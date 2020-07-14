От практики к теории и снова к практике - страница 30
Так покупать или продавать? Нужно больше конкретики.
А что говорит твоя система то и делай . У меня вот 9 сигналов поступило, там и купит и продать. Не все в итоге в профит, но держу до обратного сигнала.
Да нафига мне моя система - мне интересно, что там система Дримера говорит. Говорят он косит бабло комбайном и скирдует его в стога.
Так он же на паинте торгует, там система конкретно от грибов зависит.
Вон он чё, Михалыч..
А я уж грешным делом подумал, что вот оно - посыпятся сейчас из уст Дримера тайны тайные как нам сирым заработать на сухарики, но нет! Опять пейнт и грибы..
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От практики к теории и снова к практике
Anatolii Zainchkovskii, 2019.09.24 13:49
Вот чудо чудное...торговля на смартфоне да еще с опережением времени...))) запостил в 13:49 а сигналы получает оттуда 14:53
Ну не в 13:49 а в 14:49 , ну а то что разница в несколько минут так это спасибо сервакам. У меня синъронизация через сеть.
Короче раскрыли вы свой грааль - машину времени имеете и скрываете от народа...))) да все равно непонятное опережение...
может в этой задержке и есть суть всех наших сливаторов... и сливаний...