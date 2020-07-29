Банковские вклады и купоны по облигациям собираются обложить налогом в 13%... - страница 12
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кажется и тут писали про то, что нефть дешевле 30 баксов не выгодно никому, в теории и в логике да, но пока все только начинается, вот Венесуэла готова уже и по $5-10 за баррель продавать, ибо хранилища полные
https://www.rbc.ru/economics/26/03/2020/5e7cd5bf9a79471d48c81447
ЗЫ: все равно при своем мнении останусь, нельзя сейчас акции энергоносителей покупать, очень мало времени прошло, чудеса еще продолжаются
Тут всё зависит от сорта(качества) нефти, в статье говорится за низко качественную нефть, в которой больше содержится серы и ванадия.
Это тяжёлые сорта нефти, которые не как не могут конкурировать с WTI и Brent по своим химическим свойствам.
По этому такой сорт нефти не как не может двигать мировую цену, даже если они начнут продавать ниже мексиканской, которая по словам автора и так стоит $12
Тема про вклады, а развели опять про всё наболевшее))
Слушал нескольких икспертов, все сходятся во мнении что 1 млн. сумма не та что отделяет богатых от бедных, и Вова загнул.
Мне тоже сначала показалось что 1 млн. это должен быть доход, а не сам вклад, иначе не стыковка. Бабушка копила всю жизнь внукам на учебу и т.п. и тут нате поделитесь бабуля, олигархам на содержание вилл не хватает )))
Вообщем если как обычно не откатят назад в этом вопросе - это звоночек, кто понимает тот понял что я имею ввиду.
Вот что пишут:
Блин, они там с Обамы пример взяли чтоли, умники )) Мягко намекают, ребята, пора тратить, поддерживать экономику, вливать бабло в умирающие бизнесы, чтобы не развалилась система олигархи не победнели.
Если что лайф хак - у банка Олежки % платится на остаток по карте, без депозита. Кто не знал и хочет меня за информацию поблагодарить, просто возьмите в личке мою реф.ссылку )
Тема про вклады, а развели опять про всё наболевшее))
Слушал нескольких икспертов, все сходятся во мнении что 1 млн. сумма не та что отделяет богатых от бедных, и Вова загнул.
Мне тоже сначала показалось что 1 млн. это должен быть доход, а не сам вклад, иначе не стыковка. Бабушка копила всю жизнь внукам на учебу и т.п. и тут нате поделитесь бабуля, олигархам на содержание вилл не хватает )))
Вообщем если как обычно не откатят назад в этом вопросе - это звоночек, кто понимает тот понял что я имею ввиду.
Давайте оперировать цифрами а не эмоциями. Доход по гос.облигациям в 2019 году составил ~7%
1 000 000 / 100 * 7 = 70 000
70 000 / 100 * 13 = 9 100
70 000 - 9 100 = 60 900
60 900 / ( 1 000 000 / 100 ) = 6,09 % годовых чистыми
Это все равно больше дохода с банковского депозита.
Давайте оперировать цифрами а не эмоциями. Доход по гос.облигациям в 2019 году составил ~7%
1 000 000 / 100 * 7 = 70 000
70 000 / 100 * 13 = 9 100
70 000 - 9 100 = 60 900
60 900 / ( 1 000 000 / 100 ) = 6,09 % годовых чистыми
Это все равно больше дохода с банковского депозита.
Совершенно верно, и это только государственные облигации.
Так же можно рассматривать корпоративные облигации голубых фишек, или второго эшелона, или даже третьего.
У корпоративных облигаций процентный купон, будет по более чем у государственных.
Заходим на bonds.finam.ru во вкладку "Итоги торгов".
Сортируем столбик по показателю "Доходность, % к погашению".
Получаем такую таблицу.
На самом деле рейтинг облигаций по доходности – штука опасная.
Начинающий инвестор может подумать, что чем выше доходность к погашению, тем лучше.
Это не так. Высокая доходность означает столь же высокий риск. Главный страх кредитора – должник не вернет деньги.
Надежный должник будет занимать под низкий процент, так как вероятность его банкротства мала.
Если доходность превышает ключевую ставку ЦБ, в большое количество раз – это повод задуматься о надежности заемщика.
Найти список надежных облигаций несложно.
Для этого стоит посмотреть котировочный список первого уровня Московской биржи.
Если бумага в него попала, значит, она соответствуют самым строгим критериям торговой площадки.
Список можно посмотреть тут.
По этому не так страшен чёрт, как его малюют.
Да, лишний налог конечно не есть гуд, но что поделать.
У корпоративных облигаций процентный купон, будет по более чем у государственных.
Налогообложение корпоративных облигаций, выпущенных до 1 января 2017 г.
По таким облигациям доход в любом виде облагается НДФЛ по ставке 13% для физлиц-резидентов.
Налогообложение корпоративных облигаций, выпущенных до 1 января 2017 г.
По таким облигациям доход в любом виде облагается НДФЛ по ставке 13% для физлиц-резидентов.
Совершенно верно. Прибыль с разницы между покупкой и продажей облигаций облагается налогом 13% для резидентов РФ, и 30% для нерезидентов.
А теперь будет облагаться в любом виде, со всех гособлигаций и с корпоративных бумаг, выпущенных и после 1 января 2017 года.
Также если ставка купона, выше ключевой ставки ЦБ более чем на 5 процентных пунктов, облагается налогом 35%.
Сама по себе линия, да это просто линия, но она о многом говорит ))
Ну и вот вам скрин, недельного графика, какой общий тренд?
Понижение с января, что это было?
Где цена остановила падение?
Причина остановки падения?
Вы разве этого не видите не чего?
Общий тренд - нисходящий. Как раз снижение с января, как Вы написали, об этом и говорит.
Где цена остановила падение... есть Вы считаете, что одна зеленая свечка - это остановка падения, Вы сильно заблуждаетесь.
Причина начала коррекции - поддержание своей экономики американцами. Но... это не говорит о том, что сейчас будет только рост.
кажется и тут писали про то, что нефть дешевле 30 баксов не выгодно никому, в теории и в логике да, но пока все только начинается, вот Венесуэла готова уже и по $5-10 за баррель продавать, ибо хранилища полные
https://www.rbc.ru/economics/26/03/2020/5e7cd5bf9a79471d48c81447
ЗЫ: все равно при своем мнении останусь, нельзя сейчас акции энергоносителей покупать, очень мало времени прошло, чудеса еще продолжаются
Да, еще не вечер.
Тема про вклады, а развели опять про всё наболевшее))
Слушал нескольких икспертов, все сходятся во мнении что 1 млн. сумма не та что отделяет богатых от бедных, и Вова загнул.
Мне тоже сначала показалось что 1 млн. это должен быть доход, а не сам вклад, иначе не стыковка. Бабушка копила всю жизнь внукам на учебу и т.п. и тут нате поделитесь бабуля, олигархам на содержание вилл не хватает )))
Вообщем если как обычно не откатят назад в этом вопросе - это звоночек, кто понимает тот понял что я имею ввиду.
У нас давно оркестр играет, а не просто звоночки всякие.