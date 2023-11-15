вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже - страница 14

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Topiltzin:

Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, как исполняется тейк-профит в момент срабатывания: как рыночный или как лимитный.

Должен как рыночный, но из-за того, что ТП хранится на сервере МТ5, может быть серьезное проскальзывание.

Я не использую ТП, а пользуюсь отложенными ордерами (они выводятся на биржу)

 
prostotrader:

Должен как рыночный,

Подскажите, где это написано в самой документации, не могу найти.

 
Yana Egorova:

Подскажите, где это написано в самой документации, не могу найти.

А в самом ордере в истории это не видно? Я не пользуюсь TP/SL, проверить не могу.

 
Yana Egorova:

Подскажите, где это написано в самой документации, не могу найти.

Вот есть статья, хоть это и не документация.

С чего начать при создании торгового робота для Московской биржи MOEX
С чего начать при создании торгового робота для Московской биржи MOEX
  • www.mql5.com
Многие трейдеры на Московской бирже хотели бы автоматизировать свои торговые алгоритмы, но не знают с чего начать. Язык MQL5 предлагает не только огромный набор торговых функций, но и готовые классы, которые максимально облегчают первые шаги в алготрейдинге.
 
Stanislav Korotky:

Вот есть статья, хоть это и не документация.

Спасибо большое!
  
SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_FILLING_MODE)

Запрашиваю политику заполнения на Si, он выдает число 3. Что это означает? Вернуть?


 
Nikita Chernyshov:

Запрашиваю политику заполнения на Si, он выдает число 3. Что это означает? Вернуть?


Словил сейчас баг www.mql5.com. Со своего компьютера прикрепил скрин (он был единственный на рабочем столе), вместо моего скрина прилетеладругая картинка, прям на ходу подменилась :)

Мой скрин был вот такой вместо того графика, что сейчас в сообщении выше


 
Nikita Chernyshov:

Словил сейчас баг www.mql5.com. Со своего компьютера прикрепил скрин (он был единственный на рабочем столе), вместо моего скрина прилетеладругая картинка, прям на ходу подменилась :)

Мой скрин был вот такой вместо того графика, что сейчас в сообщении выше


Если верить спецификации Si, возможен любой из этих вариантов.

 
JRandomTrader:

Если верить спецификации Si, возможен любой из этих вариантов.

да, видел в спецификации, что стоит "все") так ли это на практике?

 
Nikita Chernyshov:

да, видел в спецификации, что стоит "все") так ли это на практике?

Для Si я использовал только SYMBOL_FILLING_FOK, для некоторых других фьючей - SYMBOL_FILLING_IOC, проблем не было.

Но, собственно, и с ликвидностью в этих символах проблем не было.

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