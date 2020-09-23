Ограничения ЦБ для неквалифицированных инвесторов. - страница 9
Без экзамена. А сдашь экзамен - можно соваться.
Вам самому не смешно? Только что экономики упали, а американские индексы растут. ЧЕМУ вы собрались научить, и кого? Ну ведь фуфло очевидное. Как заработать на американских акциях во время коронавируса... Слов нет. Вы хотите сказать, что кто это все покупает, не пройдет тест на квалифицированностьГ
Если честно, то я уже запутался в логике ваших рассуждений. Я ни кого не учу и ни кто вас учить не будет как заработать на американских акциях. Ни каких экзаменов сдавать не надо, в законе речь идет о тестировании, с целью выяснить осознает ли человек риски связанные с инвестированием в некоторые виды активов. Суть тестирования в том что бы узнать насколько человек адекватно воспринимает риск и насколько осознанно он поступает покупая те или иные активы.
Если бы был гарантированный способ зарабатывать на бирже, я бы согласился. Но его нет. Поэтому и обучать нечему.
Неужели это так трудно понять?
Вы можете покупать активы осознанно, вы можете покупать активы неосознанно - ваш финансовый результат аналитически невыводим.
Да елки палки сколько мне доказывать что воды мокрая....
Поясните плиз один вопрос из разряда "к квалифицированным инвесторам". Читаю у одного брокера:
Согласно требованиям ЦБ, при падающем рынке брокер не имеет право совершать маржинальную сделку продажи ценных бумаг по цене, которая:
Можно поподробнее объяснить выделенное? Кто, по какому принципу, с какой периодичностью определяет падающий рынок? Как войти в шорт - ждать отскока вверх? Текущая цена - всегда последняя.
Как войти в шорт - ждать отскока вверх? Текущая цена - всегда последняя.
не уверен на все 100, но кажется ответ в вопросе:
насколько понимаю, это только для маржинальных сделок, т.е. без плеча/заёмных средств - можно
текущая цена - с учётом заявок (отложенных ордеров), т.е. бид и последняя цена - фактически совершённой сделки, могут не совпадать
Да понятно, что торговать прибыльно никто нигде не научит.
А Вы (не лично, а в общем) и не хотите учиться...
Все хотят Грааль и халявы, конечно...
Если конкретно Вы не знаете как гарантированно зарабатывать на бирже,
это совсем не значит, что это не возможно...
Дарю стратегию "Currency"
Суть ТС
Разница между текущими фьючерсами Eu и Si достаточно сильно изменяется за период жизни этих фьючерсов.
Отношение Eu/Si это есть синтетический ED, оригинал которого является поводырем для синтетического ED (копирует западный почти мгновенно).
Продавая Eu и покупая Si (когда разница между ними большая 14000-15000 руб.) мы ожидаем прибыль
2500 - 3000 руб на 1 пару контрактов, т.к историческая разница между ними 9000-11000 руб.
И наоборот, Покупаем Eu и продаем Si, если разница между ними 8000- 8500 руб.
К примеру, текущие Eu и Si дали бы Вам гарантированный потенциальный заработок 14000- 8500 = 5500 руб. на 1 пару контрактов
Прежде, чем торговать на Бирже, нужно полностью избавится от ФОРЕКСовской психолоигии...
Июль 4.95% , меня вполне устраивает.