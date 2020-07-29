Банковские вклады и купоны по облигациям собираются обложить налогом в 13%... - страница 11
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Да, наверно не так выразился, имелось ввиду что РФ не согласилась на сделку, чем и спровоцировала реакцию саудитов.
Хотя да, договорняк не исключается. Потому что если саудиты просили о снижении добычи, то это предполагается повысить цены на нефть.
А тут на тебе, обиделись они, и уронили цену в дно себе же в убыток, логика не логичная получается ))
Ну и из области конспирологии. Вполне возможно что саудитам без разницы какая у них добыча. А это возможно только в том случае если они может не напрямую, а через прокладки вложились в добывающую отрасль штатов. Тогда вполне логично выходило что предложив снизить свои и Российские объемы, тем самым отдав их слацевикам. Пытались убить 2 зайцев. Вытеснить Россию и получая доходы от вложений в штатовскую добычу не потерять свои доходы. Вполне возможная схема. Иначе не совсем понятно было, какой смысл было предлагать снизить свою добычу. Если все видели, что их почти сразу заполняют слацевики.
Не получилось вытеснить Россию при помощи нового снижения. Вышли из договора и начали выжимать.
Короче все довольно интересно смотрится.
Так посмотри на свой график, не чего не нужно предсказывать, разве не видишь? что практически состоялся разворот.
Любое понижение сейчас нужно выкупать, остаётся дождаться этого понижения и будет идеальный вход.
Когда СМИ запоют о росте экономики, тогда надо будет закрывать уже позу )) об наивных покупашек.
Вот оно начало тренда, который так и не могут тут на форуме определить.
ОК, через месяц посмотрим
надеюсь, что все будет отлично
Не считаю, что Ваша красная линия имеет какое-либо значение. Начался рост или нет можно будет судить только после того, как увидим реакцию на импульс (который пробил красную линию). Вы сейчас можете как угадать, так и нет. 50 на 50. С учетом общей ситуации, я считаю, что скорее не угадали.
Все ИМХО, конечно.
Вот что пишут:
26 марта. ИНТЕРФАКС - Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, первые уведомления на уплату налога будут направлены в 2022 году, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Необходимо подчеркнуть, что данная мера не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, а начнет действовать только с 2021 года. Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году", - сказал он. По словам министра, аналогичный подход будет применяться и к инвестициям в долговые ценные бумаги. "Практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира. Банковские проценты - это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом", - отметил Силуанов. Он отметил, что налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада (депозит), а исключительно получаемые с этого вклада проценты. "При этом налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно. Налог с процентных доходов будет взиматься только с вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей", - пояснил Силуанов.
Ну и из области конспирологии. Вполне возможно что саудитам без разницы какая у них добыча. А это возможно только в том случае если они может не напрямую, а через прокладки вложились в добывающую отрасль штатов. Тогда вполне логично выходило что предложив снизить свои и Российские объемы, тем самым отдав их слацевикам. Пытались убить 2 зайцев. Вытеснить Россию и получая доходы от вложений в штатовскую добычу не потерять свои доходы. Вполне возможная схема. Иначе не совсем понятно было, какой смысл было предлагать снизить свою добычу. Если все видели, что их почти сразу заполняют слацевики.
Не получилось вытеснить Россию при помощи нового снижения. Вышли из договора и начали выжимать.
Короче все довольно интересно смотрится.
А может наоборот, заокеанских сланцевиков давят. Публичным заявлением в ОПЕК+ показали ложный финт, что хотим повышение цен.
Но по договоренности с РФ, разыграли спектакль. РФ типа отказывается от сделки, и у саудит якобы появляется причина к действиям.
Добыча сланцевой нефти, тоже амерам обходится в копеечку. Так как затраты на этот вид разработки, выше традиционных видов.
Из этого следует, амерам вообще не выгодна низкая цена, они будут сокращать производство, в виду не рентабельности.
А вот саудитам и РФ это на руку, что добыча в сша сократится.
РФ не согласилась на снижение добычи, возможно потому что уже заключены долгосрочные поставки, с Европой, Китаем и т.д другими странами.
И повышать стоимость нефти как бы не хотелось бы, как бы дальние контракты уже заключены, цены оговорены, руки пожаты.
Не считаю, что Ваша красная линия имеет какое-либо значение.
Начался рост или нет можно будет судить только после того, как увидим реакцию на импульс (который пробил красную линию).
Вы сейчас можете как угадать, так и нет. 50 на 50. С учетом общей ситуации, я считаю, что скорее не угадали.
Все ИМХО, конечно.
Сама по себе линия, да это просто линия, но она о многом говорит ))
Ну и вот вам скрин, недельного графика, какой общий тренд?
Понижение с января, что это было?
Где цена остановила падение?
Причина остановки падения?
Вы разве этого не видите не чего?
Причина остановки падения?
Вы разве этого не видите не чего?
если не ошибаюсь, то в начале недели весь MOEX рос, так по крайней мере в шапке какой новости прочитал
хотите купить, купите, Вы же не разрешения тут спрашиваете? )))
если не ошибаюсь, то в начале недели весь MOEX рос, так по крайней мере в шапке какой новости прочитал
хотите купить, купите, Вы же не разрешения тут спрашиваете? )))
Естественно разрешения не кому не нужны ))
Не моекс двигает акциями, а наоборот ))
Всего лишь показал альтернативную акцию, которую можно рассматривать для вложений в долгосрок, даже возможную точку входа показал.
А каждый сам уже принимает решение. Но цена 800, вкусно смотрится.
Месячный график
кажется и тут писали про то, что нефть дешевле 30 баксов не выгодно никому, в теории и в логике да, но пока все только начинается, вот Венесуэла готова уже и по $5-10 за баррель продавать, ибо хранилища полные
https://www.rbc.ru/economics/26/03/2020/5e7cd5bf9a79471d48c81447
ЗЫ: все равно при своем мнении останусь, нельзя сейчас акции энергоносителей покупать, очень мало времени прошло, чудеса еще продолжаются