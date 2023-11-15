вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже - страница 13
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В терминале понятно, что есть, мне нужна информация за каждый торговый день.
Начальная маржа покупки и продажи рассчитываются динамически и зависят от соотношения текущей цены инструмента, цены верхнего/нижнего лимита и расчетной цены последнего клиринга.
Читайте документацию на сайте биржи: https://fs.moex.com/files/4718
Начальная маржа покупки и продажи рассчитываются динамически и зависят от соотношения текущей цены инструмента, цены верхнего/нижнего лимита и расчетной цены последнего клиринга.
Читайте документацию на сайте биржи: https://fs.moex.com/files/4718
Теория понятна. Формула имеется?
Теория понятна. Формула имеется?
Я каждый раз удивляюсь местной публике.
Формулы нет, применяется сценарный подход. Для корректного расчета существует отдельный программный продукт, пожалуйста: https://www.moex.com/a186
Что это даст вам, как трейдеру?
Я каждый раз удивляюсь местной публике.
Формулы нет, применяется сценарный подход. Для корректного расчета существует отдельный программный продукт, пожалуйста: https://www.moex.com/a186
Что это даст вам, как трейдеру?
Какой Вы молодец, нашли информации больше, чем смог найти я, спасибо!
У меня есть наблюдение, что цена движется в сторону большего ГО для открытия позиции для одного из инструментов в рамках торгового периода, хочу его проверить.
Какой Вы молодец, нашли информации больше, чем смог найти я, спасибо!
У меня есть наблюдение, что цена движется в сторону большего ГО для открытия позиции для одного из инструментов в рамках торгового периода, хочу его проверить.
К сожалению все четко наоборот. ГО увеличивается в сторону, обратную изменению цены от расчетной по последнему клирингу. В общем то это логично :)
К сожалению все четко наоборот. ГО увеличивается в сторону, обратную росту цены от расчетной по последнему клирингу. В общем то это логично :)
Я говорю о фактах и о разнице между ГО на покупку и продажу, а не их изменение относительно прошлого значения.
Кто подскажет алгоритм расчета или лучше функцию по которой рассчитывается процент дневного изменения.
Это понятно можно взять
Интересно как это рассчитывается в ручную, прогоняю в тестере, в тестере этих данных нет, по этому интересует функция расчета этих данных что бы в роботе реализовать.
Кто подскажет алгоритм расчета или лучше функцию по которой рассчитывается процент дневного изменения.
Это понятно можно взять
Интересно как это рассчитывается в ручную, прогоняю в тестере, в тестере этих данных нет, по этому интересует функция расчета этих данных что бы в роботе реализовать.
https://www.google.com/search?q=daily+change+formula
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как исполняется тейк-профит в момент срабатывания: как рыночный или как лимитный.