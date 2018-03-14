Налоги
- Советник <ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДУКТОВ НУЖНО ВЕСТИ В МАРКЕТЕ>
- не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани
- Market и налоги
Добрый день, уважаемые форумчане!
Около каждой налоговой всегда есть микро конторка, которая за "семечки для Вашей нефтеносной системы" заполнит декларацию сама и без ошибок !!!
Вы же уже можно сказать миллиардер, а миллиардеры такие вещи не делают сами...
Добрый день, уважаемые форумчане!
Не знаю что, где и как, но есть несколько постсоветских стран, где налоги не то что не нужно платить, а нужно брать всевозможные пособия, субсидии, инвалидности, регресс и прочие выплаты. Когда налоги работают на благо страны - тогда можно подумать об их уплате, а тут последний [censored] без хлеба доедаешь.
Добрый день, уважаемые форумчане!
можно выводить на ePayment и кормить Британию )
пока можно выводить на вебмани, и ставить доход в платежной систем, если выводите на банковский счет(вебмани это титульные знаки, налог с титульных знаков не взымается пока они в системе).
можно к вебманям карту привязать и тратить их в магазине не платя налог.
можно выводить на ePayment и кормить Британию )
я тоже в глухом удмуртском лесу. но счета у меня не в лесу же находятся )
https://www.epayments.com/ru/contacts.html
- www.epayments.com
Вы перепутали с Webmoney:
UAB «DEED BALTIC». Почтовый адрес: V.Kudirkos str. 18A-1, LT-03105, Vilnius, Lithuania. Директор: Giedre Surviliene.
В целях ускорения и упрощения передачи в адрес компании WM Transfer Ltd запросов на получение информации, последние могут быть переданы через ООО «ВебМани.ЮЕЙ», почтовый адрес 02002, г. Киев, ул. Евгения Сверстюка 11, а/я 96
Вы перепутали с Webmoney:
UAB «DEED BALTIC». Почтовый адрес: V.Kudirkos str. 18A-1, LT-03105, Vilnius, Lithuania. Директор: Giedre Surviliene.
В целях ускорения и упрощения передачи в адрес компании WM Transfer Ltd запросов на получение информации, последние могут быть переданы через ООО «ВебМани.ЮЕЙ», почтовый адрес 02002, г. Киев, ул. Евгения Сверстюка 11, а/я 96
и то что регулятор британский Вас тоже не смущает? )
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