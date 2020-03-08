Сигналы. Мониторинг счетов. - страница 2
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А фактическое плечо - это фактическое соотношение стоимости открытых позиций к средствам на счете. Иногда называют - "используемое плечо". Иногда считают загрузку капитала - соотношение объема открытых к максимально возможному. Но при том, что тут у всех провайдеров разные установленные плечи , загрузка капитала- не наш вариант. Нам бы "фактическое" или "используемое" плечо.
А, я понял вас. Видел такой параметр. Но если честно, я больше привык к статистике на MQL5 и когда я увидел как раз то, что вы описали, то не нашел ему особого применения. Во всяком случае пока. В то же время, на МК очень информативным показателем является текущий график просадки в процентах.
А, я понял вас. Видел такой параметр. Но если честно, я больше привык к статистике на MQL5 и когда я увидел как раз то, что вы описали, то не нашел ему особого применения. Во всяком случае пока.
Ну это для подписчиков . Вы же провайдер:).
Используемое плечо, а если одной цифрой, то максимальное используемое плечо - хороший показатель риска. Взглянул на пики на графике плеча (или на значение макс исп. плеча)и видишь за счет какого риска получил провайдер свою доходность. Даже фактический дродаун не настолько информативен в плане оценки рисков.
Есть статьи -
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Спасибо. Пролистал. Но график "Прирост" так и продолжает строится по балансу:).
Спасибо. Пролистал. Но график "Прирост" так и продолжает строится по балансу:).
Ознакомьтесь со справкой, пожалуйста: Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Ну это для подписчиков . Вы же провайдер:).
Используемое плечо, а если одной цифрой, то максимальное используемое плечо - хороший показатель риска. Взглянул на пики на графике плеча (или на значение макс исп. плеча)и видишь за счет какого риска получил провайдер свою доходность. Даже фактический дродаун не настолько информативен в плане оценки рисков.
Дело привычки. Не важно провайдер или нет. Вот вы изначально привыкли к оценке этого плеча, а я наоборот больше воспринимаю кривую текущей просадки. По сути же, это почти одно и то же. А дополнительная вкладка средства показывает то же отклонение от баланса. Единственно отсутствует расчет т.н. плеча, который лично мне мало о чем говорит.
Ознакомьтесь со справкой, пожалуйста: Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Та понимаю я как он рассчитывается. То, что исключается влияние балансовых операций не меняет суть проблемы. Вам что, не очевидно, что строить график только по закрытым позам это полный трэш? Ну удобней считать, конечно.... :)
Та понимаю я как он рассчитывается. То, что исключается влияние балансовых операций не меняет суть проблемы. Вам что, не очевидно, что строить график только по закрытым позам это полный трэш? Ну удобней считать, конечно.... :)
Прирост не может строится онлайн, так как график Прироста учитывает результаты торговли. Результат торговлю - это есть закрытие позиции.
Рекомендую изучить основы: Средства, Баланс, Прирост.
Дело привычки. Не важно провайдер или нет. Вот вы изначально привыкли к оценке этого плеча, а я наоборот больше воспринимаю кривую текущей просадки. По сути же, это почти одно и то же. А дополнительная вкладка средства показывает то же отклонение от баланса. Единственно отсутствует расчет т.н. плеча, который лично мне мало о чем говорит.
Та тут с плечом не принципиально. Если просадка считается корректно и есть еще показатель загрузки капитала, который считается корректно(как тут считается еще не совсем разобрался), то можно, наверное и без плеча.
Основная претензия к графику "Прирост".
Прирост не может строится онлайн, так как график Прироста учитывает результаты торговли. Результат торговлю - это есть закрытие позиции.
Рекомендую изучить основы: Средства, Баланс, Прирост.
значит нужно строить не "Прирост", а "Доходность". Результат торговли это состояние счета в каждый конкретный момент. И если не закрыта позиция с убытком в 90% капитала, то 90% капитала все равно нет.
Ну как-то это строить не онлайн, а с какой-то периодичностью (если онлайн невозможно). На Мухобойке строят, в Альпах строят, В ЭфИксОпен строят , еще х.знает сколько строят такие графики, а МК значит не может технически?:) Или не понимает?
Спасибо. Пролистал. Но график "Прирост" так и продолжает строится по балансу:).
Вот из FAQ по сигналам -
Прирост показывает рост баланса счета. Расчет осуществляется таким образом, чтобы исключить влияние операций снятия и пополнения.
Извиняюсь за иронию (так как вы открыли странную ветку ..) - Вы можете написать статью о том, как должен строится прирост (вы же специалист в этой области, так? практик или теоретик?). Если статья хорошая, то я пропиарю в англ части форума в нескольких ветках.