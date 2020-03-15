что такое тренд? - страница 5

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Vitaliy Maznev:

Если вникнуть в поэтическое описание автора, то простым языком речь о двух фазах: вспышка-затухание, движение-коррекция, импульс-откат и.т.д. Отсюда иллюстрация отображает эти две фазы. :)

bilbo_b:
почему вторая половина не до конца?

Вторая половина может быть и длиннее конца ))

 

Вижу, что многие по иному представляют себе, что такое тренд. И в штыки не принимают классику.

Вот эта картинка не понравилась Макру с ветки поиска закономерностей и он вывел меня за шиворот из ветки.))

Я показал классическое представление тренда на рынках и как сам вижу тренд.

TREND

Если тут кому не понравится, насильно не навязываю. За шиворот не выведете.)))  И я никого выводить не буду.

===

В чем преимущество анализа цены по волнам и тренду?

В том что можно вступить в игру на уже сложившейся обстановке. Тренд это сильное движение и может продолжаться очень долго.

В тренде волны всегда чередуются импульсными и коррекционными. Но есть чередование волн импульсная после импульсной или коррекционная после коррекционной. Такие комбинации не являются трендом. 

Если есть тренд и идет коррекционная волна, есть шанс успешно становиться по тренду.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Вижу, что многие по иному представляют себе, что такое тренд. И в штыки не принимают классику.

Вот эта картинка не понравилась Макру с ветки поиска закономерностей и он вывел меня за шиворот из ветки.))

Я показал классическое представление тренда на рынках и как сам вижу тренд.

Если тут кому не понравится, насильно не навязываю. За шиворот не выведете.)))  И я никого выводить не буду.

===

В чем преимущество анализа цены по волнам и тренду?

В том что можно вступить в игру на уже сложившейся обстановке. Тренд это сильное движение и может продолжаться очень долго.

В тренде волны всегда чередуются импульсными и коррекционными. Но есть чередование волн импульсная после импульсной или коррекционная после коррекционной. Такие комбинации не являются трендом. 

Если есть тренд и идет коррекционная волна, есть шанс успешно становиться по тренду.

Такие картинки можно показывать в первом классе только
 
hoster:
Такие картинки можно показывать в первом классе только

Кое кто не пришел даже в первый класс.

Для чего показал картинку?

Что бы было понятно, что искать на графиках программно.

Программа это делает легко и точно.

Даже не спорю, что есть какие то другие способы определения тренда. Только приветствую.

Расскажи как у тебя получается это делать? С удовольствием выслушаю.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Кое кто не пришел даже в первый класс.

Для чего показал картинку?

Что бы было понятно, что искать на графиках программно.

Программа это делает легко и точно.

Даже не спорю, что есть какие то другие способы определения тренда. Только приветствую.

Расскажи как у тебя получается это делать? С удовольствием выслушаю.

Напишу, когда твой мониторинг появится, понедельник на исходе. Все заждались
 
hoster:
Напишу, когда твой мониторинг появится, понедельник на исходе. Все заждались

Ничего ты, бедолага, не напишешь совсем. Все твои посты составляются из трех слов и те только упреки другим.))

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Ничего ты, бедолага, не напишешь совсем. Все твои посты составляются из трех слов и те только упреки другим.))

Упреков нет, просто вы сказали , будет мониторинг (демо или Реал) по вашей тс. Вы человек взрослый, обещанное выполняете естественно
 

Вижу, что тема тренда интересует многих, а из ветки поиска закономерностей меня выбросили за воротник)), то продолжу тут в этой тематической ветке.

----

Если смотреть глазками на график, все видят сильное движение и говорят это "тренд".

На самом деле это может быть обычная импульсная волна, никакого отношения к тренду не иметь. 

Для распознавания тренда должны соблюдаться определенные правила, особенно это касается машинной (программной) обработки информации.

На любом интервале времени складываются свои индивидуальные закономерности в виде трендов, и они носят характерную форму на графиках.

Т.е. с правильной формулировкой тренд будет наблюдаться в правильной форме на любом ТФ. Подчеркну. Важно. На каждом ТФ свой индивидуальный тренд.

Программно в таких случаях тренд легко распознаётся.

Против тренда идти не надо, это знают все. Но не все правильно понимают, что такое тренд.)

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Вижу, что тема тренда интересует многих, а из ветки поиска закономерностей меня выбросили за воротник)), то продолжу тут в этой тематической ветке.

----

Если смотреть глазками на график, все видят сильное движение и говорят это "тренд".

На самом деле это может быть обычная импульсная волна, никакого отношения к тренду не иметь. 

Для распознавания тренда должны соблюдаться определенные правила, особенно это касается машинной (программной) обработки информации.

На любом интервале времени складываются свои индивидуальные закономерности в виде трендов, и они носят характерную форму на графиках.

Т.е. с правильной формулировкой тренд будет наблюдаться в правильной форме на любом ТФ. Подчеркну. Важно. На каждом ТФ свой индивидуальный тренд.

Программно в таких случаях тренд легко распознаётся.

Против тренда идти не надо, это знают все. Но не все правильно понимают, что такое тренд.)

Молодец Уволодя! Надеюсь месяц моник не спрячешь?
 
Aleksey Mavrin:

Вторая половина может быть и длиннее конца ))

Нет.

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