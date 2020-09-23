Ограничения ЦБ для неквалифицированных инвесторов. - страница 10
Дарю стратегию "Currency"
Суть ТС
Разница между текущими фьючерсами Eu и Si достаточно сильно изменяется за период жизни этих фьючерсов.
Отношение Eu/Si это есть синтетический ED, оригинал которого является поводырем для синтетического ED (копирует западный почти мгновенно).
Продавая Eu и покупая Si (когда разница между ними большая 14000-15000 руб.) мы ожидаем прибыль
2500 - 3000 руб на 1 пару контрактов, т.к историческая разница между ними 9000-11000 руб.
И наоборот, Покупаем Eu и продаем Si, если разница между ними 8000- 8500 руб.
К примеру, текущие Eu и Si дали бы Вам гарантированный потенциальный заработок 14000- 8500 = 5500 руб. на 1 пару контрактов
Прежде, чем торговать на Бирже, нужно полностью избавится от ФОРЕКСовской психолоигии...
Скажите пожалуйста, это вы считаете по ценам Last?
Скажите пожалуйста, это вы считаете по ценам Last?
Я думаю, что нет. Более точным будет считать по лучшей цене в стакане. У контракта который покупаем берем цену Аск, у контракта который продаем цену Бид. При этом надо еще смотреть что бы в стакане было нужное нам кол-во контрактов, иначе если, допустим, мы покупаем и продаем 100 контрактов, а в стакане есть только 50 можно нарваться на проскальзывание.
Скажите пожалуйста, это вы считаете по ценам Last?
Нет, считаю по Close, но это совсем не важно, важно то, что разница достаточно большая.
Вообще этот индикатор только для проверки истории, а в реале нужно считать по bid и ask
Если спрэд сужен (8000 - 8500 руб), то Eu покупаем по ASK(Eu), а Si продаем по BID(Si).
Если спрэд раcширен (14000 - 15000 руб), то Eu продаем по BID(Eu), а Si покупаем по ASK(Si)
Вот полный индикатор.
Минимум и максимум убраны, иначе ничего не видно.
Желтая линия - исторические данные
Красная - цена "продажи" 1 пары контрактов (спрэд расширен)
Линия Лайм - цена "покупки" 1 пары контрактов (спрэд сужен) .
За 3 торговых дня грязная прибыль составила чуть больше 1000 руб. ("продажа" от 14000) на 1 пару
Если конкретно Вы не знаете как гарантированно зарабатывать на бирже,
это совсем не значит, что это не возможно...
Здравствуйте. Разница 8000-8500 может держаться год. Не так ли?
Здравствуйте. Разница 8000-8500 может держаться год. Не так ли?
Может, а может и 1 день.
Н-р за вчера -800 руб.
А может и за 20 минут на 200 руб. прыгнуть...
я так понимаю если индекс доллара будет расти то разница будет уменьшатся
Не все так однозначно, потому что при расчете индекса доллара помимо евро учитываются и другие валюты.
..., а в стакане есть только 50 можно нарваться на проскальзывание.
А кто мешает набирать позицию порциями?