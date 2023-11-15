вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже - страница 12
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Понял, раньше не сталкивался. Всё ради плеча как я понимаю, т.е. нищеброды везде должны платить)) а гарантий никаких
Ну, на сайте у них нормальные условия написаны, включая и дивиденты. И плечо не сильно отличается от ставок риска НКЦ. Все проблемы, судя по отзывам, в обслуживании (в частности, с выводом).
Stanislav Korotky:
Ну, на сайте у них нормальные условия написаны, включая и дивиденты. И плечо не сильно отличается от ставок риска НКЦ. Все проблемы, судя по отзывам, в обслуживании (в частности, с выводом).
Кстати по условиям
Это схема, когда зарубежный брокер за вас покупает акции.
Но он покупает их не как брокер, т.к. им не является на ММВБ, а значит как клиент другого брокера. И продать может в любой момент без вашего ведома, сославшись на какой-нибудь пункт чего-нибудь.
Если вас он заинтересовал из-за МТ5, то уж надеюсь не для реала :), а лишь потестить стратегии на демо.
Кстати по условиям
Но он покупает их не как брокер, т.к. им не является на ММВБ, а значит как клиент другого брокера. И продать может в любой момент без вашего ведома, сославшись на какой-нибудь пункт чего-нибудь.
Если вас он заинтересовал из-за МТ5, то уж надеюсь не для реала :), а лишь потестить стратегии на демо.
J2T это зарубежная дочка Финама. т.е. финамовский зарубежный представитель.
Логично, что все операции с РФ рынком проходят через российский Финам.
Но как они это делают, это их внутренняя политика.
Зарубежный представитель по моему зарегистрирован на Кипре в качестве брокера, и даёт возможность покупки любых акций, любым не резедентам.
Но держателем акций является зарубежный представитель, а не вы. Эта схема и предполагает свои условия, похожие на дилерские.
Представитель выступает в качестве посредника, за что и хочет свою комиссию от всего. С плеча, с дивидендов и т.д. скрытых платежей.
На их сайте прямо пишется, что это инвестиционная компания. И по негласным данным входит в холдинг Финам.
Какой уровень обслуживания, у этой инвестиционной компании, это уже отдельный вопрос.
Скрин с сайта Финам
В калькуляторе на сайте "Красный циркуль" можно посмотреть ГО и на покупку и на продажу.
Возможно, что эти параметры есть в ISS.
На сайте кажется нету.
А вот здесь есть
В калькуляторе на сайте "Красный циркуль" можно посмотреть ГО и на покупку и на продажу.
Возможно, что эти параметры есть в ISS.
На сайте кажется нету.
Не могу найти - есть "Калькулятор опционов" и "Калькулятор личных финансов" - в последнем ничего такого нет, а в первом без регистрации не видно. Если у Вас есть доступ, то скажите, пожалуйста, есть ли там возможность посмотреть данный параметр за каждый день.
А вот здесь есть
В терминале понятно, что есть, мне нужна информация за каждый торговый день.
Не могу найти - есть "Калькулятор опционов" и "Калькулятор личных финансов" - в последнем ничего такого нет, а в первом без регистрации не видно. Если у Вас есть доступ, то скажите, пожалуйста, есть ли там возможность посмотреть данный параметр за каждый день.
В калькуляторе опционов есть возможность добавлять фьючерсы.
Но там информация о ГО только на текущий момент.
В калькуляторе опционов есть возможность добавлять фьючерсы.
Но там информация о ГО только на текущий момент.
Понятно, но этого недостаточно, спасибо.