не отменял. А потому и при боковике входим в направлении глобального тренда. Под глобальным трендом я понимаю тренд на ближайшем старшем ТФ на котором он может быть идентифицирован. Не бывает такого, чтобы на всех ТФ был боковик.

Хороший вариант. С вами не возможно не согласиться, но что бы понять что пора переходить на более высокий таймфрейм флэт все равно надо определить. Я имею в виду конечно не столько визуальное восприятие, а с точки зрения EA. 

 
Павел Раввич:

Хороший вариант. С вами не возможно не согласиться, но что бы понять что пора переходить на более высокий таймфрейм флэт все равно надо определить. Я имею в виду конечно не столько визуальное восприятие, а с точки зрения EA. 

Один из возможных вариантов.


 
khorosh:

Один из возможных вариантов.

идея здравая, сам до нее когда то додумался, но зависит от настроек MA

 
khorosh:

Один из возможных вариантов.


Вариант хороший. Только осталось научиться прогнозировать переходы трэнд-флэт.
Мы ведь тут не для красивых картинок собрались :) .
 
Aliaksandr Hryshyn:
Вариант хороший. Только осталось научиться прогнозировать переходы трэнд-флэт.
Мы ведь тут не для красивых картинок собрались :) .

Ну прогнозировать это вы загнули, будущего никто не знает, хотя бы зафиксировать по факту закончившийся тренд с не очень большим опозданием.

 
Павел Раввич:

Ну прогнозировать это вы загнули, будущего никто не знает, хотя бы зафиксировать по факту закончившийся тренд с не очень большим опозданием.

Завтра тоже будет светло, пандемия с короновирусом через некоторое время утихнет :) .

А прогноз может иметь некоторую вероятность, зависит от данных и их анализа.

 
Павел Раввич:

Есть всем известная проблема отделения тренда от флета, так как многие торговые сисемы хорошо работают в тренде, и начинают сливать в боковике, хотел бы поднять вопрос о разных подходах к решению этой задачи.


Есть предложение подискутировать этот вопрос, кто как на это смотрит и почему, думаю новые не замыленные точки зрения всем нам пользу принесут. 

"Умный в гору не пойдет! Умный гору обойдет!" - народная мудрость...

Если подумать, что трейдингу более сотни лет, а вопрос все еще висит..., то может эта проблема не имеет решения... 

Или саму задачу нужно изменить?...

Например, зачем Вам нужен флэт?...  Если вообще отказаться от флэта?

Такие примеры уже есть: Зиг-Заг имеет ТОЛЬКО два направления, и для флэта в этом индикаторе места нет...

 

кстати про тренд - чё голову ломать. Есть классическое определение, так и определяем. 

Это Дончян, просто визуальное представление определения Доу - пока Хаи растут, значит тренд вверх. 


проблемы у всех не в определении направления тренда, а в надёжной детекции его смены. И совсем тонкая материя - который тренд учесть (их тут много и сразу). 

 
Хочу предложить вот какой вариант, чтобы увидеть какая валютная пара более сильная, а какая нет. Есть такой индикатор All_against_all_v.4 Я его настроил немного под себя, много делал разных эксперементов и вот пришёл к какому выводу: что надо его настраивать не на пару, а раздельно, к примеру пара USDCHF один индикатор на USD, а второй на CHF(картинку прикладываю. И я поставил эти индикаторы на недельный ТФ вдневном графике. И если поставить 6 графиков в одном окне(тоже прикладываю картинку), то наглядно видно, кто так сказать рулит, а кто стоин и топчется на месте. Да, забыл есть отдельный 7-й график месячный. Кому интересно, пишите.
 
Павел Раввич:

Есть всем известная проблема отделения тренда от флета, так как многие торговые сисемы хорошо работают в тренде, и начинают сливать в боковике, хотел бы поднять вопрос о разных подходах к решению этой задачи.

Я пока нашел всего 2 инструмента:

1. Разница между двумя МА с длинным и коротким периодом.

2. Одна из линий ADX отвечает за индикацию силы тренда.

У обоих вариантов сильное запаздывание и очень много ложных срабатываний.


Есть предложение подискутировать этот вопрос, кто как на это смотрит и почему, думаю новые не замыленные точки зрения всем нам пользу принесут. 

Говорят с помощью МО можно детектить тренд или флет.

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