что такое тренд? - страница 6
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преобразуете график? или используете стандартные свечи, бары?
Преобразовываю, стандартные бары не могут правильно отобразить процесс, скорость меняется, время то растягивается, то сжимется, как гармошка. Только иногда процесс "попадает" в таймфреймы.
Преобразовываю, стандартные бары не могут правильно отобразить процесс, скорость меняется, время то растягивается, то сжимется, как гармошка. Только иногда процесс "попадает" в таймфреймы.
что то похожее на квантование?
Наверное, если я правильно понимаю что вы имеете ввиду.
Наверное, если я правильно понимаю что вы имеете ввиду.
Между точками одинаковое количество пунктов (назовём шаг квантования)
Я с этого начинал, но сейчас не так.
Это лучше чем "таймфреймы" , но "все равно чего то не хватает"
Квантование для определения волн не подходит. Волны бывают разной длины, но подчиняются простым законам. Взаимосвязи валют.
Вот текущее состояние с EURUSD H4. Волна N1-V1 выбивается из контекста, она из ТФ D1 и не является волной тренда на H4.
На H4 был тренд ниже трендовой линии V4-V2 до пересечения её ценой .
А волна N1-V1 будет структурой более низких ТФ. Там такие же порядки.