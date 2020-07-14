От практики к теории и снова к практике - страница 24
Я понимаю, что бежать на одной ноге еще туда-сюда, а на одной руке????
что за секта, хорошая?
ты уже подобрал картинку на следующий просадон? )) акробаты на ходулях будут? )) банджи джамперы? ))
УПД: ну а последней иллюстрацией можно взять фото приземлившихся БМД-2 с нераскрывшимися парашютами на учениях проходящих
я автолюбитель и участник в автоклубе, знаю что бывают не плохие
трейдеры познавшие у-вей (無為) вообще могут совершать перемещения extra corporis
кстати в эту секту теперь приём практически закрыт
даже тебя уже не примут
я автолюбитель и участник в автоклубе, знаю что бывают не плохие
ну, так то клубы всякие, а это прожженная секта, поговаривают даже что основатель накладывает на входящих туда заклятия мерзкие и они потом вечно сливают депозиты, а он потешается.. но это не точно
свят-свят-свят!
Можно дополнить. Ьез молнии это не возможно).