вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже - страница 13

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Aleksey Vyazmikin:

В терминале понятно, что есть, мне нужна информация за каждый торговый день.

Начальная маржа покупки и продажи рассчитываются динамически и зависят от соотношения текущей цены инструмента, цены верхнего/нижнего лимита и расчетной цены последнего клиринга.

Читайте документацию на сайте биржи: https://fs.moex.com/files/4718

 
Dmi3:

Начальная маржа покупки и продажи рассчитываются динамически и зависят от соотношения текущей цены инструмента, цены верхнего/нижнего лимита и расчетной цены последнего клиринга.

Читайте документацию на сайте биржи: https://fs.moex.com/files/4718

Теория понятна. Формула имеется?

 
Aleksey Vyazmikin:

Теория понятна. Формула имеется?

Я каждый раз удивляюсь местной публике.

Формулы нет, применяется сценарный подход. Для корректного расчета существует отдельный программный продукт, пожалуйста: https://www.moex.com/a186

Что это даст вам, как трейдеру?

Московская Биржа - Рынки
Московская Биржа - Рынки
  • www.moex.com
Принципы и методика Принципы расчета гарантийного обеспечения Методика расчета теоретической цены опциона и коэффициента "дельта" Принципы расчета вариационной маржи и гарантийного обеспечения с использованием текущих курсов валют Методика определения риск-параметров на срочном рынке Изменения с 6 апреля 2015 года в системе расчета гарантийного обеспечения при внедрении механизма автоэкспирации опционов Руководство для участников клиринга по инструментам лимитирования клиентов Управление параметрами учета рисков экспирации опционов Сервис ForecastIM Система маржирования в SPECTRA 6.0.
 
Dmi3:

Я каждый раз удивляюсь местной публике.

Формулы нет, применяется сценарный подход. Для корректного расчета существует отдельный программный продукт, пожалуйста: https://www.moex.com/a186

Что это даст вам, как трейдеру?

Какой Вы молодец, нашли информации больше, чем смог найти я, спасибо!

У меня есть наблюдение, что цена движется в сторону большего ГО для открытия позиции для одного из инструментов в рамках торгового периода, хочу его проверить.

 
Aleksey Vyazmikin:

Какой Вы молодец, нашли информации больше, чем смог найти я, спасибо!

У меня есть наблюдение, что цена движется в сторону большего ГО для открытия позиции для одного из инструментов в рамках торгового периода, хочу его проверить.

К сожалению все четко наоборот. ГО увеличивается в сторону, обратную изменению цены от расчетной по последнему клирингу. В общем то это логично :)

 
Dmi3:

К сожалению все четко наоборот. ГО увеличивается в сторону, обратную росту цены от расчетной по последнему клирингу. В общем то это логично :)

Я говорю о фактах и о разнице между ГО на покупку и продажу, а не их изменение относительно прошлого значения.

 

Кто подскажет алгоритм расчета или лучше функцию по которой рассчитывается процент дневного изменения.

Это понятно можно взять

SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_PRICE_CHANGE)

Интересно как это рассчитывается в ручную, прогоняю в тестере, в тестере этих данных нет, по этому интересует функция расчета этих данных что бы в роботе реализовать.


 
Konstantin Seredkin:

Кто подскажет алгоритм расчета или лучше функцию по которой рассчитывается процент дневного изменения.

Это понятно можно взять

Интересно как это рассчитывается в ручную, прогоняю в тестере, в тестере этих данных нет, по этому интересует функция расчета этих данных что бы в роботе реализовать.


https://www.google.com/search?q=daily+change+formula 


double max = MathMax(today, yesterday);
double min = MathMin(today, yesterday);
double change = (max - min) / min;
 
...:
https://www.google.com/search?q=daily+change+formula


Пробовал, данные разные показывает
 

Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, как исполняется тейк-профит в момент срабатывания: как рыночный или как лимитный.

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