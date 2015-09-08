Очень мало времени работают агенты
Почему в сети MQL5 Cloud Network мои агенты очень мало работают, за 10 дней всего 0,99$, при том что комп был включен все это время?
Distributed Computing in the MQL5 Cloud Network
- cloud.mql5.com
Connect to the MQL5 Cloud Network (Cloud Computing) and earn extra income around the clock — there is much work for you computer!
- MQL5 Cloud Network: финансовые операции запущены в тестовом режиме
- MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network
- Обсуждение статьи "MQL5 Cloud Network ускоряет расчеты"
Kino:Но все равно, в расписании указано круглосуточная работа, а работают агенты по несколько часов в день
Это у Вас ещё много)
вот за 10 дней только 16 часов наработано
предложение превышает спрос
IvanIvanov:а я думал баксов 40 за месяц получу
предложение превышает спрос
предложение превышает спрос
Kino:Какой у тебя PR?
Это у Вас ещё много)
neovictor:2 ядра по PR77
Какой у тебя PR?
Какой у тебя PR?
Kino:Операционная система установлена 32- или 64-битная?
2 ядра по PR77
2 ядра по PR77
neovictor:
а я думал баксов 40 за месяц получу
а я думал баксов 40 за месяц получу
Из собственного опыта: за пользование агентами 40 баксов за вечер - реально, за предоставление агентов 40 баксов за месяц - не реально.
Это не для заработка. Это очень удобная вещь именно для тех, кто использует агенты. Для предоставляющих, входящее бабло - не более, чем поощрение.
barabashkakvn:Win XP SP3 32bit
Операционная система установлена 32- или 64-битная?
Операционная система установлена 32- или 64-битная?
Kino:При переходе на 64-битную операционную систему PR прибавит единиц 20-25.
Win XP SP3 32bit
Win XP SP3 32bit
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь