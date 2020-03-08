Сигналы. Мониторинг счетов. - страница 5

Новый комментарий
 
Sergey Golubev:

Вот тут правильно (мы говорим о максимальной просадке) -

Вот пример с моего Метатрейдера о просадке (старался визуально выбрать максимальную), получилось 872 дол или 35% -


----------------

Кстати, есть разные виды просадок (и, соответственно, разные формулы, также, как и для ROI например).

И есть эквити положительные советники/торговля, а есть эквити отрицательные.

 
Vitaliy Maznev:

Вы ошибаетесь. Если вы зафиксируете подряд 90 убыточных сделок с убытком в 1%, то просадка будет соответственно 90%. Без обид, но создается впечатление, что вы просто намеренно ищете к чему придраться. Вместо того чтобы как следует разобраться в окружающем.

Просадка считается не только по эквити, но и по балансу. А максимальная - это максимально зафиксированная просадка в процентах. И она может зафиксироваться как по эквити, так и по убыточным закрытым подряд сделкам.

 График просадки показывает график вариационных убытков по открытым позициям, а не просадку. Ну можно конечно называть всё как хочешь. Можно просадку и прибылями обозвать...

А вот  показатель "максимальная просадка" ,возможно,по балансу считается правильно .  Не буду спорить. 

Повторюсь еще раз. Основная претензия к графику "Прирост". Остальное не принципиально. 

И насчет "придраться" - Вам кажется:)

 
notsure:

 График просадки показывает график вариационных убытков по открытым позициям, а не просадку. 

Ну да. График просадки фиксирует текущую просадку по эквити. Но в целом просадка считается в нескольких вариациях:

1) По эквити

2) По балансу. Это как раз то что вы имели в виду относительно закрытых позиций.

3) Абсолютная. Это если счет просел не только по отношению к текущему балансу, но и к изначальному.

И все это есть в данных на разных вкладках.

 
Sergey Golubev:

Вот пример с моего Метатрейдера о просадке (старался визуально выбрать максимальную), получилось 872 дол или 35% -


----------------

Кстати, есть разные виды просадок (и, соответственно, разные формулы, также, как и для ROI например).

И есть эквити положительные советники/торговля, а есть эквити отрицательные.

Спасибо за разъяснения. Я понял, что тут у меня вышла терминологическая путаница. Термин "просадка" воспринимаю как соотношение между максимумом доходности(баланса/эквити) и последующим минимумом доходности(эквити). Т.е. в местных терминах это будет наверное "максимальная просадка". А вопрос был больше к графику "Просадка"

 
notsure:

А вопрос был больше к графику "Просадка"

Ну вот почему я предпочитаю именно его, так это потому что он показывает текущую просадку в процентах в реальном времени. Как по мне, это один из важнейших графиков. Причем в других сервисах он как правило отсутствует.

 
notsure:

Спасибо за разъяснения. Я понял, что тут у меня вышла терминологическая путаница. Термин "просадка" воспринимаю как соотношение между максимумом доходности(баланса/эквити) и последующим минимумом доходности(эквити). Т.е. в местных терминах это будет наверное "максимальная просадка". А вопрос был больше к графику "Просадка"

Такая (по балансу) - тоже бывает - вот скриншот из статьи https://www.mql5.com/ru/articles/1486


Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта
Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта
  • www.mql5.com
Любой эксперт может быть протестирован на исторических данных. После тестирования эксперта во вкладке "Отчет" отображаются обобщенные результаты тестирования советника и некоторые ключевые показатели. Отчеты позволяют быстро сравнивать между собой как различные эксперты, так и результаты работы одного и того же эксперта с различными входными...
 
Sergey Golubev:

Такая (по балансу) - тоже бывает - вот скриншот из статьи https://www.mql5.com/ru/articles/1486


А в сигналах максимальная просадка - это то что я из Метатрейдера выше пример привел , судя из этой статьи

https://www.mql5.com/ru/articles/1838 (термин "средства" - это эквити по открытым позициям, то есть если все открытые позиции одновременно закрыть в какой-то момент - то сколько будет средств на счете) -

Maximum drawdown of the signal as percentage of the balance/ equity

Максимальная просадка сигнала в процентах по балансу/ средствам
Как правильно выбрать торговый сигнал для подписки. Пошаговое руководство
Как правильно выбрать торговый сигнал для подписки. Пошаговое руководство
  • www.mql5.com
Торговля на финансовых рынках — это достаточно крупная область деятельности, в которой работают много людей и много ценных активов. Для успешной торговли в выбранном вами сегменте рынка требуется активная работа по его изучению, последующей разработке своей торговой системы, наконец, выработка в себе навыков железной дисциплины и хладнокровия...
 
Vitaliy Maznev:

Ну да. График просадки фиксирует текущую просадку по эквити. Но в целом просадка считается в нескольких вариациях:

1) По эквити

2) По балансу. Это как раз то что вы имели в виду относительно закрытых позиций.

3) Абсолютная. Это если счет просел не только по отношению к текущему балансу, но и к изначальному.

И все это есть в данных на разных вкладках.

Ок. В принципе можно любые показатели считать или не считать. Потребители услуги будут оценивать адекватность и удобство голосуя деньгами.  Как оно будет -посмотрим:). 

Основное мое предложение изменить график "Прирост". Но ,похоже, только мне он кажется неадекватным:)).  

 
notsure:

Основное мое предложение изменить график "Прирост". Но ,похоже, только мне он кажется неадекватным:)).  

Для меня это не принципиально, но пожалуй я вас в этом поддержу. Лишним это бы не стало.

[Удален]  
Может кто сталкивался с таким нюансом и сможет мне помочь?! Есть сигнал на реальном счете. Изначально он выставлялся как бесплатный, но теперь возникло желание установить стоимость подписки, но это сделать не получается. Можно ли вообще менять стоимость? Либо если сигнал изначально был бесплатным, то таким уже и останется?
1234567
Новый комментарий