Налоги

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Добрый день, уважаемые форумчане!
Вот и наступило время отчитаться о своих доходах за 2017(
Хотелось бы узнать как составить справку 3 НДФЛ по доходам полученным с маркета, по законодательству РФ, если кому не сложно, пожалуйста, направите луч Ваших знаний на эту темную тему!
Странно что нет статей на эту тему в интернете (погуглил), или никто не платит)) 
 
Конечно же нет, платить налоги это зашквар )))
 
а Вы не из налоговой случайно？
 
Vasilii Kopyrin:
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вот и наступило время отчитаться о своих доходах за 2017(
Хотелось бы узнать как составить справку 3 НДФЛ по доходам полученным с маркета, по законодательству РФ, если кому не сложно, пожалуйста, направите луч Ваших знаний на эту темную тему!
Странно что нет статей на эту тему в интернете (погуглил), или никто не платит)) 

Около каждой налоговой всегда есть микро конторка, которая за "семечки для Вашей нефтеносной системы" заполнит декларацию сама и без ошибок !!!

Вы же уже можно сказать миллиардер, а миллиардеры такие вещи не делают сами...

 
Vasilii Kopyrin:
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вот и наступило время отчитаться о своих доходах за 2017(
Хотелось бы узнать как составить справку 3 НДФЛ по доходам полученным с маркета, по законодательству РФ, если кому не сложно, пожалуйста, направите луч Ваших знаний на эту темную тему!
Странно что нет статей на эту тему в интернете (погуглил), или никто не платит)) 

Не знаю что, где и как, но есть несколько постсоветских стран, где налоги не то что не нужно платить, а нужно брать всевозможные пособия, субсидии, инвалидности, регресс и прочие выплаты. Когда налоги работают на благо страны - тогда можно подумать об их уплате, а тут последний [censored] без хлеба доедаешь.

 
Vasilii Kopyrin:
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вот и наступило время отчитаться о своих доходах за 2017(
Хотелось бы узнать как составить справку 3 НДФЛ по доходам полученным с маркета, по законодательству РФ, если кому не сложно, пожалуйста, направите луч Ваших знаний на эту темную тему!
Странно что нет статей на эту тему в интернете (погуглил), или никто не платит)) 

можно выводить на ePayment и кормить Британию )

пока можно выводить на вебмани, и ставить доход в платежной систем, если выводите на банковский счет(вебмани это титульные знаки, налог с титульных знаков не взымается пока они в системе).

можно к вебманям карту привязать и тратить их в магазине не платя налог.

 
Alexandr Bryzgalov:

можно выводить на ePayment и кормить Британию )



Какую Британию? В личном кабинете счёт для зачисления на EP латвийский банк.
 
Alexandr Saprykin:

Какую Британию? В личном кабинете счёт для зачисления на EP латвийский банк.

я тоже в глухом удмуртском лесу. но счета у меня не в лесу же находятся )

https://www.epayments.com/ru/contacts.html

dfe

ePayments | Электронный кошелек, электронные платежи, прием и вывод денежных средств
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[Удален]  
Alexandr Saprykin:

Какую Британию? В личном кабинете счёт для зачисления на EP латвийский банк.

Вы перепутали с Webmoney:

UAB «DEED BALTIC». Почтовый адрес: V.Kudirkos str. 18A-1, LT-03105, Vilnius, Lithuania. Директор: Giedre Surviliene.
В целях ускорения и упрощения передачи в адрес компании WM Transfer Ltd запросов на получение информации, последние могут быть переданы через ООО «ВебМани.ЮЕЙ», почтовый адрес 02002, г. Киев, ул. Евгения Сверстюка 11, а/я 96

 
Vladimir Zubov:

Вы перепутали с Webmoney:

UAB «DEED BALTIC». Почтовый адрес: V.Kudirkos str. 18A-1, LT-03105, Vilnius, Lithuania. Директор: Giedre Surviliene.
В целях ускорения и упрощения передачи в адрес компании WM Transfer Ltd запросов на получение информации, последние могут быть переданы через ООО «ВебМани.ЮЕЙ», почтовый адрес 02002, г. Киев, ул. Евгения Сверстюка 11, а/я 96


Вы не смотрите где офис EP находится. Смотрите реквизиты банковские для зачисления на карту в личном кабинете. 
 
Alexandr Saprykin:

Вы не смотрите где офис EP находится. Смотрите реквизиты банковские для зачисления на карту в личном кабинете. 

и то что регулятор британский Вас тоже не смущает? )

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