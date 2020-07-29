Банковские вклады и купоны по облигациям собираются обложить налогом в 13%... - страница 16
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Во что пишут: https://www.gazeta.ru/business/news/2020/04/01/n_14233399.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
С электронных кошелей тоже наверно налог будут брать.
да понятно, что полный контроль граждан наступил, одно не понятно - зачем?
доходы то 2/3 населения и так на виду и без проблем оцениваются аналитически, брать то там особенно нечего, да и время для этих действий выбрано самое плохое.... хотелось бы ошибаться, но этот год может быть сложнее 90-х, когда инфляция была по 200-300% годовых и дело тут не в нефти по 13 баксов, а в разрыве слабых экономических связей между экономически неэффективными предприятиями, которые не имеют конкуренции внутри рынка
Содержание закона меняют каждый день. Услышал, что коснется только тех, у кого то ли доход превысит 60 тыр в год, то ли доходность более 11% (!)
У валютного обмена нет дохода от того, что ты держишь на счету ту или иную валюту.
Доход образуется только от разницы купли и продажи.
Иными словами у валют нет дивидендной составляющей.
По этому это не инвестиции, а обменные операции. Соответственно ищем законы по налогообложению валютных обменных операций.
А тот форекс которым большинство торгует через дилера, вообще не относится к обменным операциям. ))
Edgar Akhmadeev:
Что интересно, в заявлениях Путин, Песков и Греф говорят о вкладах и инвестициях в ценные бумаги. Но это короткие, упрощённые заявления. В полном тексте не говорится ли об инвестициях в валютные инструменты? Т.е. не касается ли это и Форекса? Если подвернется полный текст, кидайте.
Было сказано что доходы полученные из-за разности курсов налогом не будут облагаться. То-есть только проценты/дивиденды.
Было сказано что доходы полученные из-за разности курсов налогом не будут облагаться. То-есть только проценты/дивиденды.
из-за разности курсов валюты для валютных активов. Но не разности курсов акций, я так понял пока.
из-за разности курсов валюты для валютных активов. Но не разности курсов акций, я так понял пока.
Для валютных депозитов.
Для понимания: