MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 8
Желающих потестить на моих мощностях нету что ли? )))))
Или ещё не всё работает?
Еще не все запущено. Функции будем запускать шаг за шагом, сейчас открыли интерфейс.
Пока можно наблюдать за своими агентами в своем профайле на MQL5.com в разделе "Агенты".
А когда официально заработает сервис, хотя бы приблизительно?
Работа идет, в очередном билде уже будут видны облачные серверы, будут показывать доступные ресурсы. За несколько билдов шаг за шагом мы включим все функции.
Запущено пять серверов MetaTrader 5 Cloud Server в разных концах света для балансировки нагрузки:
Скоро они начнут в колонке "Оборудование" показывать доступные ресурсы в виде "348 из 1456 агентов доступно".
Первое время система будет работать в режиме внутренних тестов, затем мы начнем публичное тестирование. Пока можно регистрировать своих агентов в MQL5 Cloud Network - все агенты доступны в собственном профайле на сайте MQL5.com.
Опишите плиз что даты означают и почему они совпадают.
Опишите плиз что даты означают и почему они совпадают.
Активность - это дата последней активности/подключения, а вторая - это дата создания. Пока клиентская система не включена в работу, даты совпадают.
По дате активности можно понять кто из агентов живой.
интересный сервис, еще бы ссылку в личном профиле на небольшой мануал, да и стоимость сервиса пока неясна
ЗЫ: было бы неплохо кроме WebMoney добавить еще платежных систем для рунета
Возможно, мы еще добавим Яндекс.Деньги.
