не могу пополнить счёт, кроме пополнения купонами mql5 больше нет вариантов. что за бред. и иконки вариантов отсутствуют. нет иконки вебмани - страница 4

Не отключайте WebMoney, пожалуйста!
 
Как понимаю, вывод сейчас недоступен и нужно ждать к следующей неделе?
 
Aytugan Khafizov:

Над этим работаем, до конца года улучшим бухгалтерскую и отчётную часть.

Отличная новость. Если будут документы по "Разработке ПО", на Украину можно будет переводить не боясь на свою карту, будучи на 3-й группе частным предпринимателем.
 
Fanur Galamov:
+1
 

По поводу вебмани!

Рассмотрите вариант с выводом в сторону WMX кошелька.

Вебмани работает с Биткойнами, у этого кошелька есть возможность принимать BTC!

 
Fanur Galamov:
Да, не отключайте WebMoney, пусть платим больше комиссии!

Пожалуйста?! Пожалуйста?! Пожалуйста?!

 
Интересно: у меня у одного в разделе "снять со счёта" отсутствуют вообще все способы вывода и висит предложение зарегистрироваться продавцом? Или это у всех так?
 
Aleksey Vyazmikin:
Когда появятся отчетные документы, которые смогут подтверждать надлежащим образом источник доходов? Приход на карту денежных средств всегда вызывает у банка вопросы, особенно, если деньги в валюте от не резидента!

разок заблокируют на месяц, объяснишь им где взял, их в основном интересуют террористы и периодические поступления с разных счетов, да и скорее всего кто-то уже раньше тебя объяснит банку по этим счета

напомнило русско-китайскую таможню, на которой я был раз 100, когда возвращаешься из китая можно вывезти все кроме что-то типа народных ценностей, на второй стороне - ты что охренел - это все нельзя, но если развернуться и наоборот зайжать картина полностью противоположная

это к тому что банк с радостью примет деньги из-за рубежа

 
Artyom Trishkin:
+++++ меня тоже интересует этот вопрос

 
Artyom Trishkin:
Думаю сейчас у всех так.

with

