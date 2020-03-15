что такое тренд? - страница 3

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Современное определение тренда временного ряда больше тяготеет к принятому в эконометрике и является свойством случайного процесса, который используется для моделирования изучаемого ряда. Наиболее общее определение тренда - это детерминированная функция от времени, возникающая при некотором разложении случайного процесса. Например:

X1(t)=m(t)+S1(t); X2(t)=d(t)*S2(t), где X1(t) и X2(t) - исходные процессы, S1(t) и S2(t) - стационарные процессы, а m(t) и d(t) - детерминированные функции, которые называются, соответственно, трендами среднего и дисперсии.

Поскольку для одного и того же ряда могут быть использованы разные случайные процессы в качестве моделей, то и тренды могут быть различными. То есть, тренд не является однозначно присущим ряду объектом, а является абстракцией, зависящей от решаемых задач. Очевидный пример - горизонтальный флет  можно считать как процессом с нулевым трендом среднего, так и процессом с неким колебательным трендом среднего, в зависимости от величины используемых SL и TP.

 
bilbo_b:

хочется услышать разные мнения по поводу,что такое тренд. когда то давно нашел в интернете определение тренда и считаю его верным.

Тренд — это готовность толпы (пул слабых держателей) систематически терять деньги или пересиживать убытки в каком-либо определенном направлении, вызванная либо новостной, либо технической картиной происхолящего. Т.е. тренд — противофаза рыночных ожиданий.


Добавлю еще вопрос. Почему появляются тренды?

тренд - это +-1.5% наполовину флэт. Флэт это +-1.5% наполовину тренд. 

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вот здесь и далее.

Сообразить не сложно. Кто-то сообразит, а кто-то нет, не дано...

Рынок -- управляемая динамическая система.
Рынок -- управляемая динамическая система.
  • 2020.01.24
  • www.mql5.com
Прежде всего необходимо дать определение, что из себя представляет управляемая динамическая система, и как это соотнести с рынком, явлением, в пред...
 

В ветке ТиП, где два Александра с ними кот и ещё несмышленый ребёнок убежавший гулять в соседний двор, четко продемонстрировано что такое тренд.

По сути если флет, то имеем возврат к средниму , если тренд то имеем снос средней не в нашу пользу.

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Это друг
 
Vladimir Baskakov:
Это друг

Не для всех :)  

 

Без волн, рассматривать тренд нет смысла.

Порядок волн даст представление о тренде.

 
Uladzimir Izerski:

Без волн, рассматривать тренд нет смысла.

Порядок волн даст представление о тренде.

Как минимум нужно дать определение волны
 

Я могу нарисовать :)    Это "волна"  Все в мире  - волна.   И все можно выразить вот таким простым графиком.    Например процессы на  Солнце. То есть , начало  когда в недрах солнца вспыхнула  термоядерная реакция, пик и угасание,  когда топливо закончится, Солнце прекратит своё существование. Тем же графиком можно выразить жизнь человека. С нуля, далее развитие , пик и угасание. В принципе, этим графиком можно выразить всё что угодно, в том числе и рынок.

Волна

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Uladzimir Izerski:

Без волн, рассматривать тренд нет смысла.

Порядок волн даст представление о тренде.

Надоел уже всем со своими волнами
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