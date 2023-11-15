вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже - страница 9
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1 лот сбербанка(10 акций) текущий=2539.9 без маржи.
Покупаю 1 лот(2539.9*0.14) -355.59 с баланса.
Спецификация открытие брокер.
Вопрос, что это?
Хм. Данный расчёт соответствует коэффициенту начальной маржи из спецификации инструмента.
Есть подозрение, что у вас для акций всё таки есть маржа ))
Лучше позвонить брокеру, и уточнить этот момент, почему на акциях присутствует маржа.
prostotrader вас уважаю вы на форуме давно, но комиссия 0.057%(разные тарифы) от сделки в открытие-брокер при открытии и закрытии позиции.
какой у вас тарифный план?
Тарифный план "Профессинал".
Зайдите в личный кабинет и запросите отчет брокера за сегодня....
Тарифный план "Профессинал".
Возможно дело в плане. Почитайте условие своего плана.
Вероятно на этот план, брокер даёт свою маржу в виде тех коэффициентов.
И по идее после закрытия сделки (продажи акций) в ту же торговую сессию, залоговые средства должны обратно вернуться на счёт +355.59
Если сделка будет перенесена через клиринг, то коэффициент маржи понизиться до коэффициента поддерживающей маржи 0.0726
и разница коэффициентов в деньгах, так же должна вернутся на счёт плюсом.
Возможно дело в плане. Почитайте условие своего плана.
Вероятно на этот план, брокер даёт свою маржу в виде тех коэффициентов.
Добрый день! Такой вопрос - начал торговать через МТ5 на Московской фондовой (не фортс). Открыл сделку по Русалу. Через день от брокера пришло сообщение "МТ5 отключен так как он не торгует по иностранным эмитентам и в иностранной валюте". Звоню в поддержку - говорю Русал котируется на Мосбирже и в рублях, в ответ - но в том числе и на Гонконгской бирже и не в рублях. Спрашиваю - очень многие бумаги торгуются где то еще зарубежом в том числе, что же ими нельзя торговать в том числе Сбером Газпромом Тинькоф Яндексом и тп и тд? Отвечают ну такая особенность МТ5. Что происходит?)
Какой у Вас брокер?
Какой у Вас брокер?
Открытие