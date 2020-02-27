Рассчитать вероятность разворота - страница 11
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Интересная тема получилась. Пока пришел к решению: просто посчитать, сколько раз после шага вверх был шаг вверх и отдельно сколько раз после шага вниз был шаг вниз, потом найти средний процент вероятности продолжения. Как всегда всю математику свел к "просто посчитать". Самое прстое решение "влоб", все как я люблю.
Да, чисто научный подход аспиранта...
Но Вас же не интересует "средняя температура по больнице"?...
Трейдеру нужны ПРАКТИЧЕСКИЕ решения, приносящие прибыль... И если подходить с этой точки зрения, то все это - "Мартышкин труд"...
Да, чисто научный подход аспиранта...
Но Вас же не интересует "средняя температура по больнице"?...
Трейдеру нужны ПРАКТИЧЕСКИЕ решения, приносящие прибыль... И если подходить с этой точки зрения, то все это - "Мартышкин труд"...
Значит мартышка неплохо потрудилась.
Вы же ничего не знаете о том, что я делаю, для чего это нужно, как это применять, откуда это взято, и куда будет использовано. Я не объяснял откуда взялось это распределение, зачем оно нужно, как его получить. Речь шла про абстрактную конструкцию. Зачем эта конструкция нужна, вам тоже непонятно. Зачем пишете ерунду?Математика - язык, позволяющий описать происходящие процессы.
Значит мартышка неплохо потрудилась.
Речь шла про абстрактную конструкцию.
Извините, я думал, что тема действительно нужна Трейдеру...
Извините, я думал, что тема действительно нужна Трейдеру...
Нужна, просто вы не поймете)
Чтобы связь стала линейной, нужно нелинейно преобразовать координаты.
Две разные нелинейные параболы имеют линейную связь без всяких преобразований координат.
Нужна, просто вы не поймете)
Я думаю, что имеет смысл еще раз уточнить задачу.
Если исходить из постановки вопроса о вероятностях переходов на каждом шаге из одной ячейки в другую, и чтобы, в результате моделирования такого блуждания мы получили близкое к указанному распределение частот, то вариант ответа уже приводился мной.
Это может быть блуждание горсти шариков, каждый из которых с вероятностью 1/2 - остается в своем бункере (заметим, что этот бункер состоит из двух ячеек), и с вероятностью 1/4 переходим в соседний.
Но для последнего(ограничивающего) бункера вероятность меняется - шарик на 3/4 остается в бункере(так как дальше идти нельзя - стенка) и
1/4 возврат в бункер в сторону начала блуждания.
Исходная гистограмма дает нам представления о вероятных исходах такого блуждания и, в предположении, что будет сделано ровно 10 шагов, моя модель очень правдоподобна. Если шагов больше или меньше - совпадения не будет.
Таким образом, если реальная задача не сводится к такой модели, то следует строить другую модель - иначе опять будут "игры в цифирьки"...
)
Интересная тема получилась. Пока пришел к решению: просто посчитать, сколько раз после шага вверх был шаг вверх и отдельно сколько раз после шага вниз был шаг вниз, потом найти средний процент вероятности продолжения. Как всегда всю математику свел к "просто посчитать". Самое прстое решение "влоб", все как я люблю.
возьмите 9 шагов, 10 это уже переход в другой параметр у вас будет смещение, если, и брать то брать от 3, 6, 9, 12, итд. шагов. попробуйте значения изменятся в лучшую сторону.
Я думаю, что имеет смысл еще раз уточнить задачу.
Если исходить из постановки вопроса о вероятностях переходов на каждом шаге из одной ячейки в другую, и чтобы, в результате моделирования такого блуждания мы получили близкое к указанному распределение частот, то вариант ответа уже приводился мной.
Это может быть блуждание горсти шариков, каждый из которых с вероятностью 1/2 - остается в своем бункере (заметим, что этот бункер состоит из двух ячеек), и с вероятностью 1/4 переходим в соседний.
Но для последнего(ограничивающего) бункера вероятность меняется - шарик на 3/4 остается в бункере(так как дальше идти нельзя - стенка) и
1/4 возврат в бункер в сторону начала блуждания.
Исходная гистограмма дает нам представления о вероятных исходах такого блуждания и, в предположении, что будет сделано ровно 10 шагов, моя модель очень правдоподобна. Если шагов больше или меньше - совпадения не будет.
Таким образом, если реальная задача не сводится к такой модели, то следует строить другую модель - иначе опять будут "игры в цифирьки"...
)