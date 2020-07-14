От практики к теории и снова к практике - страница 24

transcendreamer:

Я понимаю, что бежать на одной ноге еще туда-сюда, а на одной руке????

Fast235:

что за секта, хорошая?

лучше туда не заходить, конечно же

и вообще - ну вот как секта может быть хорошей?! )))

transcendreamer:

ты уже подобрал картинку на следующий просадон? )) акробаты на ходулях будут? )) банджи джамперы? ))

УПД: ну а последней иллюстрацией можно взять фото приземлившихся БМД-2 с нераскрывшимися парашютами на учениях проходящих

 
Aleksandr Volotko:

лучше туда не заходить, конечно же

и вообще - ну вот как секта может быть хорошей?! )))

я автолюбитель и участник в автоклубе, знаю что бывают не плохие

 
Uladzimir Izerski:

Я понимаю, что бежать на одной ноге еще туда-сюда, а на одной руке????

трейдеры познавшие у-вей (無為) вообще могут совершать перемещения extra corporis

 
Aleksandr Volotko:

лучше туда не заходить, конечно же

и вообще - ну вот как секта может быть хорошей?! )))

кстати в эту секту теперь приём практически закрыт

даже тебя уже не примут

Fast235:

я автолюбитель и участник в автоклубе, знаю что бывают не плохие

ну, так то клубы всякие, а это прожженная секта, поговаривают даже что основатель накладывает на входящих туда заклятия мерзкие и они потом вечно сливают депозиты, а он потешается.. но это не точно

transcendreamer:

кстати в эту секту теперь приём практически закрыт

даже тебя уже не примут

свят-свят-свят!

 
transcendreamer:

трейдеры познавшие у-вей (無為) вообще могут совершать перемещения extra corporis

Можно дополнить. Ьез молнии это не возможно).

