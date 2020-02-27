Рассчитать вероятность разворота - страница 11

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Интересная тема получилась. Пока пришел к решению: просто посчитать, сколько раз после шага вверх был шаг вверх и отдельно сколько раз после шага вниз был шаг вниз, потом найти средний процент вероятности продолжения. Как всегда всю математику свел к "просто посчитать". Самое прстое решение "влоб", все как я люблю.
 
Maxim Romanov:
Интересная тема получилась. Пока пришел к решению: просто посчитать, сколько раз после шага вверх был шаг вверх и отдельно сколько раз после шага вниз был шаг вниз, потом найти средний процент вероятности продолжения. Как всегда всю математику свел к "просто посчитать". Самое прстое решение "влоб", все как я люблю.

Да, чисто научный подход аспиранта...

Но Вас же не интересует "средняя температура по больнице"?...

Трейдеру нужны ПРАКТИЧЕСКИЕ решения, приносящие прибыль...  И если подходить с этой точки зрения, то все это - "Мартышкин труд"...

 
Serqey Nikitin:

Да, чисто научный подход аспиранта...

Но Вас же не интересует "средняя температура по больнице"?...

Трейдеру нужны ПРАКТИЧЕСКИЕ решения, приносящие прибыль...  И если подходить с этой точки зрения, то все это - "Мартышкин труд"...

Значит мартышка неплохо потрудилась.

Вы же ничего не знаете о том, что я делаю, для чего это нужно, как это применять, откуда это взято, и куда будет использовано. Я не объяснял откуда взялось это распределение, зачем оно нужно, как его получить. Речь шла про абстрактную конструкцию. Зачем эта конструкция нужна, вам тоже непонятно. Зачем пишете ерунду?

Математика - язык, позволяющий описать происходящие процессы.
 
Maxim Romanov:

Значит мартышка неплохо потрудилась.

 Речь шла про абстрактную конструкцию.

Извините, я думал, что тема действительно нужна Трейдеру...

 
Serqey Nikitin:

Извините, я думал, что тема действительно нужна Трейдеру...

Нужна, просто вы не поймете)

 
Vladimir:

Чтобы связь стала линейной, нужно нелинейно преобразовать координаты.

Две разные нелинейные параболы имеют линейную связь без всяких преобразований координат.

 
Maxim Romanov:

Нужна, просто вы не поймете)

Вы правы! В околонаучные темы я даже не буду пытаться вникать...   Играйтесь дальше...
 

Я думаю, что имеет смысл еще раз уточнить задачу.

Если исходить из постановки вопроса о вероятностях переходов на каждом шаге из одной ячейки в другую, и чтобы, в результате моделирования такого блуждания  мы получили близкое к указанному распределение частот, то вариант ответа уже приводился мной.

Это может быть блуждание горсти шариков, каждый из которых с вероятностью 1/2 - остается в своем бункере (заметим, что этот бункер состоит из двух ячеек), и с вероятностью 1/4 переходим в соседний.

Но для последнего(ограничивающего) бункера вероятность меняется - шарик на 3/4 остается в бункере(так как дальше идти нельзя - стенка) и 

1/4 возврат в бункер в сторону начала блуждания.

Исходная гистограмма дает нам представления о вероятных исходах такого блуждания и, в предположении, что будет сделано ровно 10 шагов,  моя модель очень правдоподобна. Если шагов больше или меньше - совпадения не будет.

Таким  образом, если реальная задача не сводится к такой модели, то следует строить другую модель - иначе опять будут "игры в цифирьки"...

)

Рассчитать вероятность разворота
Рассчитать вероятность разворота
  • 2020.02.24
  • www.mql5.com
Кто соображает в математике, помогите пожалуйста решить задачку, не могу догадаться как это сделать...
 
Maxim Romanov:
Интересная тема получилась. Пока пришел к решению: просто посчитать, сколько раз после шага вверх был шаг вверх и отдельно сколько раз после шага вниз был шаг вниз, потом найти средний процент вероятности продолжения. Как всегда всю математику свел к "просто посчитать". Самое прстое решение "влоб", все как я люблю.

возьмите 9 шагов, 10 это уже переход в другой параметр у вас будет смещение, если, и брать то брать от 3, 6, 9, 12, итд. шагов. попробуйте значения изменятся в лучшую сторону.

 
Mikhail Dovbakh:

Я думаю, что имеет смысл еще раз уточнить задачу.

Если исходить из постановки вопроса о вероятностях переходов на каждом шаге из одной ячейки в другую, и чтобы, в результате моделирования такого блуждания  мы получили близкое к указанному распределение частот, то вариант ответа уже приводился мной.

Это может быть блуждание горсти шариков, каждый из которых с вероятностью 1/2 - остается в своем бункере (заметим, что этот бункер состоит из двух ячеек), и с вероятностью 1/4 переходим в соседний.

Но для последнего(ограничивающего) бункера вероятность меняется - шарик на 3/4 остается в бункере(так как дальше идти нельзя - стенка) и 

1/4 возврат в бункер в сторону начала блуждания.

Исходная гистограмма дает нам представления о вероятных исходах такого блуждания и, в предположении, что будет сделано ровно 10 шагов,  моя модель очень правдоподобна. Если шагов больше или меньше - совпадения не будет.

Таким  образом, если реальная задача не сводится к такой модели, то следует строить другую модель - иначе опять будут "игры в цифирьки"...

)

Спасибо, мысль интересная, нужно подумать над ней, есть ли у меня на краях такой эффект или нет.
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