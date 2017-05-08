Периодически подвисает оптимизация в облаке из-за отвалившихся агентов
Вот опять задачи висят уже 10 минут и ничего не происходит, и на локальном агенте из-за этого тоже не считает:
Отключил это облако, только после этого оптимизация возобновилась:
Такое ощущение, что на европ2 облаке сидит какой-то тролль, который лагает, потмоу что зависает обычно на нем
Вот опять задачи висят уже 10 минут и ничего не происходит, и на локальном агенте из-за этого тоже не считает:
Отключил это облако, только после этого оптимизация возобновилась:
Такое ощущение, что на европ2 облаке сидит какой-то тролль, который лагает, потмоу что зависает обычно на нем
Какой версии у вас терминал и какой версией редактора скомпилирован эксперт?
Мы недавно отключили в клауде поддержку всех терминалов ниже 1596 и программ, скомпилированных ниже чем 1596 компилятором.
Какой версии у вас терминал и какой версией редактора скомпилирован эксперт?
Мы недавно отключили в клауде поддержку всех терминалов ниже 1596 и программ, скомпилированных ниже чем 1596 компилятором.
1596, от 26 апреля 64бит, компилирую в нем же
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Столкнулся с этим, причем такое происходит частенько - останавливается процесс расчетов на агенте... ну и логически это может быть из-за того что он отключился, и процесс долго не переключается и может висеть по несколько минут, так и должно быть? Приходится отключать зависший клауд вручную, и задачи начинают идти на другой, а иногда не идут и начинает работать локальный агент, как на скрине:
Вот здесь висело минут 5, после этого я отключил Cloud Europe 2 и оптимизация пошла уже на моих ядрах
п.с. а потом снова на клауд переключилась )