Ограничения ЦБ для неквалифицированных инвесторов. - страница 12
Поражаюсь, когда делаются такие голословные заявления!
Нет будущего у этой пары (давно все проверено).
Вы знаете более коррелированную пару? Все арбитражите BR-CL?
По SBRF-SBPR типичные эквити выглядят вот так:
Или так:
И еще широчайшее множество вполне торгуемых вариантов.
Конечно будущего нет :)
Так за чем же дело?
Вперед на слив!
Слив это у вас, и в BR-CL и в идеях о дивидендах сбера и расчете дивидендной формулы без учета 13% НДФЛ. И в перед и в зад :)
Идите во фриланс программировать системы на индикаторах, это у вас лучше получается, чем думать.
P.S.Как, кстати, задержки в 10.00-10.01? Помог вам fxsaber своей темой или ушли с этими системами на Quik?
Так за чем же дело?
Вперед на слив!
Ну, отчего-же на слив. Всё зависит, как всегда, от горизонта инвестирования. Каждый год, перед собранием акционеров префы подскакивают, что вполне понятно. После прэфы обваливаются и растёт обыкновенная акция. Целый год растёт, поскольку компания перспективная.
Идите во фриланс программировать системы на индикаторах, это у вас лучше получается, чем думать.
Поучи свою жену щи варить.
Вот с этим согласен.
Мда... диалога не получается. Впрочем, как и всегда ;)
Уже варит? Вкусно? Это я о диалоге.
https://youtu.be/TJlrraY3N4k