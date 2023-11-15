вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже - страница 6
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А Вы, собственно, что хотите? С какой целью Вы хотите это выяснить?И вообще, при чем тут кухня?
Не обращайте внимания на Рену. Он просто троллит.
Что то объяснить ему бесполезно. Мне кажется это просто чат-бот.
Не обращайте внимания на Рену. Он просто троллит.
Что то объяснить ему бесполезно. Мне кажется это просто чат-бот.
давайте, давайте
впаривайте честнОму народу лажу
Не обращайте внимания на Рену.
Мне кажется это просто чат-бот.
+
Вы на мои вопросы можете ответить?
В 2015 году все это обсуждалось уже. В этой ветке уже скидывал ссылку. Скину еще раз.
Тоже проверял. По стакану. Никаких отличий от реала не видел.
Если хотите развить эту тему дальше - давайте хотя бы скриншот сравнения стакана реала и стакана с демки.
Уточняю. Я говорю про демо-счет от J2T, который не имеет отношение к демо-контуру Мос. биржи.
ну вот он, почему так?
Спрошу еще раз.
Спрошу еще раз.
отвечу, когда увижу стакан
сейчас там пусто
сам уже завелся
отвечу, когда увижу стакан
Т.е. на мой вопрос: "Зачем отличать реальный стакан, не сравнивая его с другим", Вы отвечаете: "Отвечу, когда увижу стакан".
Дальнейшее общение с Вами на эту тему, действительно, смысла не имеет.
Т.е. на мой вопрос: "Зачем отличать реальный стакан, не сравнивая его с другим", Вы отвечаете: "Отвечу, когда увижу стакан".
Дальнейшее общение с Вами на эту тему, действительно, смысла не имеет.
потому что имея в руках инструмент для торговли, например стакан, нужно как минимум понимать - как его проверить, не сравнивая с другим
т.к. и другой может оказаться фикцией
ну идите сравнивайте
открыли вы заявку, увидели её в стакане среди рандомайзных заявок и поверили?
и сразу же бегом бабки заводить на счет,
ура типа
ппц
;)итак, снова вопрос - как проверить стакан, не сравнивая его с другим?
Т.е. на мой вопрос: "Зачем отличать реальный стакан, не сравнивая его с другим", Вы отвечаете: "Отвечу, когда увижу стакан".
Дальнейшее общение с Вами на эту тему, действительно, смысла не имеет.
Браво Алексей! Похоже вы этого чат-бота зациклили!
итак, снова вопрос - как проверить стакан, не сравнивая его с другим?
)))