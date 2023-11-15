вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже - страница 2

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Roman:

БКС в квик всё транслирует нормально. Бывают сбои, но это сбои, а не норма.
 
SeriousRacoon:
БКС в квик всё транслирует нормально. Бывают сбои, но это сбои, а не норма.

В квике тоже самое, просто вам эти перерасчёты не показывают явно, отдельной транзакцией.
Скорее всего в квик, эти перерасчеты они сами сводят в своей системе, и выводят уже чистый результат.
А по факту ваш баланс в квике также скачет, то в плюс, то в минус. Просто это мало заметно там.

 
Roman:

В квике тоже самое, просто вам эти перерасчёты не показывают явно, отдельной транзакцией.
Скорее всего в квик, эти перерасчеты они сами сводят в своей системе, и выводят уже чистый результат.
А по факту ваш баланс в квике также скачет, то в плюс, то в минус. Просто это мало заметно там.

Видимо, я слепой и не вижу, что и когда показывают колонки собственных средств, вариационной маржи и накопленного дохода.
 

Все гораздо проще, демо MT5 просто не работает на бирже, там левые котировки, у самого была идея обкатывать роботов и тестить стратегии с индикаторами, но облом (((
Остается только реал, только хардкор =)))


"Вопрос в следующем, что это были за списания, что обозначает запись замомрожено средств ... "

Ах да, это наверное средства которые берутся в залог при открытии позиции, но у меня такое чувство, что тут еще отложенные ордера в работе, за каждый установленный отложенный ордер средства тоже замораживаются, т.е за каждый отложенный ордер берут средства в залог.

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Товарисчи, а вам не кажется, что эта ветка создана топик-стартером и ответ на его вопрос до сих пор никем из присутствующих не озвучен?
 
SeriousRacoon:
Видимо, я слепой и не вижу, что и когда показывают колонки собственных средств, вариационной маржи и накопленного дохода.

Когда перерасчёты сведены в конечный чистый результат на стороне системы квик, то изменения баланса минимальны, в зависимости от величины изменения курса доллара.
По этому это мало заметно когда это происходит. Вы же не смотрите неотрывно на баланс, чтоб поймать этот момент, и не известно когда это происходит по времени.
Но это изменение визуально поймать можно, если весь день мониторишь квик ))
Представим, если курс доллара к рублю взлетит за сессию к примеру до 200 рублей,
и у вас хорошая по объему позиция по инструменту который рассчитывается в долларах, перенесена через клиринг,
то вы после клирингового перерасчета, офигеете от потерь на простой курсовой разнице, а потом перерасчёт ГО и маржин колл.
Тогда сразу глаза откроются, а как это так, кто это сделал...  ))

 
NightTrader:

Все гораздо проще, демо MT5 просто не работает на бирже, там левые котировки, у самого была идея обкатывать роботов и тестить стратегии с индикаторами, но облом (((
Остается только реал, только хардкор =)))


"Вопрос в следующем, что это были за списания, что обозначает запись замомрожено средств ... "

Ах да, это наверное средства которые берутся в залог при открытии позиции, но у меня такое чувство, что тут еще отложенные ордера в работе, за каждый установленный отложенный ордер средства тоже замораживаются, т.е за каждый отложенный ордер берут средства в залог.

MT5 отлично работает на демо-контуре биржи. Это на форексе все котировки левые. На демо-контуре биржи цены такие, какие сложились в результате реальных торгов, в результате спроса и предложения всех участников торгов, в том числе и ваших. На демо-контуре вы можете сдвинуть цену в любую сторону если есть достаточный демо-депозит. Потренируйтесь на малоликвидных инструментах. Все заявки участников и ваши заявки видны в стакане, и обрабатываются реально, точно так же как на реале. 

Если вы на демо-контуре ММВБ не сможете настроить робот чтобы зарабатывал, то и на реал не стоит соваться.

А когда научитесь на демо, тогда и поймете, что такое маржа и что такое заморожено а так же почему происходят корректировки.

 
Sergey Chalyshev:

MT5 отлично работает на демо-контуре биржи. Это на форексе все котировки левые. На демо-контуре биржи цены такие, какие сложились в результате реальных торгов, в результате спроса и предложения всех участников торгов, в том числе и ваших. На демо-контуре вы можете сдвинуть цену в любую сторону если есть достаточный демо-депозит. Потренируйтесь на малоликвидных инструментах. Все заявки участников и ваши заявки видны в стакане, и обрабатываются реально, точно так же как на реале. 

Если вы на демо-контуре ММВБ не сможете настроить робот чтобы зарабатывал, то и на реал не стоит соваться.

А когда научитесь на демо, тогда и поймете, что такое маржа и что такое заморожено а так же почему происходят корректировки.

Вот так работает робот на демо-контуре, внизу индикатор показывает график баланса:

отлично!

где открыл демку, кинь в личку, плиз

 
Renat Akhtyamov:

отлично!

где открыл демку, кинь в личку, плиз

Демо-контур ММВБ, он и в Африке останется таким же.

Можно открыть хоть через Открытие хоть через BCS или любого другого брокера, ваши сделки и заявки в стакане будут видны всем участникам торгов. И котировки у всех брокеров будут совпадать один в один.

 
Sergey Chalyshev:

Демо-контур ММВБ, он и в Африке останется таким же.

Можно открыть хоть через Открытие хоть через BCS или любого другого брокера, ваши сделки и заявки в стакане будут видны всем участникам торгов. И котировки у всех брокеров будут совпадать один в один.

то есть в стакане кроме реальных отображаются демо?

и вопрос №2

на реале работает также как и на демо?

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