Банковские вклады и купоны по облигациям собираются обложить налогом в 13%... - страница 15
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Как правильно было замечено. Когда вкусняшки принимаются все молчат, а как что-то неприятное, так криков выше крыши.
Aleksey Mavrin может тогда повозмущаемся и по поводу новых доплат и снижения процентов, для возможности увеличения зарплаты? Выплаты детям до 4 лет в течении 3-х месяцев и т.д., и т.п.. А то как можно это ведь лишняя нагрузка на бюджет. Непорядок однако.
Как правильно было замечено. Когда вкусняшки принимаются все молчат, а как что-то неприятное, так криков выше крыши.
О каких вкусняшках речь? Не увидел ни одной вкусняшки для себя или своих близких.
Сначала курс нац валюты обесценился на 30%. Из чего вытекает инфляция.
Ну выплатят на детей до 3-х лет 5К сильно подешевевшей валюты -считай фантики раздали( и то 3 раза только). А много таких семей с детьми до 3-х лет?
По повышению зарплат от снижения взносов это фикция. Не понятно за счет каких взносов будет экономия, хорошо если за счет мед страхования, плохо если за счет пенсионного фонда(пенсии от этого у людей не возрастут, а скорее упадут).
Да и повышение зарплаты может быть разным, повысили з.п на один рубль, сэкономил 15 % на взносах. В чем мотивация у бизнеса повышать зп?
Про акции в нововведении ничего нет. Только про облиги и банковские вклады.
Я лично слушал Путина, вы может прослушали, дословно - вклады в депозиты и акции.
Aleksey Mavrin может тогда повозмущаемся и по поводу новых доплат и снижения процентов, для возможности увеличения зарплаты? Выплаты детям до 4 лет в течении 3-х месяцев и т.д., и т.п.. А то как можно это ведь лишняя нагрузка на бюджет. Непорядок однако.
Как правильно было замечено. Когда вкусняшки принимаются все молчат, а как что-то неприятное, так криков выше крыши.
Я вообще и не возмущаюсь, потому что это ничего не изменит, хотя и считаю все эти действия в корне неправильными, включая пособия и пр., а ещё точнее - считаю всё это фикцией, лицемерием и обманом, се ля ви )
Может вы и не заметили, я лишь отвечал на утверждение что эта меры якобы чтобы взять у богатых. Я попытался открыть глаза человеку - что у богатых ничего не возьмут, только у среднего класса.
О каких вкусняшках речь? Не увидел ни одной вкусняшки для себя или своих близких.
Сначала курс нац валюты обесценился на 30%. Из чего вытекает инфляция.
Ну выплатят на детей до 3-х лет 5К сильно подешевевшей валюты -считай фантики раздали( и то 3 раза только). А много таких семей с детьми до 3-х лет?
По повышению зарплат от снижения взносов это фикция. Не понятно за счет каких взносов будет экономия, хорошо если за счет мед страхования, плохо если за счет пенсионного фонда(пенсии от этого у людей не возрастут, а скорее упадут).
Да и повышение зарплаты может быть разным, повысили з.п на один рубль, сэкономил 15 % на взносах. В чем мотивация у бизнеса повышать зп?
+100%
Я лично слушал Путина, вы может прослушали, дословно - вклады в депозиты и акции.
Налог с процентов от вкладов и с купонов от облигаций. И на дивиденды с акций для тех кто дивиденды выводит в офшоры.
Я лично слушал Путина, вы может прослушали, дословно - вклады в депозиты и акции.
К сожалению, тоже слушал. Про акции Вам уже ответили.
Я вообще и не возмущаюсь, потому что это ничего не изменит, хотя и считаю все эти действия в корне неправильными, включая пособия и пр., а ещё точнее - считаю всё это фикцией, лицемерием и обманом, се ля ви )
Может вы и не заметили, я лишь отвечал на утверждение что эта меры якобы чтобы взять у богатых. Я попытался открыть глаза человеку - что у богатых ничего не возьмут, только у среднего класса.
Не.. хотели бы взять у богатых, ввели бы прогрессивный НДФЛ. Сейчас не про это...
ОК, через месяц посмотрим
надеюсь, что все будет отлично
Не пришлось долго ждать.
Как говорится, без комментариев.
Имеем позицию уже в без убытке. ))
Плюс 8-го мая закрытие реестра под дивиденды.
Инвестор набирает, позицию под эту дату.
По этому это ещё один фактор для лонгов.
Во что пишут: https://www.gazeta.ru/business/news/2020/04/01/n_14233399.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
С электронных кошелей тоже наверно налог будут брать.