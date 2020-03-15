что такое тренд? - страница 3
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Современное определение тренда временного ряда больше тяготеет к принятому в эконометрике и является свойством случайного процесса, который используется для моделирования изучаемого ряда. Наиболее общее определение тренда - это детерминированная функция от времени, возникающая при некотором разложении случайного процесса. Например:
X1(t)=m(t)+S1(t); X2(t)=d(t)*S2(t), где X1(t) и X2(t) - исходные процессы, S1(t) и S2(t) - стационарные процессы, а m(t) и d(t) - детерминированные функции, которые называются, соответственно, трендами среднего и дисперсии.
Поскольку для одного и того же ряда могут быть использованы разные случайные процессы в качестве моделей, то и тренды могут быть различными. То есть, тренд не является однозначно присущим ряду объектом, а является абстракцией, зависящей от решаемых задач. Очевидный пример - горизонтальный флет можно считать как процессом с нулевым трендом среднего, так и процессом с неким колебательным трендом среднего, в зависимости от величины используемых SL и TP.
хочется услышать разные мнения по поводу,что такое тренд. когда то давно нашел в интернете определение тренда и считаю его верным.
Тренд — это готовность толпы (пул слабых держателей) систематически терять деньги или пересиживать убытки в каком-либо определенном направлении, вызванная либо новостной, либо технической картиной происхолящего. Т.е. тренд — противофаза рыночных ожиданий.
Добавлю еще вопрос. Почему появляются тренды?
тренд - это +-1.5% наполовину флэт. Флэт это +-1.5% наполовину тренд.
вот здесь и далее.
Сообразить не сложно. Кто-то сообразит, а кто-то нет, не дано...
В ветке ТиП, где два Александра с ними кот и ещё несмышленый ребёнок убежавший гулять в соседний двор, четко продемонстрировано что такое тренд.
По сути если флет, то имеем возврат к средниму , если тренд то имеем снос средней не в нашу пользу.
Это друг
Не для всех :)
Без волн, рассматривать тренд нет смысла.
Порядок волн даст представление о тренде.
Без волн, рассматривать тренд нет смысла.
Порядок волн даст представление о тренде.
Я могу нарисовать :) Это "волна" Все в мире - волна. И все можно выразить вот таким простым графиком. Например процессы на Солнце. То есть , начало когда в недрах солнца вспыхнула термоядерная реакция, пик и угасание, когда топливо закончится, Солнце прекратит своё существование. Тем же графиком можно выразить жизнь человека. С нуля, далее развитие , пик и угасание. В принципе, этим графиком можно выразить всё что угодно, в том числе и рынок.
Без волн, рассматривать тренд нет смысла.
Порядок волн даст представление о тренде.