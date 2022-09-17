MetaTrader 5 Strategy Tester и MQL5 Cloud Network - страница 4
Вы путаете. Это будет огромная сеть, работающая с любым брокером. Вы можете проводить тесты с данными любого брокера прозрачно. Нажали кнопку Старт и готово: все данные рыночного окружения (символы, конфиги, чарты) будут скачаны, проверены на синхронизированность автоматически. Никаких регистраций брокеров в сети не нужно делать, данные разных брокеров никогда не пересекутся, вся серверная часть сети является огромным кешем данных, в большинстве случаев не придется даже историю перезакачивать.
Так вот и речь о том что у одного брокера история по Евре с 1999, у второго с 2005, у третьего с 2010. И остается что надеяться на то что у Вас будет больше инструментов и история более или менее корректной.
Хотя если брокеры возьмутся за ум и историю подгрузят нормально (что-то я в этом сомневаюсь все больше) все будет просто супер.
получается что это будет не одна огромная сеть, где все пользователи МТ5 объединены. А будет разбита на кусочки по ДЦ. Если учесть что де факто нормальная история есть только в одном месте и по ограниченному числу инструментов, становиться немного грустно...
Уважаемый Renat ,
Будут ли в этой сети присутствовать супер-компьютеры(очень бы пригодилось)? Хотелось бы обладать передовыми возможностями наравне с мировыми конкурентами. И еще просьба - сделайте, пожалуйста, если это возможно так, чтобы сетевой вычислительный ресурс можно было (по желанию) использовать и при реал-тайм расчете индикаторов и советников, а не только при тестировании. Иначе все теряет смысл - зачем иметь супер мощность на тестирование, когда банально индикатор или советник не успевает считаться при работе (бутылочное горлошко).
Теоретически удаленных агентов, да и наверняка локальных, можно объединить в некий пул (если конечно предусмотреть такую возможность в терминале и тестере).
Но вот смысл все это делать если сам MQL пока работает "в один поток" и на одиночных тестах признает только одно ядро.
Вот если разработчики разработают что-то подобное и система научится "раздавать" одиночный тест разным ядрам или скидывать в пул...
Мечты-мечты, ждем MT6 :)
Так вот и речь о том что у одного брокера история по Евре с 1999, у второго с 2005, у третьего с 2010.
При чем здесь глубина истории брокера?
Оптимизировать через MQL5 Cloud Network - то же самое, что оптимизировать у себя на компьютере (только быстрее).
Если терминал подключен к Альпари, оптимизация будет идти на данных Альпари, даже если физически происходить она будет на сотне других компов в сети. Данные синхронизируются, и все тесты получаются в одних условиях.
А вопрос по количеству инструментов и глубине/качеству истории разных брокеров - не в этой теме.
Так я и о том, какая история сейчас на Альпари мы все прекрасно знаем.
да прекрасно понимаю что не в этой, но мой пост от 2011.02.23 09:46 в силе (особенно финальная часть).
Андрей тогда получается, что тот кто будет участвовать в сети, будет перед тестированием скачивать историю (необходимую для тестера). теперь умнож эту историю на количество ДЦ + добавь что инструментов много. добавь сюда биржу (ведь когда-то она появиться) сделай поправку на то что у всех история разная !!! .... посчитай трафик плиз...иобъем требуемого дискового пространства...
З.Ы. "А вопрос по количеству инструментов и глубине/качеству истории разных брокеров - не в этой теме."
- а в какой если не в этой ? или тебе все равно на какой истории ты будешь тестировать ? у тебя на компе одна история у меня другая...а результаты тестов объединяются...если я не уверен на каких данных происходило (происходит) тестирование, то оно на фиг не нужно такое тестирование (еще и деньги платить за это...). ибо доверия к полученный результатам ноль...
Андрей тогда получается, что тот кто будет участвовать в сети, будет перед тестированием скачивать историю (необходимую для тестера). теперь умнож эту историю на количество ДЦ + добавь что инструментов много. добавь сюда биржу (ведь когда-то она появиться) сделай поправку на то что у всех история разная !!! .... посчитай трафик плиз...иобъем требуемого дискового пространства...
Я думаю, большая часть оптимизаций будет укладываться в 3-4 стандартные пары и нескольких популярных брокеров.
И вариант mrProF мне понравился - наверное, так и будет.
З.Ы. "А вопрос по количеству инструментов и глубине/качеству истории разных брокеров - не в этой теме."
- а в какой если не в этой ? или тебе все равно на какой истории ты будешь тестировать ? у тебя на компе одна история у меня другая...а результаты тестов объединяются...если я не уверен на каких данных происходило (происходит) тестирование, то оно на фиг не нужно такое тестирование (еще и деньги платить за это...). ибо доверия к полученный результатам ноль...
История будет СИНХРОНИЗИРОВАТЬСЯ. И тесты будут проводиться, только если история ИДЕНТИЧНАЯ.
Не, как и сейчас синхронизироваться будет по первом проходу.
Иначе может возникнуть ситуация что не на одном агенте в сети истории не окажется по определенному символу у определенного брокера.
Но тут есть одна особенность, если история и параметры теста будут уложены в кеш где-то внутри серверной части (в диспетчерах) это может значительно время сэкономить.
Настройки MQL5 Cloud Network у MetaTrader 5 Agent:
Чтобы агент мог работать в MQL5 Cloud Network, достаточно включить галочку "Allow public use of agents", тем самым агент самостоятельно будет с некоторой периодичностью (например, раз в 5 минут) подключаться к географически близкому (оценка по пингу + загруженности) диспетчеру сети, чтобы проверить наличие задач. Если задачи появились, то агент их принимает, отрабатывает и начинает активно обращаться за новыми без задержек. Как только задачи заканчиваются, агент снова уходит в режим редкого опроса, что уменьшает трафик и нагрузку.
Чтобы агент начал приносить деньги, надо включить галочку "Sell computer resources" и обязательно указать свой действующий логин с MQL5.community. Без включения этой галочки или указания правильного логина ресурсы будут предоставляться бесплатно. Даже если агенты были зарегистрированы вначале без привязки к счету, можно в любой момент это изменить - достаточно прописать новый логин и при следующем коннекте агент автоматически перерегистрируется на новый аккаунт.
Можно даже перерегистрировать агентов с одного рабочего аккаунта на другой. В этом случае ранее заработанные суммы останутся на старом аккаунте, а новые задачи будут оплачиваться на новом.
Важной особенностью работы в режиме MQL5 Cloud Network является то, что агенты самостоятельно подключаются к диспетчерам [1-9].agents.mql5.com по SSL(443) порту, что позволяет им проходить файрволы и прокси серверы.
Новый агент будет работать в гибридном режиме:
Можно составить расписание на неделю по часам, когда агент будет доступен для работы в MQL5 Cloud Network. Например, можно выставить 24 часа в выходные и по 9 часов (с 22:00 по 07:00) в рабочие дни.
Это расписание не действует на обычный серверный режим агентов - в этом режиме агенты доступны всегда.
Также мы проведем серьезный тюнинг использования ресурсов агентами:
Одна из главных задач - позволить агентам работать, не мешая работающим пользователям.
- в режиме покоя они будут тратить экстремально малое количество ресурсов (память, потоки и приоритет)
- при активной работе будет использоваться гибкая система управления приоритетами потоков, использования памяти и процессора
билд 404, запускал metatester64.exe - есть только первые две вкладки