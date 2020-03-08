Сигналы. Мониторинг счетов. - страница 6
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Может кто сталкивался с таким нюансом и сможет мне помочь?! Есть сигнал на реальном счете. Изначально он выставлялся как бесплатный, но теперь возникло желание установить стоимость подписки, но это сделать не получается. Можно ли вообще менять стоимость? Либо если сигнал изначально был бесплатным, то таким уже и останется?
https://www.mql5.com/ru/signals/rules
11. Сигналы на основе реальных счетов доступны только по платной подписке, сигналы на демосчетах доступны только по бесплатной подписке.Как получилось, что ваш сигнал на реальном счету стал бесплатным?
https://www.mql5.com/ru/signals/rulesКак получилось, что ваш сигнал на реальном счету стал бесплатным?
Это действительно очень хороший вопрос. Может из- за центового счета?
Это действительно очень хороший вопрос. Может из- за центового счета?
Вполне вероятно:
12. Сигналы на основе центовых счетов не могут иметь платной подписки, такие Сигналы доступны только в терминале MetaTrader на бесплатной основе. Определение центового счета происходит автоматически.
Вполне вероятно:
большое спасибо за ответ
Ок. В принципе можно любые показатели считать или не считать. Потребители услуги будут оценивать адекватность и удобство голосуя деньгами. Как оно будет -посмотрим:).
Основное мое предложение изменить график "Прирост". Но ,похоже, только мне он кажется неадекватным:)).
Это ещё что. Я как-то на одном известном памм-сервисе пытался администрации объяснить про к-ты шарпа и сортино, что одно не может быть больше другого по определению )
и понял что вся эта правильность мало кого волнует, как вздумается "хозяину головы" так и считают. Даже в научных блин работах одним и тем же термином обозначают разные формулы, иногда совсем-совсем разные, что уж тут от трейдеров ожидать)
Основное мое предложение изменить график "Прирост". Но ,похоже, только мне он кажется неадекватным:)).
Если считать правильно, по средствам, то не будет таких красивых картинок в топе = меньше подписчиков = меньше профита.
Тут считается удачей "войти на просадке" ;)
Если считать правильно, по средствам, то не будет таких красивых картинок в топе = меньше подписчиков = меньше профита.
Тут считается удачей "войти на просадке" ;)
ну насчет "меньше подписчиков", не уверен:). Может и наоборот получится. Ведь правда, она же подкупает, а фальш - отпугивает:).
Подскажите, пожалуйста. Можно ли публиковать сигнал с незакрытыми позициями на счету на момент публикации?(просто вижу потенциал для жульничества в этом моменте:))
Баланс, средства, по моему это не столь важно. Соотношение общий прибыли и просадки. Если прибыль превышает среднюю просадку, то торговля вполне себе успешная.
та я о другом. Если непублично переливами раскачать счет по эквити, но баланс при этом на момент публикации равен начальному (т.е. все позиции залокированы). А после публикации плавненько прикрывать локи, поднимая показатели доходности. И закрывать локи с такой скоростью, чтобы "умный" мониторинг не сказал, что сильно большая доходность за короткий промежуток времени (или как он там говорит)...