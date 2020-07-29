Банковские вклады и купоны по облигациям собираются обложить налогом в 13%... - страница 16

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Vitalii Ananev:

Во что пишут: https://www.gazeta.ru/business/news/2020/04/01/n_14233399.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

С электронных кошелей тоже наверно налог будут брать.

да понятно, что полный контроль граждан наступил, одно не понятно - зачем?

доходы то 2/3 населения и так на виду и без проблем оцениваются аналитически, брать то там особенно нечего, да и время для этих действий выбрано самое плохое.... хотелось бы ошибаться, но этот год может быть сложнее 90-х, когда инфляция была по 200-300% годовых и дело тут не в нефти по 13 баксов, а в разрыве слабых экономических связей между экономически неэффективными предприятиями, которые не имеют конкуренции внутри рынка

 
Содержание закона меняют каждый день. Услышал, что коснется только тех, у кого то ли доход превысит 60 тыр в год, то ли доходность более 11% (!)
Искать в сети лень, все равно не раз изменят до 2021г.
Что интересно, в заявлениях Путин, Песков и Греф говорят о вкладах и инвестициях в ценные бумаги. Но это короткие, упрощённые заявления. В полном тексте не говорится ли об инвестициях в валютные инструменты? Т.е. не касается ли это и Форекса? Если подвернется полный текст, кидайте.
 
Edgar Akhmadeev:
Содержание закона меняют каждый день. Услышал, что коснется только тех, у кого то ли доход превысит 60 тыр в год, то ли доходность более 11% (!)
Искать в сети лень, все равно не раз изменят до 2021г.
Что интересно, в заявлениях Путин, Песков и Греф говорят о вкладах и инвестициях в ценные бумаги. Но это короткие, упрощённые заявления. В полном тексте не говорится ли об инвестициях в валютные инструменты? Т.е. не касается ли это и Форекса? Если подвернется полный текст, кидайте.

У валютного обмена нет дохода от того, что ты держишь на счету ту или иную валюту.
Доход образуется только от разницы купли и продажи.
Иными словами у валют нет дивидендной составляющей.
По этому это не инвестиции, а обменные операции. Соответственно ищем законы по налогообложению валютных обменных операций. 
А тот форекс которым большинство торгует через дилера, вообще не относится к обменным операциям. ))

 

Edgar Akhmadeev:
Что интересно, в заявлениях Путин, Песков и Греф говорят о вкладах и инвестициях в ценные бумаги. Но это короткие, упрощённые заявления. В полном тексте не говорится ли об инвестициях в валютные инструменты? Т.е. не касается ли это и Форекса? Если подвернется полный текст, кидайте.

Было сказано что доходы полученные из-за разности курсов налогом не будут облагаться. То-есть только проценты/дивиденды.

 
Ну значит потеряна очередная надежда пристроить как-то свои налоги
 
Konstantin Nikitin:

Было сказано что доходы полученные из-за разности курсов налогом не будут облагаться. То-есть только проценты/дивиденды.

из-за разности курсов валюты для валютных активов. Но не разности курсов акций, я так понял пока.

 
Aleksey Mavrin:

из-за разности курсов валюты для валютных активов. Но не разности курсов акций, я так понял пока.

Для валютных депозитов.

 
Aleksey Mavrin:

Для понимания:


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  • 2017.08.07
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