Методы определения флета и тренда. - страница 2
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Пусть на каком то временном интервале боковик, но глобальный тренд никто не отменял. А потому и при боковике входим в направлении глобального тренда. Под глобальным трендом я понимаю тренд на ближайшем старшем ТФ на котором он может быть идентифицирован. Не бывает такого, чтобы на всех ТФ был боковик.
Хороший вариант. С вами не возможно не согласиться, но что бы понять что пора переходить на более высокий таймфрейм флэт все равно надо определить. Я имею в виду конечно не столько визуальное восприятие, а с точки зрения EA.
Хороший вариант. С вами не возможно не согласиться, но что бы понять что пора переходить на более высокий таймфрейм флэт все равно надо определить. Я имею в виду конечно не столько визуальное восприятие, а с точки зрения EA.
Один из возможных вариантов.
Один из возможных вариантов.
идея здравая, сам до нее когда то додумался, но зависит от настроек MA
Один из возможных вариантов.
Вариант хороший. Только осталось научиться прогнозировать переходы трэнд-флэт.
Ну прогнозировать это вы загнули, будущего никто не знает, хотя бы зафиксировать по факту закончившийся тренд с не очень большим опозданием.
Ну прогнозировать это вы загнули, будущего никто не знает, хотя бы зафиксировать по факту закончившийся тренд с не очень большим опозданием.
Завтра тоже будет светло, пандемия с короновирусом через некоторое время утихнет :) .
А прогноз может иметь некоторую вероятность, зависит от данных и их анализа.
Есть всем известная проблема отделения тренда от флета, так как многие торговые сисемы хорошо работают в тренде, и начинают сливать в боковике, хотел бы поднять вопрос о разных подходах к решению этой задачи.
Есть предложение подискутировать этот вопрос, кто как на это смотрит и почему, думаю новые не замыленные точки зрения всем нам пользу принесут.
"Умный в гору не пойдет! Умный гору обойдет!" - народная мудрость...
Если подумать, что трейдингу более сотни лет, а вопрос все еще висит..., то может эта проблема не имеет решения...
Или саму задачу нужно изменить?...
Например, зачем Вам нужен флэт?... Если вообще отказаться от флэта?
Такие примеры уже есть: Зиг-Заг имеет ТОЛЬКО два направления, и для флэта в этом индикаторе места нет...
кстати про тренд - чё голову ломать. Есть классическое определение, так и определяем.
Это Дончян, просто визуальное представление определения Доу - пока Хаи растут, значит тренд вверх.
проблемы у всех не в определении направления тренда, а в надёжной детекции его смены. И совсем тонкая материя - который тренд учесть (их тут много и сразу).
Есть всем известная проблема отделения тренда от флета, так как многие торговые сисемы хорошо работают в тренде, и начинают сливать в боковике, хотел бы поднять вопрос о разных подходах к решению этой задачи.
Я пока нашел всего 2 инструмента:
1. Разница между двумя МА с длинным и коротким периодом.
2. Одна из линий ADX отвечает за индикацию силы тренда.
У обоих вариантов сильное запаздывание и очень много ложных срабатываний.
Есть предложение подискутировать этот вопрос, кто как на это смотрит и почему, думаю новые не замыленные точки зрения всем нам пользу принесут.
Говорят с помощью МО можно детектить тренд или флет.