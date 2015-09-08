Очень мало времени работают агенты

Почему в сети MQL5 Cloud Network мои агенты очень мало работают, за 10 дней всего 0,99$, при том что комп был включен все это время?
Это у Вас ещё много)


 
Kino:

Это у Вас ещё много)


Но все равно, в расписании указано круглосуточная работа, а работают агенты по несколько часов в день
вот за 10 дней только 16 часов наработано
предложение превышает спрос
 
IvanIvanov:
предложение превышает спрос
а я думал баксов 40 за месяц получу 
 
Kino:

Это у Вас ещё много)


Какой у тебя PR?
neovictor:
Какой у тебя PR?
2 ядра по PR77
 
Kino:
2 ядра по PR77
Операционная система установлена 32- или 64-битная?
 
neovictor:
а я думал баксов 40 за месяц получу 

Из собственного опыта: за пользование агентами 40 баксов за вечер - реально, за предоставление агентов 40 баксов за месяц - не реально.

Это не для заработка. Это очень удобная вещь именно для тех, кто использует агенты. Для предоставляющих, входящее бабло - не более, чем поощрение.

barabashkakvn:
Операционная система установлена 32- или 64-битная?
Win XP SP3 32bit
 
Kino:
Win XP SP3 32bit
При переходе на 64-битную операционную систему PR прибавит единиц 20-25.
