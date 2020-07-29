Банковские вклады и купоны по облигациям собираются обложить налогом в 13%... - страница 9

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Igor Makanu:

по моему как раз наоборот вчера-позавчера новость была, что Китай вообще не купил ни бочки нефти РФ - не хочу гуглить

про цену на нефть, ну кроме торговых войн бывают и альянсы, кто там с кем сейчас неясно, те же арабы давным давно плясали под дудку дяди Сэма, сейчас типа они самостоятельные стали

Вот и я читал такие новости.

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Konstantin Nikitin:
Не вклады, а доходы от вкладов. И не со всех сумм, а с тех что выше миллиона. Так что если говорите, то предоставляйте расширенную информацию.

Извините...

 
Alexey Kozitsyn:

Ссылки, если можно, на новости, где Китай скупает Российскую нефть.

Да, как то по разному пишут в разных источниках, кто то пишет что увеличили закупки, кто то пишет что снизили ))

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN21C25R-ORUBS

Китай скупает дешёвый Urals на спаде спроса в Европе из-за коронавируса
Китай скупает дешёвый Urals на спаде спроса в Европе из-за коронавируса
  • Ольга Ягова, Глеб Городянкин
  • ru.reuters.com
МОСКВА (Рейтер) - Китайские компании пользуются моментом и закупают крупные объемы подешевевшей российской нефти Urals, в то время как спрос на сырье ослаб на рынке Европы из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Рейтер и источников в торговых кругах. Китайский Unipec, торговое подразделение Sinopec, приобрел около 800.000 тонн Urals...
 
Igor Makanu:

по моему как раз наоборот вчера-позавчера новость была, что Китай вообще не купил ни бочки нефти РФ - не хочу гуглить

про цену на нефть, ну кроме торговых войн бывают и альянсы, кто там с кем сейчас неясно, те же арабы давным давно плясали под дудку дяди Сэма, сейчас типа они самостоятельные стали

Ну я по другому расцениваю такое рукопожатие, и выражение лиц.
Есть вероятность, что всё таки, всё происходит по договорённости с РФ.
Хоть этот момент и датируется 2018 годом по моему, вряд ли что то координально изменилось.


 
Roman:

Ну я по другому расцениваю такое рукопожатие, и выражение лиц.
Есть вероятность, что всё же, всё по договорённости с РФ происходит.


я не люблю ток шоу, несколько лет назад случайно смотрел у кого то из родственников - там 1,5 часа всей студией руки-ноги рассматривали кто и что думает про эти жесты

ЗЫ: народ уже послание главного обсуждает, там тож уже руку под столом рассмотрели, сказали последний раз было такое в хххх году, ну и дальше все уже сопоставляют год и что будет

 
Igor Makanu:

я не люблю ток шоу, несколько лет назад случайно смотрел у кого то из родственников - там 1,5 часа всей студией руки-ноги рассматривали кто и что думает про эти жесты

ЗЫ: народ уже послание главного обсуждает, там тож уже руку под столом рассмотрели, сказали последний раз было такое в хххх году, ну и дальше все уже сопоставляют год и что будет

Почему то Трамп на заднем фоне выглядит куда мрачнее ))
Психология поведения людей, многое о чём может рассказать.

 
Roman:

Ну я по другому расцениваю такое рукопожатие, и выражение лиц.
Есть вероятность, что всё таки, всё происходит по договорённости с РФ.
Хоть этот момент и датируется 2018 годом по моему, вряд ли что то координально изменилось.

Тут еще нужно учитывать. Что король саудитов перед встречей ОПЕК+ созванивался с Путиным. Вроде о чем-то договорились, и тут вдруг разрыв сделки. Так может совсем и не вдруг однако

 
Konstantin Nikitin:

Тут еще нужно учитывать. Что король саудитов перед встречей ОПЕК+ созванивался с Путиным. Вроде о чем-то договорились, и тут вдруг разрыв сделки. Так может совсем и вдруг однако

О чём я и говорю ))

 
Roman:

Почему то Трамп на заднем фоне выглядит куда мрачнее ))
Психология поведения людей, многое о чём может рассказать.

психология людей это одно

психология власти это другое

различные церемонии и показ по СМИ это третье

ЗЫ: если заниматься этими вопросами, то только пристально сопоставляя мимику лица и скорость перемещения глаз , моргания век  и все относительно прошлых лет - это скорее всего работает ;) - мимика и глаза очень плохо контролируется человеком, вернее сначала может быть контроль, затем контроль все равно ослабнет и будет естественное поведение лица.... при условии, что нет видеофильтров/монтажа и перерыва в съемках )))

а крупным кадром части тела - по мне так это операторская работа, которую кто то решил за скрытые жесты выдать

 
Igor Makanu:

психология людей это одно

психология власти это другое

различные церемонии и показ по СМИ это третье

ЗЫ: если заниматься этими вопросами, то только пристально сопоставляя мимику лица и скорость перемещения глаз , моргания век  и относительно прошлых лет - это скорее всего работает ;) - это очень плохо контролируется человеком, вернее сначала может быть контроль, затем оно все равно ослабнет и будет естественное поведение лица.... при условии, что нет видеофильтров/монтажа и перерыва в съемках )))

а крупным кадром части тела - по мне так это операторская работа, которую кто то решил за скрытые жесты выдать

Понимаешь Игорь, в азиатских странах при рукопожатии похлопывание второй ладонью сверху руки оппонента, означает уважение.
Чтобы таким жестом делился сам принц, нужен очень серьезный для этого аргумент.

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