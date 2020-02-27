Рассчитать вероятность разворота - страница 12
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надо рассматривать не 2-х мерную вероятность, типа "Да" или "Нет", а также количественную, т.е. через сколько пунктов?
господа математики, что за функция?
господа математики, что за функция?
Лучше вот так, если правильно сложить данные, получим хай и лоу настоящей свечи)))
Право хрен кто ее расшифрует, даже математик, если не Перельман конечно.
п.с. Гистограмма нулевого бара не перерисовывается это уже и есть данные для расчета.
Лучше вот так, если правильно сложить данные, получим хай и лоу настоящей свечи)))
Право хрен кто ее расшифрует, даже математик, если не Перельман конечно.
то есть обработка приращений, точно также как и статистическая, потеряла полезную составляющую информации?
Почему нет, только статистические данные какие брать, и с какого промежутка, если просто тупо брать цену хай или лоу любого цикла по времени, не важно какого таймфрейма то вы получите среднюю не более. Цель какая статистики показать какие то данные, вы ищите в средней цену хая и лоу к примеру, так вы и получите среднюю, а не точные данные хая и лоу.
господа математики, что за функция?
Разве это не y=1/x?
она самая
на картинке распределение приращений с хвостами нескольких валютных пар (М1, за три месяца)
и аналогичная функция тоже элементарна
просто пацаны в дебри лезут
Разве это не y=1/x?
еще прикольный вариант нашел
синус/арксинус
была волна, стало распределение и наоборот
попробуем?
.......