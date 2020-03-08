Сигналы. Мониторинг счетов. - страница 5
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Вот тут правильно (мы говорим о максимальной просадке) -
Вот пример с моего Метатрейдера о просадке (старался визуально выбрать максимальную), получилось 872 дол или 35% -
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Кстати, есть разные виды просадок (и, соответственно, разные формулы, также, как и для ROI например).
И есть эквити положительные советники/торговля, а есть эквити отрицательные.
Вы ошибаетесь. Если вы зафиксируете подряд 90 убыточных сделок с убытком в 1%, то просадка будет соответственно 90%. Без обид, но создается впечатление, что вы просто намеренно ищете к чему придраться. Вместо того чтобы как следует разобраться в окружающем.Просадка считается не только по эквити, но и по балансу. А максимальная - это максимально зафиксированная просадка в процентах. И она может зафиксироваться как по эквити, так и по убыточным закрытым подряд сделкам.
График просадки показывает график вариационных убытков по открытым позициям, а не просадку. Ну можно конечно называть всё как хочешь. Можно просадку и прибылями обозвать...
А вот показатель "максимальная просадка" ,возможно,по балансу считается правильно . Не буду спорить.
Повторюсь еще раз. Основная претензия к графику "Прирост". Остальное не принципиально.
И насчет "придраться" - Вам кажется:)
График просадки показывает график вариационных убытков по открытым позициям, а не просадку.
Ну да. График просадки фиксирует текущую просадку по эквити. Но в целом просадка считается в нескольких вариациях:
1) По эквити
2) По балансу. Это как раз то что вы имели в виду относительно закрытых позиций.
3) Абсолютная. Это если счет просел не только по отношению к текущему балансу, но и к изначальному.
И все это есть в данных на разных вкладках.
Вот пример с моего Метатрейдера о просадке (старался визуально выбрать максимальную), получилось 872 дол или 35% -
----------------
Кстати, есть разные виды просадок (и, соответственно, разные формулы, также, как и для ROI например).
И есть эквити положительные советники/торговля, а есть эквити отрицательные.
Спасибо за разъяснения. Я понял, что тут у меня вышла терминологическая путаница. Термин "просадка" воспринимаю как соотношение между максимумом доходности(баланса/эквити) и последующим минимумом доходности(эквити). Т.е. в местных терминах это будет наверное "максимальная просадка". А вопрос был больше к графику "Просадка"
А вопрос был больше к графику "Просадка"
Ну вот почему я предпочитаю именно его, так это потому что он показывает текущую просадку в процентах в реальном времени. Как по мне, это один из важнейших графиков. Причем в других сервисах он как правило отсутствует.
Спасибо за разъяснения. Я понял, что тут у меня вышла терминологическая путаница. Термин "просадка" воспринимаю как соотношение между максимумом доходности(баланса/эквити) и последующим минимумом доходности(эквити). Т.е. в местных терминах это будет наверное "максимальная просадка". А вопрос был больше к графику "Просадка"
Такая (по балансу) - тоже бывает - вот скриншот из статьи https://www.mql5.com/ru/articles/1486
Такая (по балансу) - тоже бывает - вот скриншот из статьи https://www.mql5.com/ru/articles/1486
https://www.mql5.com/ru/articles/1838 (термин "средства" - это эквити по открытым позициям, то есть если все открытые позиции одновременно закрыть в какой-то момент - то сколько будет средств на счете) -
Maximum drawdown of the signal as percentage of the balance/ equityМаксимальная просадка сигнала в процентах по балансу/ средствам
Ну да. График просадки фиксирует текущую просадку по эквити. Но в целом просадка считается в нескольких вариациях:
1) По эквити
2) По балансу. Это как раз то что вы имели в виду относительно закрытых позиций.
3) Абсолютная. Это если счет просел не только по отношению к текущему балансу, но и к изначальному.
И все это есть в данных на разных вкладках.
Ок. В принципе можно любые показатели считать или не считать. Потребители услуги будут оценивать адекватность и удобство голосуя деньгами. Как оно будет -посмотрим:).
Основное мое предложение изменить график "Прирост". Но ,похоже, только мне он кажется неадекватным:)).
Основное мое предложение изменить график "Прирост". Но ,похоже, только мне он кажется неадекватным:)).
Для меня это не принципиально, но пожалуй я вас в этом поддержу. Лишним это бы не стало.