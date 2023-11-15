вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже - страница 14
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Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как исполняется тейк-профит в момент срабатывания: как рыночный или как лимитный.
Должен как рыночный, но из-за того, что ТП хранится на сервере МТ5, может быть серьезное проскальзывание.
Я не использую ТП, а пользуюсь отложенными ордерами (они выводятся на биржу)
Должен как рыночный,
Подскажите, где это написано в самой документации, не могу найти.
Подскажите, где это написано в самой документации, не могу найти.
А в самом ордере в истории это не видно? Я не пользуюсь TP/SL, проверить не могу.
Подскажите, где это написано в самой документации, не могу найти.
Вот есть статья, хоть это и не документация.
Вот есть статья, хоть это и не документация.
Запрашиваю политику заполнения на Si, он выдает число 3. Что это означает? Вернуть?
Запрашиваю политику заполнения на Si, он выдает число 3. Что это означает? Вернуть?
Словил сейчас баг www.mql5.com. Со своего компьютера прикрепил скрин (он был единственный на рабочем столе), вместо моего скрина прилетеладругая картинка, прям на ходу подменилась :)
Мой скрин был вот такой вместо того графика, что сейчас в сообщении выше
Словил сейчас баг www.mql5.com. Со своего компьютера прикрепил скрин (он был единственный на рабочем столе), вместо моего скрина прилетеладругая картинка, прям на ходу подменилась :)
Мой скрин был вот такой вместо того графика, что сейчас в сообщении выше
Если верить спецификации Si, возможен любой из этих вариантов.
Если верить спецификации Si, возможен любой из этих вариантов.
да, видел в спецификации, что стоит "все") так ли это на практике?
да, видел в спецификации, что стоит "все") так ли это на практике?
Для Si я использовал только SYMBOL_FILLING_FOK, для некоторых других фьючей - SYMBOL_FILLING_IOC, проблем не было.
Но, собственно, и с ликвидностью в этих символах проблем не было.