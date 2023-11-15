вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже - страница 11
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Да, я квалифицированный инвестор.
Скорее всего Вы правы...
Если это так, то потрясает некомпетентность персонала О. - можно же объяснить не формально. Впрочем, он (персонал) и раньше не блистал компетентностью.
Не совсем так.
Клиентский отдел лет 6-7 назад был на очень хорошем уровне,
а вот техподдержка всегда была отстойной!
Добавлено
Позвонил в Открывашку.
Дело в том, что акции торгуются Т+2 (это я уже въехал), и окончательный расчет не был произведен,
т.е виртуально Русал (иностранная бумага) еще был в портфеле.
Вот так
Не совсем так.
Клиентский отдел лет 6-7 назад был на очень хорошем уровне,
а вот техподдержка всегда была отстойной!
Добавлено
Позвонил в Открывашку.
Дело в том, что акции торгуются Т+2 (это я уже въехал), и окончательный расчет не был произведен,
т.е виртуально Русал (иностранная бумага) еще был в портфеле.
Вот так
Ух ты, спасибо! Я сегодня снова зарегистрировал мт5, посмотрим вылетит ли он снова. 2 дня уже прошло. А Русал точно иностранная бумага?
В Открывашке утверждают, что да.
Продублирую вопрос в ветке для профессионалов, может здесь получится получить ответ.
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Ошибки, баги, вопросы
Stanislav Korotky, 2021.02.17 19:30Возник вопрос: маржа по курсовым разницам должна или нет пересчитываться? Я в отчетах МТ вижу, что она не пересчитывается. Например, счет в долларах, я покупаю газмяс или еще что-то, котирующееся в рублях (маржа в рублях). В этот момент на счете блокируется маржа в долларах по курсу на момент покупки. Но через какое-то время, на след. день например, из-за изменения usdrub по идее должна получаться уже другая сумма маржи в долларах.
Продублирую вопрос в ветке для профессионалов, может здесь получится получить ответ.
А что за газмяс? Фьючерс на акции газмяса верно понимаю? Как разве рублёвый фьючерс получается купить если на счёте только доллары?
Может брокер скрыто конвертирует в рубли у вас? т.е. после продажи разблокируется сумма в долларах уже пересчитанная.
Если маржа (ГО имеется ввиду? ) уже заблокирована, зачем её пересчитывать. На форексе тоже при изменении курса размер маржи меняется но у открытых позиций маржа остается той же.
В регламентах не видел ничего про пересчёт.
А что за газмяс? Фьючерс на акции газмяса верно понимаю? Как разве рублёвый фьючерс получается купить если на счёте только доллары?
Может брокер скрыто конвертирует в рубли у вас? т.е. после продажи разблокируется сумма в долларах уже пересчитанная.
Если маржа (ГО имеется ввиду? ) уже заблокирована, зачем её пересчитывать. На форексе тоже при изменении курса размер маржи меняется но у открытых позиций маржа остается той же.
В регламентах не видел ничего про пересчёт.
Газмяс - условное название всех "голубых" фишек micex с валютой маржи рубль. Это не срочный рынок. В спецификации написано "exchange stocks". Несовпадение валюты счета и залога - обычное дело - брокер "одалживает" нужные деньги по курсу. Но в этом и вопрос, потому что курс меняется, и расчет маржи для одного и того же лота сегодня и завтра дают разные значения (OrderCalcMargin). Но у уже открытой позиции залог остается прежним в usd, несмотря на то что курс другой. Получается, что валюта маржи - в данном случае рубль - работает только в момент открытия позиции. И потенциально, если курс скакнет, размер (фактическая стоимость) залога может существенно уменьшиться или увеличиться (т.е. брокер рискует).
Газмяс - условное название всех "голубых" фишек micex с валютой маржи рубль. Это не срочный рынок. В спецификации написано "exchange stocks". Несовпадение валюты счета и залога - обычное дело - брокер "одалживает" нужные деньги по курсу. Но в этом и вопрос, потому что курс меняется, и расчет маржи для одного и того же лота сегодня и завтра дают разные значения (OrderCalcMargin). Но у уже открытой позиции залог остается прежним в usd, несмотря на то что курс другой. Получается, что валюта маржи - в данном случае рубль - работает только в момент открытия позиции. И потенциально, если курс скакнет, размер (фактическая стоимость) залога может существенно уменьшиться или увеличиться (т.е. брокер рискует).
О, господи, что за монстр! Хотел было ругнуться про CFD в биржевом разделе )) но тут дело ещё страшнее.
у этого брокера это типа называется акции, а cfd отдельно. Но это не акции же очевидно. В списке участников MOEX никакого подобного контрагента нет.
Если вникать в нормативку, похоже это просто недо/пере-CFD, по сути просто пари с брокером о цене акций, откуда они берут поток котировок и какой он ужасности - вопрос отдельный.
Самому интересно, это вообще законно - называть это акциями, и давать плечо до 15. Может я чего не знаю.
ап: либо это какой то их производный инструмент, типа они акции из своего владения продают с плечом, хз, эти извращенцы как-только не стараются добить финансовую систему))з.ы. а насчёт маржи - всё у вас так же как на форексе, когда с долларового счёта покупаете например NZDJPY. риск брокер учитывает, когда пересчитывает стоимость позиции в % к свободной марже, в этот момент учитывается текущий курс, и если он сильно измениться, то просто брокер пораньше позовёт вас добавить маржи.
О, господи, что за монстр! Хотел было ругнуться про CFD в биржевом разделе )) но тут дело ещё страшнее.
у этого брокера это типа называется акции, а cfd отдельно. Но это не акции же очевидно. В списке участников MOEX никакого подобного контрагента нет.
Если вникать в нормативку, похоже это просто недо/пере-CFD, по сути просто пари с брокером о цене акций, откуда они берут поток котировок и какой он ужасности - вопрос отдельный.
Самому интересно, это вообще законно - называть это акциями, и давать плечо до 15. Может я чего не знаю.
ап: либо это какой то их производный инструмент, типа они акции из своего владения продают с плечом, хз, эти извращенцы как-только не стараются добить финансовую систему))з.ы. а насчёт маржи - всё у вас так же как на форексе, когда с долларового счёта покупаете например NZDJPY. риск брокер учитывает, когда пересчитывает стоимость позиции в % к свободной марже, в этот момент учитывается текущий курс, и если он сильно измениться, то просто брокер пораньше позовёт вас добавить маржи.
Это схема, когда зарубежный брокер за вас покупает акции.
То есть вы не владеете этими акциями, нет депозитария на ваше имя. Владеет ими зарубежный брокер.
Дивиденды получает брокер, и за вычетом своей комиссии на дивиденды, отдаёт их вам.
То есть в данном случае брокер выступает как прослойка между вами и рынком.
По поводу маржи, он даёт своё плечо, чтоб еще и с плеча брать комиссию.
В общем схема всё туда же, к дилерам. Где он покупает/продаёт акции, известно только ему ))
Это схема, когда зарубежный брокер за вас покупает акции.
То есть вы не владеете этими акциями, нет депозитария на ваше имя. Владеет ими зарубежный брокер.
Дивиденды получает брокер, и за вычетом своей комиссии на дивиденды, отдаёт их вам.
То есть в данном случае брокер выступает как прослойка между вами и рынком.
По поводу маржи, он даёт своё плечо, чтоб еще и с плеча брать комиссию.
В общем схема всё туда же, к дилерам. Где он покупает/продаёт акции, известно только ему ))
Понял, раньше не сталкивался. Всё ради плеча как я понимаю, т.е. нищеброды везде должны платить)) а гарантий никаких