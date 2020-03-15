что такое тренд? - страница 4
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а от чего эти тренды(движения) возникают?
Как минимум нужно дать определение волны
Вики так объясняет.
Волна́ — изменение некоторой совокупности физических величин (характеристик некоторого физического поля или материальной среды), которое способно перемещаться, удаляясь от места его возникновения, или колебаться внутри ограниченных областей пространства
Совсем упрощенно объяснить.
Если посмотреть на график рынка, то заметны следы от вибрации (т.е. поведения людей) похожие на зубья пилы. Это и есть волны.
Другой вопрос как их распознать и классифицировать?
На это есть программы, по определенным алгоритмам распознают. Например элементарный ZZ. Есть более хитрые.
еле нашел, вот мне рисовал Fantasy его видение куда цена идет, у него довольно неплохо получалось прогнозы строить, тоже графический анализ
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да знаю я что такое фигВам....но там публичный стейт то на 400% за месяц был , да и выходы у всех сделок исключительно по тейку - не видел бы и не общался бы с тем челом торговал бы исключительно сетками, но .ять! - тренды существуют!
)))
да знаю я что такое фигВам....но там публичный стейт то на 400% за месяц был , да и выходы у всех сделок исключительно по тейку - не видел бы и не общался бы с тем челом торговал бы исключительно сетками, но .ять! - тренды существуют!
)))
А есть ссылки на открытую статистику этого человека? Если нельзя в общее обсуждение, то пожалуйста отправьте в личку.
А есть ссылки на открытую статистику этого человека? Если нельзя в общее обсуждение, то пожалуйста отправьте в личку.
там дело то было 10 лет назад, стейт щас найду в ЛС брошу, по сообщением пройдитесь, но инфы там мало, на альпах он тож помелькал
понятное дело, что как и все граальщики слился, но сам факт что при торговле по одному ордеру пообещать и сделать 400% без усреднения, без мартина ...имхо, это исключительно!
там дело то было 10 лет назад, стейт щас найду в ЛС брошу, по сообщением пройдитесь, но инфы там мало, на альпах он тож помелькал
понятное дело, что как и все граальщики слился, но сам факт что при торговле по одному ордеру пообещать и сделать 400% без усреднения, без мартина ...имхо, это исключительно!
Спору нет, это красиво. Но и сегодня я вижу здесь некоторых Кулибиных с художественным стилем торговли. Жаль только что нет онлайн статистики у вашего знакомого.
Я могу нарисовать :) Это "волна" Все в мире - волна. И все можно выразить вот таким простым графиком. Например процессы на Солнце. То есть , начало когда в недрах солнца вспыхнула термоядерная реакция, пик и угасание, когда топливо закончится, Солнце прекратит своё существование. Тем же графиком можно выразить жизнь человека. С нуля, далее развитие , пик и угасание. В принципе, этим графиком можно выразить всё что угодно, в том числе и рынок.
почему вторая половина не до конца?
Если вникнуть в поэтическое описание автора, то простым языком речь о двух фазах: вспышка-затухание, движение-коррекция, импульс-откат и.т.д. Отсюда иллюстрация отображает эти две фазы. :)