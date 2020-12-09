Методы определения флета и тренда. - страница 8

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Maxim Kuznetsov:
Старый и простой, безиндикаторный метод: на открытии Лондона ставиться стоп-ордер под минимум/максимум (смотря куда за ночь ушло). Если сработал, то прибыль снимается перед его закрытием, а убыток фиксируется до свопов. 
 
Vitaliy Medvedev:
Это уже стратегия. В посте речь идёт об определении флэт/тренд. На самом деле не важно где проводить линию, нужна точка отсчёта. Почему бы не открытие дня? Кстати можно использовать ближайший «круглый уровень» наверняка тоже будет работать.
 
Vitaliy Medvedev:
Есть простое безындикаторное решение. На открытии дня рисуем горизонтальную линию, если цена пробивает линию несколько раз - это боковик, ну а если удаляется от неё рисуя при этом новые экстремумы, день  трендовый. Мой робот именно так распознаёт тенденции.
Линию наверное лучше рисовать не на открытии дня, а в следующий отсчёт, где по статистике свечки наименьшие и слабо меняются. Это примерно 8 утра по мск.
Хороший отсчёт, клиринг весь прошёл, биржи/банки ещё спят
 
Maxim Kuznetsov:
Линию наверное лучше рисовать не на открытии дня, а в следующий отсчёт, где по статистике свечки наименьшие и слабо меняются. Это примерно 8 утра по мск.
Хороший отсчёт, клиринг весь прошёл, биржи/банки ещё спят
Надо попробовать. Но бывает так что азиаты задают сильное движение на весь день. Пропустить ведь можно?!
 
Vitaliy Medvedev:
Надо попробовать. Но бывает так что азиаты задают сильное движение на весь день. Пропустить ведь можно?!
Тогда предыдущий отсчёт, до клиринга. Это около 22. Или творчески соотносить оба. 

Открытие дня, на мой взгляд худшее решение,  оно привязывается к серверу и попадает на пляски спреда и гепы
 
Maxim Kuznetsov:
Тогда предыдущий отсчёт, до клиринга. Это около 22. Или творчески соотносить оба. 

Открытие дня, на мой взгляд худшее решение,  оно привязывается к серверу и попадает на пляски спреда и гепы
Да 22 это интересно. Я тут немного пробежался по графикам, и обнаружил что открытия в 22:00 очень близки к круглым уровням. Я некоторое время бился между двумя вариантами где проводить линию, на круглом уровне или на открытии, а тут  все стало на свои места. М-да век живи, век учись. Так дураком и помрешь.
 
Vitaly Muzichenko:

Понаблюдаю ещё за индикатором - стоит на графике.

Спасибо!

Здравствуйте!

Что дали Ваши наблюдения?

 
bar Vladimir:

Здравствуйте!

Что дали Ваши наблюдения?

Ни-че-го, не нашёл зависимости.

 
Вот сделал комбинацию индикатора с большим количеством пар, на которой теперь видно какая валюта сильнее, а какая слабея. Я не имею ввиду пары, а по отдельности: к примеру USD
 
bar Vladimir:
Вот сделал комбинацию индикатора с большим количеством пар, на которой теперь видно какая валюта сильнее, а какая слабея. Я не имею ввиду пары, а по отдельности: к примеру USD

про USD прямо в голос...

малейший шорох доллара резко перестраивает "силы валют", они через него котируются

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