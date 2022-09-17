MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 8

Новый комментарий
 
AlexSTAL:

Желающих потестить на моих мощностях нету что ли? )))))

Или ещё не всё работает?

Еще не все запущено. Функции будем запускать шаг за шагом, сейчас открыли интерфейс.

Пока можно наблюдать за своими агентами в своем профайле на MQL5.com в разделе "Агенты".

[Удален]  
Renat:

Еще не все запущено. Функции будем запускать шаг за шагом, сейчас открыли интерфейс.

Пока можно наблюдать за своими агентами в своем профайле на MQL5.com в разделе "Агенты".

А когда официально заработает сервис, хотя бы приблизительно?
 
Interesting:
А когда официально заработает сервис, хотя бы приблизительно?

Работа идет, в очередном билде уже будут видны облачные серверы, будут показывать доступные ресурсы. За несколько билдов шаг за шагом мы включим все функции.


 

Запущено пять серверов MetaTrader 5 Cloud Server в разных концах света для балансировки нагрузки:


Скоро они начнут в колонке "Оборудование" показывать доступные ресурсы в виде "348 из 1456 агентов доступно".

Первое время система будет работать в режиме внутренних тестов, затем мы начнем публичное тестирование. Пока можно регистрировать своих агентов в MQL5 Cloud Network - все агенты доступны в собственном профайле на сайте MQL5.com.


[Удален]  

  CPU Описание Задачи Прибыль Активность Создан
AMD Phenom II X6 1090T Processor, 16373MB
  0 0 2011.04.07 2011.04.07
AMD Phenom II X6 1090T Processor, 16373MB
  0 0 2011.04.07 2011.04.07
AMD Phenom II X6 1090T Processor, 16373MB
  0 0 2011.04.07 2011.04.07
AMD Phenom II X6 1090T Processor, 16373MB
  0 0 2011.04.07 2011.04.07
AMD Phenom II X6 1090T Processor, 16373MB
  0 0 2011.04.07 2011.04.07
AMD Phenom II X6 1090T Processor, 16373MB
  0 0 2011.04.07 2011.04.07

Опишите плиз что даты означают и почему они совпадают. 

 
Interesting:

Опишите плиз что даты означают и почему они совпадают. 

Активность - это дата последней активности/подключения, а вторая - это дата создания. Пока клиентская система не включена в работу, даты совпадают.

По дате активности можно понять кто из агентов живой.

[Удален]  
Renat:

Активность - это дата последней активности/подключения, а вторая - это дата создания. Пока клиентская система не включена в работу, даты совпадают.

По дате активности можно понять кто из агентов живой.

Я примерно так и думал, смущало только равенство дат.
 

интересный сервис, еще бы ссылку в личном профиле на небольшой мануал, да и стоимость сервиса пока неясна

ЗЫ: было бы неплохо кроме WebMoney добавить еще платежных систем для рунета

 
Очень удобно использовать пейпал, привязав к нему кредитную карточку. И многие зарубежные трейдеры пользуются им для оплаты заказов на нашем сайте. К сожалению, только вывод на него недоступен российским пользователям.

Возможно, мы еще добавим Яндекс.Деньги.
[Удален]  
Renat:
Возможно, мы еще добавим Яндекс.Деньги.
Было бы очень хорошо.
123456789101112131415...44
Новый комментарий