вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже - страница 6

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Alexey Kozitsyn:

А Вы, собственно, что хотите? С какой целью Вы хотите это выяснить?

И вообще, при чем тут кухня?

Не обращайте внимания на Рену. Он просто троллит. 

Что то объяснить ему бесполезно. Мне кажется это просто чат-бот.

 
Sergey Chalyshev:

Не обращайте внимания на Рену. Он просто троллит. 

Что то объяснить ему бесполезно. Мне кажется это просто чат-бот.

давайте, давайте

впаривайте честнОму народу лажу

 
Sergey Chalyshev:

Не обращайте внимания на Рену. 

Мне кажется это просто чат-бот.

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[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Вы на мои вопросы можете ответить?

вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже
вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже
  • 2019.12.10
  • www.mql5.com
Открыл демо счет в БКС. Подскажите почему морозяться средства после проведения сделок? Когда разморозяться? Когда имел опыт торговли в Открытии...
 
Alexey Kozitsyn:

В 2015 году все это обсуждалось уже. В этой ветке уже скидывал ссылку. Скину еще раз.

Тоже проверял. По стакану. Никаких отличий от реала не видел.

Если хотите развить эту тему дальше - давайте хотя бы скриншот сравнения стакана реала и стакана с демки.

Уточняю. Я говорю про демо-счет от J2T, который не имеет отношение к демо-контуру Мос. биржи.

ну вот он, почему так?


[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Спрошу еще раз

 
Alexey Kozitsyn:

Спрошу еще раз

отвечу, когда увижу стакан

сейчас там пусто

сам уже завелся

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

отвечу, когда увижу стакан

Т.е. на мой вопрос: "Зачем отличать реальный стакан, не сравнивая его с другим", Вы отвечаете: "Отвечу, когда увижу стакан".

Дальнейшее общение с Вами на эту тему, действительно, смысла не имеет.

 
Alexey Kozitsyn:

Т.е. на мой вопрос: "Зачем отличать реальный стакан, не сравнивая его с другим", Вы отвечаете: "Отвечу, когда увижу стакан".

Дальнейшее общение с Вами на эту тему, действительно, смысла не имеет.

потому что имея в руках инструмент для торговли, например стакан, нужно как минимум понимать - как его проверить, не сравнивая с другим

т.к. и другой может оказаться фикцией

ну идите сравнивайте

открыли вы заявку, увидели её в стакане среди рандомайзных заявок и поверили?

и сразу же бегом бабки заводить на счет,

ура типа

ппц

;)

итак, снова вопрос - как проверить стакан, не сравнивая его с другим?
 
Alexey Kozitsyn:

Т.е. на мой вопрос: "Зачем отличать реальный стакан, не сравнивая его с другим", Вы отвечаете: "Отвечу, когда увижу стакан".

Дальнейшее общение с Вами на эту тему, действительно, смысла не имеет.

Браво Алексей! Похоже вы этого чат-бота зациклили!

Renat Akhtyamov:


итак, снова вопрос - как проверить стакан, не сравнивая его с другим?

)))

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