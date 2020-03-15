что такое тренд? - страница 5
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Если вникнуть в поэтическое описание автора, то простым языком речь о двух фазах: вспышка-затухание, движение-коррекция, импульс-откат и.т.д. Отсюда иллюстрация отображает эти две фазы. :)
почему вторая половина не до конца?
Вторая половина может быть и длиннее конца ))
Вижу, что многие по иному представляют себе, что такое тренд. И в штыки не принимают классику.
Вот эта картинка не понравилась Макру с ветки поиска закономерностей и он вывел меня за шиворот из ветки.))
Я показал классическое представление тренда на рынках и как сам вижу тренд.
Если тут кому не понравится, насильно не навязываю. За шиворот не выведете.))) И я никого выводить не буду.
===
В чем преимущество анализа цены по волнам и тренду?
В том что можно вступить в игру на уже сложившейся обстановке. Тренд это сильное движение и может продолжаться очень долго.
В тренде волны всегда чередуются импульсными и коррекционными. Но есть чередование волн импульсная после импульсной или коррекционная после коррекционной. Такие комбинации не являются трендом.
Если есть тренд и идет коррекционная волна, есть шанс успешно становиться по тренду.
Вижу, что многие по иному представляют себе, что такое тренд. И в штыки не принимают классику.
Вот эта картинка не понравилась Макру с ветки поиска закономерностей и он вывел меня за шиворот из ветки.))
Я показал классическое представление тренда на рынках и как сам вижу тренд.
Если тут кому не понравится, насильно не навязываю. За шиворот не выведете.))) И я никого выводить не буду.
===
В чем преимущество анализа цены по волнам и тренду?
В том что можно вступить в игру на уже сложившейся обстановке. Тренд это сильное движение и может продолжаться очень долго.
В тренде волны всегда чередуются импульсными и коррекционными. Но есть чередование волн импульсная после импульсной или коррекционная после коррекционной. Такие комбинации не являются трендом.
Если есть тренд и идет коррекционная волна, есть шанс успешно становиться по тренду.
Такие картинки можно показывать в первом классе только
Кое кто не пришел даже в первый класс.
Для чего показал картинку?
Что бы было понятно, что искать на графиках программно.
Программа это делает легко и точно.
Даже не спорю, что есть какие то другие способы определения тренда. Только приветствую.
Расскажи как у тебя получается это делать? С удовольствием выслушаю.
Кое кто не пришел даже в первый класс.
Для чего показал картинку?
Что бы было понятно, что искать на графиках программно.
Программа это делает легко и точно.
Даже не спорю, что есть какие то другие способы определения тренда. Только приветствую.
Расскажи как у тебя получается это делать? С удовольствием выслушаю.
Напишу, когда твой мониторинг появится, понедельник на исходе. Все заждались
Ничего ты, бедолага, не напишешь совсем. Все твои посты составляются из трех слов и те только упреки другим.))
Ничего ты, бедолага, не напишешь совсем. Все твои посты составляются из трех слов и те только упреки другим.))
Вижу, что тема тренда интересует многих, а из ветки поиска закономерностей меня выбросили за воротник)), то продолжу тут в этой тематической ветке.
----
Если смотреть глазками на график, все видят сильное движение и говорят это "тренд".
На самом деле это может быть обычная импульсная волна, никакого отношения к тренду не иметь.
Для распознавания тренда должны соблюдаться определенные правила, особенно это касается машинной (программной) обработки информации.
На любом интервале времени складываются свои индивидуальные закономерности в виде трендов, и они носят характерную форму на графиках.
Т.е. с правильной формулировкой тренд будет наблюдаться в правильной форме на любом ТФ. Подчеркну. Важно. На каждом ТФ свой индивидуальный тренд.
Программно в таких случаях тренд легко распознаётся.
Против тренда идти не надо, это знают все. Но не все правильно понимают, что такое тренд.)
Вижу, что тема тренда интересует многих, а из ветки поиска закономерностей меня выбросили за воротник)), то продолжу тут в этой тематической ветке.
----
Если смотреть глазками на график, все видят сильное движение и говорят это "тренд".
На самом деле это может быть обычная импульсная волна, никакого отношения к тренду не иметь.
Для распознавания тренда должны соблюдаться определенные правила, особенно это касается машинной (программной) обработки информации.
На любом интервале времени складываются свои индивидуальные закономерности в виде трендов, и они носят характерную форму на графиках.
Т.е. с правильной формулировкой тренд будет наблюдаться в правильной форме на любом ТФ. Подчеркну. Важно. На каждом ТФ свой индивидуальный тренд.
Программно в таких случаях тренд легко распознаётся.
Против тренда идти не надо, это знают все. Но не все правильно понимают, что такое тренд.)
Вторая половина может быть и длиннее конца ))
Нет.