не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани
Над этим работаем, до конца года улучшим бухгалтерскую и отчётную часть.
Не отключайте WebMoney, пожалуйста!
По поводу вебмани!
Рассмотрите вариант с выводом в сторону WMX кошелька.
Вебмани работает с Биткойнами, у этого кошелька есть возможность принимать BTC!
Да, не отключайте WebMoney, пусть платим больше комиссии!
Пожалуйста?! Пожалуйста?! Пожалуйста?!
Когда появятся отчетные документы, которые смогут подтверждать надлежащим образом источник доходов? Приход на карту денежных средств всегда вызывает у банка вопросы, особенно, если деньги в валюте от не резидента!
разок заблокируют на месяц, объяснишь им где взял, их в основном интересуют террористы и периодические поступления с разных счетов, да и скорее всего кто-то уже раньше тебя объяснит банку по этим счета
напомнило русско-китайскую таможню, на которой я был раз 100, когда возвращаешься из китая можно вывезти все кроме что-то типа народных ценностей, на второй стороне - ты что охренел - это все нельзя, но если развернуться и наоборот зайжать картина полностью противоположная
это к тому что банк с радостью примет деньги из-за рубежа
Интересно: у меня у одного в разделе "снять со счёта" отсутствуют вообще все способы вывода и висит предложение зарегистрироваться продавцом? Или это у всех так?
+++++ меня тоже интересует этот вопрос
Думаю сейчас у всех так.