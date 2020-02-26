Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий - страница 22
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1) Некоторые улучшения в скорости сборки проведены, исправления будут доступны с билда выше 2267
2) Некоторые улучшения в скорости запуска отладки проведены, исправления будут доступны с билда выше 2267
3) Компилятор MQL не создаёт какие-либо кеши по файлам и не сохраняет информацию об использованных при компиляции файлах, поэтому каждый раз приходится компилировать заново
4) Кому-то такие сообщения мешают, кому-то помогают найти ошибки в коде, здесь всё зависит от уровня программиста, какие-либо исправления не планируются
2269. Тормоза при отладке и старте визуализации исчезли. Спасибо.
После 2190 билда все стало еще хуже даже. По ходу оптимизации постепенно отваливаются все сетевые агенты и к середине оптимизации остаются только локальные ядра.
После 2190 билда все стало еще хуже даже. По ходу оптимизации постепенно отваливаются все сетевые агенты и к середине оптимизации остаются только локальные ядра.
Покажите логи тестера и логи агентов, которые отвалились (хотя бы одного агента)
Терминал 2665.
На некоторых (не на всех) терминалах шлет уведомления о торг.операциях не смотря на снятый флаг!
Смартфон бренчит постоянно, забивает важные/нужные уведомления!
Терминал 2665.
На некоторых (не на всех) терминалах шлет уведомления о торг.операциях не смотря на снятый флаг!
Смартфон бренчит постоянно, забивает важные/нужные уведомления!
Воспроизвести не удается.
Приведите пож-та данные о ПК из Журнала терминала, где отправляются push-сообщения при выключенной опции "Уведомлять о торговых операциях"
Пример:
Воспроизвести не удается.
Приведите пож-та данные о ПК из Журнала терминала, где отправляются push-сообщения при выключенной опции "Уведомлять о торговых операциях"
Билд 2271. Не знаю ошибка ли:
1. Открываю обзор рынка.
2. Правой кнопкой открываем контекстное меню, строка Набор символов: выбираем forex.majors
3. Снова правой кнопкой и выбираем Столбцы. Убираем Всё, кроме Спреда.
4. Сохраняем этот вид под именем forex.majors.
5. Теперь выбираем его и там снова висят отключенные ранее поля стоявшие по умолчанию.
Видео ошибки
во всех билдах от 2265 до 2271, данные по OHLC отображаются по не существующим ценам, не на всех барах (на данном скрине в прямоугольнике), но на всех таймах. Неправильное отображение идет на тех инструментах у которых шаг цены 0.25.