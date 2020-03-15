что такое тренд? - страница 6

Новый комментарий
 
Wizard2018:

Нет.

преобразуете график? или используете стандартные свечи, бары?
 
bilbo_b:
преобразуете график? или используете стандартные свечи, бары?

Преобразовываю,  стандартные  бары не могут правильно отобразить процесс,  скорость меняется, время то растягивается, то сжимется, как гармошка.  Только иногда   процесс "попадает" в таймфреймы.  

 
Wizard2018:

Преобразовываю,  стандартные  бары не могут правильно отобразить процесс,  скорость меняется, время то растягивается, то сжимется, как гармошка.  Только иногда   процесс "попадает" в таймфреймы.  

что то похожее на квантование?
 
bilbo_b:
что то похожее на квантование?

Наверное,  если я правильно понимаю что вы имеете ввиду.

 
Wizard2018:

Наверное,  если я правильно понимаю что вы имеете ввиду.

Между точками одинаковое количество пунктов (назовём шаг квантования)

Файлы:
123.png  15 kb
 
Я с этого начинал,  но сейчас не так.  
 
Wizard2018:
Я с этого начинал,  но сейчас не так.  
пример который я привел, действительно очень слабый. подбор шага квантования тупиковый путь. не получится загнать рынок в узкие рамки любого параметра
 
Это лучше чем "таймфреймы" ,  но "все равно чего то не хватает"
 
Wizard2018:
Это лучше чем "таймфреймы" ,  но "все равно чего то не хватает"
Не хватает динамического масштабирования
 

Квантование для определения волн не подходит. Волны бывают разной длины, но подчиняются простым законам. Взаимосвязи валют.

Вот текущее состояние с EURUSD H4. Волна N1-V1 выбивается из контекста, она из ТФ D1 и не является волной тренда на H4.

На H4 был тренд  ниже трендовой линии V4-V2 до пересечения её ценой .

А волна N1-V1 будет структурой более низких ТФ. Там такие же порядки.

р13

12345678
Новый комментарий