Методы определения флета и тренда. - страница 8
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Старый и простой, безиндикаторный метод: на открытии Лондона ставиться стоп-ордер под минимум/максимум (смотря куда за ночь ушло). Если сработал, то прибыль снимается перед его закрытием, а убыток фиксируется до свопов.
Есть простое безындикаторное решение. На открытии дня рисуем горизонтальную линию, если цена пробивает линию несколько раз - это боковик, ну а если удаляется от неё рисуя при этом новые экстремумы, день трендовый. Мой робот именно так распознаёт тенденции.
Линию наверное лучше рисовать не на открытии дня, а в следующий отсчёт, где по статистике свечки наименьшие и слабо меняются. Это примерно 8 утра по мск.
Надо попробовать. Но бывает так что азиаты задают сильное движение на весь день. Пропустить ведь можно?!
Тогда предыдущий отсчёт, до клиринга. Это около 22. Или творчески соотносить оба.
Понаблюдаю ещё за индикатором - стоит на графике.
Спасибо!
Здравствуйте!
Что дали Ваши наблюдения?
Здравствуйте!
Что дали Ваши наблюдения?
Ни-че-го, не нашёл зависимости.
Вот сделал комбинацию индикатора с большим количеством пар, на которой теперь видно какая валюта сильнее, а какая слабея. Я не имею ввиду пары, а по отдельности: к примеру USD
про USD прямо в голос...
малейший шорох доллара резко перестраивает "силы валют", они через него котируются