что такое тренд? - страница 2
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Мираж есть? Есть.
Где он? В сознании субъекта. В реальности его нет.
Мираж происходит также при определенных условиях и в определенных обстоятельствах. Так что, за тем что происходит в сознании субъекта стоят вполне конкретные процессы. Другой вопрос в интерпретациях. Вы, например, отстаиваете конкретную интерпретацию, гласящую что это все не существует. Тем не менее, это не существующее явление задевает вас на глубоком уровне настолько, что вы с ним спорите.
Не путайте прямой смысл слов и следствия.
Давление. Это вроде как механическое воздействие, но из-за давления со стороны старшеклассника ученик младших классов пнул мяч в сторону дома и разбил стекло. Но старшеклассник не сдавливал мальчика, он его даже не тронул. Так, что-то там сказал. Зато виноват, гад! Прям не доля правды, а самая настоящая правда.
Вот такая логика сейчас у вас и тс, она не имеет никакого отношения к дефинициям.
Есть определенная группа вполне адекватных людей, которые определили бы тренд именно таким образом как это выразил ТС. Хотя согласен, что это также интерпретационная форма определения самого явления.
Тем не менее, ТС как раз и попросил высказать свои интерпретации этого явления.
Мираж есть? Есть.
Где он? В сознании субъекта. В реальности его нет.
Также и тренд.
В сознании субъекта - галлюцинации. А мираж - оптическое явление.
В сознании субъекта - галлюцинации. А мираж - оптическое явление.
Кстати и галлюцинации тоже не сами по себе происходят. Галлюцинации - это следствие поражения органов восприятия либо другого рода перенагрузка на восприятие.
Есть определенная группа вполне адекватных людей, которые определили бы тренд именно таким образом как это выразил ТС. Хотя согласен, что это также интерпретационная форма определения самого явления.
Тем не менее, ТС как раз и попросил высказать свои интерпретации этого явления.
Есть три очевидных явления, которые не требуют никаких интерпретаций:
1. Устойчивое направление развития определенного явления: цена, экономика, мода, движуха и тп. Это называется тренд, тенденция.
2. Люди теряют бабки на торговле валютой.
3. Готовность – согласие сделать что-нибудь, желание содействовать чему-нибудь.
Первое и третье имеют определение и свой термин. Второе не имеет очевидного определения или общепризнанного, как и термина.
ТС же берет и складывает первое, второе и третье явление в одно и даёт ему термин от первого явления. Это не то, чтобы очень вольно, это его право, но это нарушает первый закон логики, о том, что у слова должно быть одно значение, иначе люди будут разговаривать на разных языках: один про Фому, другой про Ерему. Один про тренд в цене (устойчивое повышение на графике), другой про социальный тренд (готовность потерять бабки). Нельзя дать объективное определение явлению, если включать при этом фантазию.
Есть три очевидных явления, которые не требуют никаких интерпретаций:
1. Устойчивое направление развития определенного явления: цена, экономика, мода, движуха и тп. Это называется тренд, тенденция.
2. Люди теряют бабки на торговле валютой.
3. Готовность – согласие сделать что-нибудь, желание содействовать чему-нибудь.
Первое и третье имеют определение и свой термин. Второе не имеет очевидного определения или общепризнанного, как и термина.
ТС же берет и складывает первое, второе и третье явление в одно и даёт ему термин от первого явления. Это не то, чтобы очень вольно, это его право, но это нарушает первый закон логики, о том, что у слова должно быть одно значение, иначе люди будут разговаривать на разных языках: один про Фому, другой про Ерему. Один про тренд в цене (устойчивое повышение на графике), другой про социальный тренд (готовность потерять бабки). Нельзя дать объективное определение явлению, если включать при этом фантазию.
Вы правы. Есть в определении ТС некоторая направленность к конкретному и одностороннему выводу.
хочется услышать разные мнения по поводу,что такое тренд. когда то давно нашел в интернете определение тренда и считаю его верным.
Тренд — это готовность толпы (пул слабых держателей) систематически терять деньги или пересиживать убытки в каком-либо определенном направлении, вызванная либо новостной, либо технической картиной происхолящего. Т.е. тренд — противофаза рыночных ожиданий.
Добавлю еще вопрос. Почему появляются тренды?
Если все переводить в графику, и в четкие понятия, то тренд имеет определение, Восходящий - каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей, Нисходящий - каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей, но можно как тут товарищи предлагали, тренд это некое направление... Короче вот видео, тут все показано, по поводу ТВх - так как тренды нынче способны мгновенно дать разворот, то для этого нужна специальная техника, ТВх должна обладать большим риск-профитом, от 1 к 3 или выше...
Если все переводить в графику, и в четкие понятия, то тренд имеет определение, Восходящий 0 каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей, Нисходящий - каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей, но можно как тут товарищи предлагали, тренд это некое направление... Короче вот видео, тут все показано, по поводу ТВх - так как тренды нынче способны мгновенно дать разворот, то для этого нужна специальная техника, ТВх должна обладать большим риск-профитом, от 1 к 3 или выше...
Сплошь и рядом тренды, в которых не каждая последующая вершина и впадина экстремальнее предыдущей, могут и через одну две три идти.
Простейшая модель, в которой присутствуют три разномасштабных колебания.
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А вот и тренд.
Всё просто и наглядно. И применимо к любому рынку.
Забудь про термин "тренд". Это из сказок из прошлого. Нет трендов, есть колебания.
Конечно успешные аналитики покажут тебе тренды задним числом и найдут умные объяснения. Но ты удивишься - такие же точно тренды ты увидишь на графиках случайного блуждания.