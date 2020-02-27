Рассчитать вероятность разворота - страница 2
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Нашел что-то в Писаниях:
Нашел что-то в Писаниях:
Дааа.... или я ничего не понял или там по существу вопроса не написано. Я с математикой не так сильно дружу, чтобы глубинно понимать смысл некоторых формулировок, мне надо детально, с формулой или хотя-бы на словах. Сделай так и так и будет тебе счастье.
Я почитаю, подумаю... Но, очевидно, задача не так проста, как кажется.
Я почитаю, подумаю... Но, очевидно, задача не так проста, как кажется.
Шедевр. Берем немарковский процесс, вычисляем производную, получаем марковский, но двумерный.
Координата и скорость - две случайных величины. Как я понимаю, независимые.
Можно еще с производными поупражняться,- ускорение и далее...
Парни, вы где диплом так дёшево покупали? Или до аттестата пока не доросли?
Кто соображает в математике, помогите пожалуйста решить задачку, не могу догадаться как это сделать.
1. Имеем график плотность вероятности для нормального распределения, в нормальном распределении нет памяти и вероятность направления каждого следующего шага =50%.
2. Пусть у нас есть человек, который делает 10 шагов, шагать он может вправо или влево, каждый следующий шаг не зависит от предыдущего и вероятность пойти вправо или влево 50%. Тогда можно построить таблицу плотностей вероятности и оценить с какой вероятностью он удалится от начальной точки за 10 шагов. В 6 столбце вероятность в %. Из таблицы получается, что с вероятностью 0,0977% он отойдет от начальной точки вправо на 10 шагов, за 10 шагов или с вероятностью 4,39% за 10 шагов он отойдет на 6 шагов.
...
Проставил номера, чтобы меньше цитировать.
По 1: в вероятностных распределениях, и, в частности, нормальном, вообще нет такого понятия, как направление следующего шага. Также, как и нет самого следующего шага. К чему Вы относите число 50%, непонятно.
По 2: Это задача комбинаторная. В частности, после 1 шага вероятность оказаться в точке 0 нулевая. Ненулевые вероятности есть лишь у точек +1 и -1. После 2 шагов нельзя будет попасть в уже в них, возможны лишь точки -2 0 +2. После трех останутся возможными точки -3 -1 1 3. И так далее: -4 -2 0 2 4; -5 -3 -1 1 3 5; ... Вероятности, как видите, сильно зависят от номера шага. Что совсем не характерно для самого понятия вероятности, как предела относительной частоты события при бесконечном росте числа испытаний. Нет сходимости к пределу, хотя размер колебаний относительной частоты около нуля постепенно убывает.
Дальше, не по пунктам. По-моему, досточно хорошо видно, что очередное положение точки как результат ее последовательного смещения на 1 шаг туда или сюда определяется не только составом этих шагов (число сочетаний), но и их порядком. В основе комбинаторных подсчетов в таих случаях используют не число сочетаний, а число размещений (https://www.matburo.ru/tv_komb.php).
Шедевр. Берем немарковский процесс, вычисляем производную, получаем марковский, но двумерный.
Координата и скорость - две случайных величины. Как я понимаю, независимые.
Можно еще с производными поупражняться,- ускорение и далее...
Парни, вы где диплом так дёшево покупали? Или до аттестата пока не доросли?
Покажите пожалуйста на примере, как решить эту задачу. Цифры можно взять из первого поста с белой гистограммы.
Может, и удастся решить. Только сначала объясните свои "Исходные данные с гистограммы".
Скажите же, что на ней за числа, как получены, какой у них смысл.
По какой причине Вы называете их "плотностью вероятности". То есть вопрос о существовании этого самого распределения и его дифференцируемости (плотность - первая производная от вероятности) уже где-то решен. Где?
Объясните, почему вместо данных по нечетным точкам пропуски. Намерены ли Вы эти данные предоставить позже, или просите дать решение в общем виде, для любых данных.
Может, и удастся решить. Только сначала объясните свои "Исходные данные с гистограммы".
Скажите же, что на ней за числа, как получены, какой у них смысл.
По какой причине Вы называете их "плотностью вероятности". То есть вопрос о существовании этого самого распределения и его дифференцируемости (плотность - первая производная от вероятности) уже где-то решен. Где?
Объясните, почему вместо данных по нечетным точкам пропуски. Намерены ли Вы эти данные предоставить позже, или просите дать решение в общем виде, для любых данных.
На гистограмме смысл такой: берем выборку из 10 шагов, (1 шаг может быть вверх или вниз), измеряем на сколько шагов, за эти 10 шагов, процесс отошел от начальной точки. Потом берем 10000 таких выборок и считаем сколько процентов ушло на -10 шагов от начальной точки(вниз), потом -8,-6 и тд. Вот эти проценты на гистограмме и проставлены, а снизу подписаны значения от -10 до 10.