prostotrader:

Поражаюсь, когда делаются такие голословные заявления!

Нет будущего у этой пары (давно все проверено).

Вы знаете более коррелированную пару? Все арбитражите BR-CL?

По SBRF-SBPR типичные эквити выглядят вот так:

Или так:


И еще широчайшее множество вполне торгуемых вариантов.

Конечно будущего нет :)

 
Dmi3:

Так за чем же дело?

Вперед на слив!

 
prostotrader:

Слив это у вас, и в BR-CL и в  идеях о дивидендах сбера  и расчете дивидендной формулы без учета 13% НДФЛ. И в перед и в зад :)

Идите во фриланс программировать системы на индикаторах, это у вас лучше получается, чем думать.

P.S.Как, кстати, задержки в 10.00-10.01? Помог вам fxsaber своей темой или ушли с этими системами на Quik?

prostotrader:

Ну, отчего-же на слив. Всё зависит, как всегда, от горизонта инвестирования. Каждый год, перед собранием акционеров префы подскакивают, что вполне понятно. После прэфы обваливаются и растёт обыкновенная акция. Целый год растёт, поскольку компания перспективная. 

 
Dmi3:

Идите во фриланс программировать системы на индикаторах, это у вас лучше получается, чем думать.


Поучи свою жену щи варить.

 
prostotrader:

Вот с этим согласен. 

 
prostotrader:

Мда... диалога не получается. Впрочем, как и всегда ;)

 
Dmi3:

Мда... диалога не получается. Впрочем, как и всегда ;)

Уже варит? Вкусно? Это я о диалоге. 

 
 заметил что разница между сбер об и пр каждый год все меньше. то есть не факт что после отсечки она увеличивается.
 
