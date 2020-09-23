Ограничения ЦБ для неквалифицированных инвесторов. - страница 10

prostotrader:

Прежде, чем торговать на Бирже, нужно полностью избавится от ФОРЕКСовской психолоигии...

Скажите пожалуйста, это вы считаете по ценам Last?

 
Alexey Viktorov:

Скажите пожалуйста, это вы считаете по ценам Last?

Я думаю, что нет. Более точным будет считать по лучшей цене в стакане. У контракта который покупаем берем цену Аск, у контракта который продаем цену Бид. При этом надо еще смотреть что бы в стакане было нужное нам кол-во контрактов, иначе если, допустим, мы покупаем и продаем 100 контрактов, а в стакане есть только 50 можно нарваться на проскальзывание.

 
Alexey Viktorov:

Скажите пожалуйста, это вы считаете по ценам Last?

Нет, считаю по Close, но это совсем не важно, важно то, что разница достаточно большая.

Вообще этот индикатор только для проверки истории, а в реале нужно считать по bid и ask

Если спрэд сужен (8000 - 8500 руб), то Eu покупаем по ASK(Eu), а Si продаем по BID(Si).

Если спрэд раcширен (14000 - 15000 руб), то Eu продаем по BID(Eu), а Si покупаем по ASK(Si) 

Вот полный индикатор.

Минимум и максимум убраны, иначе ничего не видно.

Желтая линия - исторические данные

Красная - цена "продажи" 1 пары контрактов (спрэд расширен)

Линия Лайм - цена "покупки" 1 пары контрактов (спрэд сужен) .


За 3 торговых дня грязная прибыль составила чуть больше 1000 руб. ("продажа" от 14000) на 1 пару

 
prostotrader:

Если конкретно Вы не знаете как гарантированно зарабатывать на бирже,

это совсем не значит, что это не возможно...

Добавлено

Здравствуйте. Разница 8000-8500 может держаться год. Не так ли?

 
diman1982:

Здравствуйте. Разница 8000-8500 может держаться год. Не так ли?

Может, а может и 1 день.

Н-р за вчера -800 руб.

Добавлено

А может и за 20 минут на 200 руб. прыгнуть...


 
я так понимаю если индекс доллара будет расти то разница будет уменьшатся
 
diman1982:
я так понимаю если индекс доллара будет расти то разница будет уменьшатся

Не все так однозначно, потому что при расчете индекса доллара помимо евро учитываются  и другие валюты.

 
Vitalii Ananev:

..., а в стакане есть только 50 можно нарваться на проскальзывание.

А кто мешает набирать позицию порциями?


