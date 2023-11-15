вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже - страница 12

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Aleksey Mavrin:

Понял, раньше не сталкивался. Всё ради плеча как я понимаю, т.е. нищеброды везде должны платить)) а гарантий никаких

Ну, на сайте у них нормальные условия написаны, включая и дивиденты. И плечо не сильно отличается от ставок риска НКЦ. Все проблемы, судя по отзывам, в обслуживании (в частности, с выводом).

 

Stanislav Korotky:

Ну, на сайте у них нормальные условия написаны, включая и дивиденты. И плечо не сильно отличается от ставок риска НКЦ. Все проблемы, судя по отзывам, в обслуживании (в частности, с выводом).

Кстати по условиям

Roman:

Это схема, когда зарубежный брокер за вас покупает акции.

Но он покупает их не как брокер, т.к. им не является на ММВБ, а значит как клиент другого брокера. И продать может в любой момент без вашего ведома, сославшись на какой-нибудь пункт чего-нибудь.

Если вас он заинтересовал из-за МТ5, то уж надеюсь не для реала :), а лишь потестить стратегии на демо.

 
Aleksey Mavrin:

Кстати по условиям

Но он покупает их не как брокер, т.к. им не является на ММВБ, а значит как клиент другого брокера. И продать может в любой момент без вашего ведома, сославшись на какой-нибудь пункт чего-нибудь.

Если вас он заинтересовал из-за МТ5, то уж надеюсь не для реала :), а лишь потестить стратегии на демо.

J2T это зарубежная дочка Финама. т.е. финамовский зарубежный представитель.
Логично, что все операции с РФ рынком проходят через российский Финам.
Но как они это делают, это их внутренняя политика. 
Зарубежный представитель по моему зарегистрирован на Кипре в качестве брокера, и даёт возможность покупки любых акций, любым не резедентам.
Но держателем акций является зарубежный представитель, а не вы. Эта схема и предполагает свои условия, похожие на дилерские.
Представитель выступает в качестве посредника, за что и хочет свою комиссию от всего. С плеча, с дивидендов и т.д. скрытых платежей.  
На их сайте прямо пишется, что это инвестиционная компания. И по негласным данным входит в холдинг Финам.
Какой уровень обслуживания, у этой инвестиционной компании, это уже отдельный вопрос.

Скрин с сайта Финам

sc

 
В спецификации к торговому инструменту в терминале MT5 можно найти поля:
- Начальная маржа покупки;
- Начальная маржа продажи.
На сайте Moex в спецификации к Si-3.21 есть параметр "Гарантийное обеспечение на первом уровне лимита концентрации** (ГО, руб.)" и его значение сходится со значением спецификации в терминале "Начальная маржа продажи", а где посмотреть на сайте Moex или как рассчитать значение "Начальная маржа покупки"?
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Aleksey Vyazmikin:
В спецификации к торговому инструменту в терминале MT5 можно найти поля:
- Начальная маржа покупки;
- Начальная маржа продажи.
На сайте Moex в спецификации к Si-3.21 есть параметр "Гарантийное обеспечение на первом уровне лимита концентрации** (ГО, руб.)" и его значение сходится со значением спецификации в терминале "Начальная маржа продажи", а где посмотреть на сайте Moex или как рассчитать значение "Начальная маржа покупки"?

В калькуляторе на сайте "Красный циркуль" можно посмотреть ГО и на покупку и на продажу.

Возможно, что эти параметры есть в ISS.

На сайте кажется нету.

 
Aleksey Vyazmikin:
В спецификации к торговому инструменту в терминале MT5 можно найти поля:
- Начальная маржа покупки;
- Начальная маржа продажи.
На сайте Moex в спецификации к Si-3.21 есть параметр "Гарантийное обеспечение на первом уровне лимита концентрации** (ГО, руб.)" и его значение сходится со значением спецификации в терминале "Начальная маржа продажи", а где посмотреть на сайте Moex или как рассчитать значение "Начальная маржа покупки"?

А вот здесь есть


 
Ilya Baranov:

В калькуляторе на сайте "Красный циркуль" можно посмотреть ГО и на покупку и на продажу.

Возможно, что эти параметры есть в ISS.

На сайте кажется нету.

Не могу найти - есть "Калькулятор опционов" и "Калькулятор личных финансов" - в последнем ничего такого нет, а в первом без регистрации не видно. Если у Вас есть доступ, то скажите, пожалуйста, есть ли там возможность посмотреть данный параметр за каждый день.

 
prostotrader:

А вот здесь есть


В терминале понятно, что есть, мне нужна информация за каждый торговый день.

 
Aleksey Vyazmikin:

Не могу найти - есть "Калькулятор опционов" и "Калькулятор личных финансов" - в последнем ничего такого нет, а в первом без регистрации не видно. Если у Вас есть доступ, то скажите, пожалуйста, есть ли там возможность посмотреть данный параметр за каждый день.

В калькуляторе опционов есть возможность добавлять фьючерсы.

Но там информация о ГО только на текущий момент.

 
Ilya Baranov:

В калькуляторе опционов есть возможность добавлять фьючерсы.

Но там информация о ГО только на текущий момент.

Понятно, но этого недостаточно, спасибо.

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