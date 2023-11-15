вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
БКС в квик всё транслирует нормально. Бывают сбои, но это сбои, а не норма.
В квике тоже самое, просто вам эти перерасчёты не показывают явно, отдельной транзакцией.
Скорее всего в квик, эти перерасчеты они сами сводят в своей системе, и выводят уже чистый результат.
А по факту ваш баланс в квике также скачет, то в плюс, то в минус. Просто это мало заметно там.
В квике тоже самое, просто вам эти перерасчёты не показывают явно, отдельной транзакцией.
Скорее всего в квик, эти перерасчеты они сами сводят в своей системе, и выводят уже чистый результат.
А по факту ваш баланс в квике также скачет, то в плюс, то в минус. Просто это мало заметно там.
Все гораздо проще, демо MT5 просто не работает на бирже, там левые котировки, у самого была идея обкатывать роботов и тестить стратегии с индикаторами, но облом (((
Остается только реал, только хардкор =)))
"Вопрос в следующем, что это были за списания, что обозначает запись замомрожено средств ... "
Ах да, это наверное средства которые берутся в залог при открытии позиции, но у меня такое чувство, что тут еще отложенные ордера в работе, за каждый установленный отложенный ордер средства тоже замораживаются, т.е за каждый отложенный ордер берут средства в залог.
Видимо, я слепой и не вижу, что и когда показывают колонки собственных средств, вариационной маржи и накопленного дохода.
Когда перерасчёты сведены в конечный чистый результат на стороне системы квик, то изменения баланса минимальны, в зависимости от величины изменения курса доллара.
По этому это мало заметно когда это происходит. Вы же не смотрите неотрывно на баланс, чтоб поймать этот момент, и не известно когда это происходит по времени.
Но это изменение визуально поймать можно, если весь день мониторишь квик ))
Представим, если курс доллара к рублю взлетит за сессию к примеру до 200 рублей,
и у вас хорошая по объему позиция по инструменту который рассчитывается в долларах, перенесена через клиринг,
то вы после клирингового перерасчета, офигеете от потерь на простой курсовой разнице, а потом перерасчёт ГО и маржин колл.
Тогда сразу глаза откроются, а как это так, кто это сделал... ))
Все гораздо проще, демо MT5 просто не работает на бирже, там левые котировки, у самого была идея обкатывать роботов и тестить стратегии с индикаторами, но облом (((
Остается только реал, только хардкор =)))
"Вопрос в следующем, что это были за списания, что обозначает запись замомрожено средств ... "
Ах да, это наверное средства которые берутся в залог при открытии позиции, но у меня такое чувство, что тут еще отложенные ордера в работе, за каждый установленный отложенный ордер средства тоже замораживаются, т.е за каждый отложенный ордер берут средства в залог.
MT5 отлично работает на демо-контуре биржи. Это на форексе все котировки левые. На демо-контуре биржи цены такие, какие сложились в результате реальных торгов, в результате спроса и предложения всех участников торгов, в том числе и ваших. На демо-контуре вы можете сдвинуть цену в любую сторону если есть достаточный демо-депозит. Потренируйтесь на малоликвидных инструментах. Все заявки участников и ваши заявки видны в стакане, и обрабатываются реально, точно так же как на реале.
Если вы на демо-контуре ММВБ не сможете настроить робот чтобы зарабатывал, то и на реал не стоит соваться.
А когда научитесь на демо, тогда и поймете, что такое маржа и что такое заморожено а так же почему происходят корректировки.
MT5 отлично работает на демо-контуре биржи. Это на форексе все котировки левые. На демо-контуре биржи цены такие, какие сложились в результате реальных торгов, в результате спроса и предложения всех участников торгов, в том числе и ваших. На демо-контуре вы можете сдвинуть цену в любую сторону если есть достаточный демо-депозит. Потренируйтесь на малоликвидных инструментах. Все заявки участников и ваши заявки видны в стакане, и обрабатываются реально, точно так же как на реале.
Если вы на демо-контуре ММВБ не сможете настроить робот чтобы зарабатывал, то и на реал не стоит соваться.
А когда научитесь на демо, тогда и поймете, что такое маржа и что такое заморожено а так же почему происходят корректировки.
Вот так работает робот на демо-контуре, внизу индикатор показывает график баланса:
отлично!
где открыл демку, кинь в личку, плиз
отлично!
где открыл демку, кинь в личку, плиз
Демо-контур ММВБ, он и в Африке останется таким же.
Можно открыть хоть через Открытие хоть через BCS или любого другого брокера, ваши сделки и заявки в стакане будут видны всем участникам торгов. И котировки у всех брокеров будут совпадать один в один.
Демо-контур ММВБ, он и в Африке останется таким же.
Можно открыть хоть через Открытие хоть через BCS или любого другого брокера, ваши сделки и заявки в стакане будут видны всем участникам торгов. И котировки у всех брокеров будут совпадать один в один.
то есть в стакане кроме реальных отображаются демо?
и вопрос №2
на реале работает также как и на демо?