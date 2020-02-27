Рассчитать вероятность разворота - страница 5

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Alexander_K2:

Поддерживаю Баса с его советом - Вам надо перейти в опционы. Модель Блэка-Шоулза, очевидно, должна работать на ваших данных.

Вы даже не поняли, о чем был вопрос, и о чем был мой совет) зачем так явно демонстрировать свое невежество?)

 
Aleksey Nikolayev:

Всякая ли колоколовидная функция является плотностью нормального распределения? Что мешает, например, увидеть в вашем рисунке плотность бета-распределения?

Кстати, Алексей, и Владимир, подскажите. Допустим, мы хотим некие данные аппроксимировать нормальным распределением.

Хвосты и середина распределения должны иметь одинаковый вес в аппроксимации, как я полагаю?

Тогда аппроксимировать лучше в логарифмических координатах?

Ибо в линейных координатах абсолютная ошибка в хвостах будет на порядки меньше чем в середине, а значит, будет слабо участвовать в аппроксимации.

Ну или второй вариант - в качестве ошибки брать не квадрат разности, а частное? Но таких формул я не смогу вывести.

[Удален]  
secret:

Вы даже не поняли, о чем был вопрос, и о чем был мой совет) зачем так явно демонстрировать свое невежество?)

Так он на любой вопрос так отвечает, это норм
 
secret:

Кстати, Алексей, и Владимир, подскажите. Допустим, мы хотим некие данные аппроксимировать нормальным распределением.

Хвосты и середина распределения должны иметь одинаковый вес в аппроксимации, как я полагаю?

Тогда аппроксимировать лучше в логарифмических координатах?

Ибо в линейных координатах абсолютная ошибка в хвостах будет на порядки меньше чем в середине, а значит, будет слабо участвовать в аппроксимации.

Ну или второй вариант - в качестве ошибки брать не квадрат разности, а частное? Но таких формул я не смогу вывести.

Для начала стоило бы убедиться в нормальности выборки, хотя бы "на глазок".

Потом надо найти "прикладную статистику" Кобзаря и посмотреть там вторую главу)

 
secret:
   

...

Тогда аппроксимировать лучше в логарифмических координатах?

...   

В целом Ваш вопрос (вопросы?) поставлен слишком общо, абстрактно. Единственное, что могу сказать с уверенностью - если приближение делать с минимизацией отклонений в логарифмических координатах, это будет минимум относительной ошибки. Это относится к приближению чем угодно: полиномами, тригонометрическими функциями, сплайнами, рациональными дробями, всплесками (вейвлетами)... О приближениях типовыми вероятностными распределениями не слышал.

 
Aleksey Nikolayev:

Для начала стоило бы убедиться в нормальности выборки, хотя бы "на глазок".

"на глазок" означает, что надо построить квантиль-квантиль (или вероятность-вероятность) график для выборки и нормального распределения и убедиться, что он хорошо аппроксимируется прямой.

 
secret:

Кстати, Алексей, и Владимир, подскажите. Допустим, мы хотим некие данные аппроксимировать нормальным распределением

..

Вот, например, данные, которые сейчас всех интересуют https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6. Как раз "некие".


Зачем может понадобиться их аппроксимировать нормальным или другим распределением? Экспонентой вначале еще интересно было, по уравнению кинетики цепной реакции распространения.

 
Vladimir:

Зачем может понадобиться их аппроксимировать нормальным или другим распределением? Экспонентой вначале еще интересно было, по уравнению кинетики цепной реакции распространения.

Имеется в виду не временной ряд, а гистограмма близкая к нормальной.

 

https://www.mql5.com/ru/articles/396

python - https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.gaussian_kde.html

Ядерная оценка неизвестной плотности вероятности
Ядерная оценка неизвестной плотности вероятности
  • www.mql5.com
Совершенствование языка MQL5 в плане его быстродействия и постоянный рост производительности персональных компьютеров привели к тому, что пользователи платформы MetaTrader 5 все чаще для анализа рынка стали использовать достаточно сложные, развитые математические методы. Эти методы могут принадлежать различным областям экономики, эконометрики...
 
Mikhail Dovbakh:

https://www.mql5.com/ru/articles/396

Так это сглаживание.

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