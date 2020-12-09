Методы определения флета и тренда. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А на больших ТФ он тоже работает?
На любых работает. Он построен на волновой структуре. Когда идет схлопывание структуры это явный признак наступления флета.
Надо только помнить, что флет может продолжаться долго и может существовать короткое время. Это тоже зависит от того какая модель волновой структуры в тот момент.
На любых работает. Он построен на волновой структуре. Когда идет схлопывание структуры это явный признак наступления флета.
Надо только помнить, что флет может продолжаться долго и может существовать короткое время. Это тоже зависит от того какая модель волновой структуры в тот момент.
Проторговка, до набора нужного объема - это флет. Есть в этом смысл, как считаете?
Любые формулировки при анализе рынка носят субъективный характер и не имеют постоянства или точнее обязательного выполнения её.
Проторговка в той же роли. Никто не знает, желание агентов рынка на выполнение каких то торговых операций в будущем. Отложенные ордера не счет. Но успешная торговля на рынках может быть построена на вероятном настроении участников рынка по наблюдениям за историей. Тут варианты как тренды так и флеты.
Можно конечно принять, что проторговка, до набора нужного объема - это флет.
Вопрос только как программно это дело распознавать. Предлагайте вариант, воплотим в машинный код.
На любых работает. Он построен на волновой структуре. Когда идет схлопывание структуры это явный признак наступления флета.
Надо только помнить, что флет может продолжаться долго и может существовать короткое время. Это тоже зависит от того какая модель волновой структуры в тот момент.
Я извиняюсь, Вы его выложите или нет?
Любые формулировки при анализе рынка носят субъективный характер и не имеют постоянства или точнее обязательного выполнения её.
Проторговка в той же роли. Никто не знает, желание агентов рынка на выполнение каких то торговых операций в будущем. Отложенные ордера не счет. Но успешная торговля на рынках может быть построена на вероятном настроении участников рынка по наблюдениям за историей. Тут варианты как тренды так и флеты.
Можно конечно принять, что проторговка, до набора нужного объема - это флет.
Вопрос только как программно это дело распознавать. Предлагайте вариант, воплотим в машинный код.
Вот хороший пример набора: #3060
Вам нужно 5000 контрактов по определенной цене, например по 12345. Столько вам сразу не продадут скорее всего. Будете набирать либо рядом, либо по 12345 пока не наберете, либо ниже, если наберете...
А как вообще движется цена, по-вашему?
Вот хороший пример набора: #3060
Вам нужно 5000 контрактов по определенной цене, например по 12345. Столько вам сразу не продадут скорее всего. Будете набирать либо рядом, либо по 12345 пока не наберете, либо ниже, если наберете...
А как вообще движется цена, по-вашему?
Набор может вестись как в одну так и другую сторону рынка. И не одним игроком, а многими. Рынок обезличен. Кто перевесит неизвестно. Этот вариант не рабочий.
Набор идет на определённых уровнях
Вот пример с текущего момента. При достижении определенной цены идет докупка дробленая. Но одновременно и в противоположную сторону идет то же самое. Победит сильнейшая сторона спроса.
Набор идет на определённых уровнях
Вот пример с текущего момента. При достижении определенной цены идет докупка дробленая. Но одновременно и в противоположную сторону идет то же самое. Победит сильнейшая сторона спроса.
Хорошо, а уровни эти откуда возникают?) Что там такое? Это графика на рисунке, а под ней что внутри? Как происходит торговля сама?
Уровни возникают от группового поведения игроков толпы. Что внутри я не могу сказать. Опыт наблюдения за поведением цен на рынках.
Не понятно, что подразумевается под "Как происходит торговля сама? "