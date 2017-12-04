Кто и как подтверждает свой сигнал входа на рынок
Уважаемые Форумчане
После некоторого опыта пришел к выводу что на рынок нужно входит после начала движения в нужную сторону, чем пытаться войти на отскок. Для этого начал использовать часовой таймфрейм и ждать пока цена будет формировать нужный тренд. См. график.
А Вы каким способом определяете подтверждение входа, может индикатором или более эффективным методом. Пожалуйста поделитесь опытом.
торговый коридор
Короткий стоп и длинный тейк. У вас, к примеру, верхняя граница синей зоны. За ней стоп ставьте. Соотношение риск прибыль может составлять 1 к 20. Сорвет такой стоп - тьфу, хоть 10 раз вподряд. НО, шанс войти - от нескольких секунд до нескольких минут. Причем часто желание пробить уровень выдает себя, это видно по последним движениям на минутках, либо это движуха на новостях поэтому полная автоматизация тут часто подводит.
Дождаться такого уровня конечно довольно сложно психологически. Особенно сложно когда "замечаешь -ааа, цена формирует новый тренд - прыгаем" а тренд может не развиться. ...Потом долго сидеть в минусе.. потом выйти в небольшой плюс и тут же закрыться, а цена продолжает движение, досада, опять вход, опять разворот и по новой. И это все даже в часовом диапазоне. Начинаешь тильтовать направо и налево. Вам это надо?
Уважаемые Форумчане
После некоторого опыта пришел к выводу что на рынок нужно входит после начала движения в нужную сторону, чем пытаться войти на отскок. Для этого начал использовать часовой таймфрейм и ждать пока цена будет формировать нужный тренд. См. график.
А Вы каким способом определяете подтверждение входа, может индикатором или более эффективным методом. Пожалуйста поделитесь опытом.
Я подпись ставлю и штампик "Вход одобрить" )))
Я подпись ставлю и штампик "Вход одобрить" )))
Кстати, я об этом думал всерьез, так как это повышает ответственность (обдуманность) за принятое решение.
Все зависит от торговой пары и тенденции, флет либо тренд, пробой канала или отскок это вероятность 50/50. Все дело в грамотном Money Management, сюда же входят тейк и разумный стоп.
Ноу-хау...
Вот, примерно этот же график NZDUSD, что привёл автор этой ветки:
Здесь я добавил индикатор MACD. В MACD я добавил два уровня: плюс и минус 7 старых (4 знака) зелёный пунктир. Эти уровни для меня признак флета. То есть, если столбик диаграммы MACD находится внутри диапазона ±7 пп, то это флет. Если столбик вышел за этот диапазон, то начался куда-то тренд. Как видно, 21 сентября в 14:00 столбик MACD вышел за границу флета. Всё, начался тренд! Открываем сделку Sell. Контролируем это же на H4.
Любой сигнал, добытый с помощью пряников от платформы МТ требует подтверждения, это верно!
Я ищу подтверждение через анализ новостей, анализ статей аналитиков, анализ прогнозов. анализ фьючерсов и прочее.
Вот, примерно этот же график NZDUSD, что привёл автор этой ветки:
Здесь я добавил индикатор MACD. В MACD я добавил два уровня: плюс и минус 7 старых (4 знака) зелёный пунктир. Эти уровни для меня признак флета. То есть, если столбик диаграммы MACD находится внутри диапазона ±7 пп, то это флет. Если столбик вышел за этот диапазон, то начался куда-то тренд. Как видно, 21 сентября в 14:00 столбик MACD вышел за границу флета. Всё, начался тренд! Открываем сделку Sell. Контролируем это же на H4.
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Уважаемые Форумчане
После некоторого опыта пришел к выводу что на рынок нужно входит после начала движения в нужную сторону, чем пытаться войти на отскок. Для этого начал использовать часовой таймфрейм и ждать пока цена будет формировать нужный тренд. См. график.
А Вы каким способом определяете подтверждение входа, может индикатором или более эффективным методом. Пожалуйста поделитесь опытом.