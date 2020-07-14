От практики к теории и снова к практике - страница 30

Новый комментарий
[Удален]  
Так покупать или продавать? Нужно больше конкретики.
 
Aleksandr Volotko:
Так покупать или продавать? Нужно больше конкретики.

А что говорит твоя система то и делай . У меня вот 9 сигналов поступило,  там и купит и продать.  Не все в итоге в профит,  но держу до обратного сигнала. 

Вот так

[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:
А что говорит твоя система то и делай . У меня вот 9 сигналов поступило,  там и купит и продать.  Не все в итоге в профит,  но держу до обратного сигнала. 

Да нафига мне моя система - мне интересно, что там система Дримера говорит. Говорят он косит бабло комбайном и скирдует его в стога.

 
Aleksandr Volotko:

Да нафига мне моя система - мне интересно, что там система Дримера говорит. Говорят он косит бабло комбайном и скирдует его в стога.

Так он же на паинте торгует,  там система конкретно от грибов зависит. 
[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:
Так он же на паинте торгует,  там система конкретно от грибов зависит. 

Вон он чё, Михалыч..

А я уж грешным делом подумал, что вот оно - посыпятся сейчас из уст Дримера тайны тайные как нам сирым заработать на сухарики, но нет! Опять пейнт и грибы..

 
Вот чудо чудное...торговля на смартфоне да еще с опережением времени...))) запостил в 13:49 а сигналы  получает оттуда 14:53

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От практики к теории и снова к практике

Anatolii Zainchkovskii, 2019.09.24 13:49

А что говорит твоя система то и делай . У меня вот 9 сигналов поступило,  там и купит и продать.  Не все в итоге в профит,  но держу до обратного сигнала. 

Вот так


 
Сергей Криушин:

Вот чудо чудное...торговля на смартфоне да еще с опережением времени...))) запостил в 13:49 а сигналы  получает оттуда 14:53


Ну не в 13:49 а в 14:49 , ну а то что разница в несколько минут так это спасибо сервакам.  У меня синъронизация через сеть. 

Скрин

 
Anatolii Zainchkovskii:
Ну не в 13:49 а в 14:49 , ну а то что разница в несколько минут так это спасибо сервакам.  У меня синъронизация через сеть. 

Короче раскрыли вы свой грааль - машину времени имеете и скрываете от народа...))) да все равно непонятное опережение...  

может в этой задержке и есть суть всех наших сливаторов... и сливаний...

 
надо всего лишь решить задачу: как определить линию за которую цене запрещено заходить
 
паинт кстати удаляют из винды так что теперича только блокнотик
1...232425262728293031323334353637...53
Новый комментарий