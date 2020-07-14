От практики к теории и снова к практике - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там еще есть картиночка в которой возможно некоторые адепты попытались бы угадать Margo, однако конфиденты теории оболочек (αληθης κοκκος θεωρία) знают что нельзя просто так взять какой-то определённый период для исчисления канала и считать его постоянным будто бы всегда так будет хорошо, тем не менее сделка отображённая на графике бесспорно хороша, откат после импульса с затуханием, довольно характерная формация, например нефтяная жижа взлетевшая после атаки на завод в Аравии (المملكة العربية السعودية) сформировала откат и такую же по существу формацию, откат с затуханием, в герметических сектах давно уже известно что истинная Margo (которую впрочем не стоит понимать слишком буквально в виду вероятностного характера) не может состоять из какого-то одного способа построения вследствие нестационарности дисперсии и прочих моментов распределения, напротив, она является объединением margines множества построений, в некотором смысле - ad marginem marginorum, к счастью есть относительно простой способ аппроксимации пусть и грубый но в целом адекватный и самое замечательное в том что его использование даже не требует программирования (почти) - истинно говорю вам - трейдинг в своей изначальной сути не требует ООП, полиморфизма, инкапсуляции, конструкторов, деструкторов, динамического связывания и прочих трудоёмких заклинаний... вероятно зелоты грааля в сей же час попробуют сыскать это и убедятся что всё тлен, иные же сразу обрушатся с хулой и тоже по своему будут правы, ибо в силу разнокалиберности движений валютного рынка не всегда можно сказать что на каждом масштабе Margo проведена адеватно, так например в случае когда импульс нетипично велик по размеру а построение усредняет в окне относительно мелкие приращения разумеется нельзя сказать что это адекватно непосредственно в момент импульса, i.e. если бы гипотетический трейдер в такой ситуации торговал с типичным значеним своих лимитов то он был бы эффектно вынесен и кусал бы локти и не видал бы профита как своих ушей, особый цинизм в том что возврат потом бывает почти до уровня безубытка, воистину лучше тогда пойти устроиться на мануфактуру! - кроме того хула modus marginum тем более справедлива что никакое техническое построение не может знать о резких новостях, впрочем на старших масштабах это менее критично, так например увидя что margines сливаются в плотный горизонтальный пучок более приницательный трейдер не станет открыть сделку прямо ad marginem если случается что-то резкое, а скорее подождёт когда пучок адаптируется к новой ситуации и станет вновь более развёрнутым (и в этом большое счастье адаптивности Margo Marginorum), или же вообще пропустит ad saepem, возможно даже поступит наоборот и будет покупать волатильность in erumpo, возможно даже будет использовать правила вложенности построений и трендовой отсечки... конфиденты из герметических сект иногда присутствующие на форуме более осведомлены об оккультных методах касающихся Margo Marginorum и могли бы больше рассказать об этом, но в силу строгих кодексов sub rosa они не посмеют раскрыть эту информацию, да и это было бы весьма небезопасно для них ведь агенты спецслужб могут читать этот форум, кроме того я на всякий случай скажу что всё вышенаписанное я просто случайно подслушал в туалете когда заходил по делам в один банк.
Вспомнились посты "многоточек", старожилы должны помнить этих экземпляров.
По содержанию поста во многом согласен с автором(особенно по поводу ООП и еже сними).
Удачи
Впрочем я бы добавил, что в силу некоторых причин, последняя работа пророка Анатолия всё же выгодно отличается от предыдущих и это легко увидеть по некоторым особенностям его сделок, воистину познал он эзотерическую концепцию флабеллума и отныне находится под сенью традиций трейдинга уходящих корнями в невыразимую древность, тем не менее сейчас он это делает настолько неописуемо варварским способом, что даже суровые скифы содрогнулись бы, если бы увидели его бомбёжку ордерами.
Всё это похоже на старое доброе усреднение, и по бомбежке ордерами, и по конскому проседанию эквити относительно небольшого профита после оного.
Но пусть будет эзотерическая концепция флабеллума или как там его.З.Ы.: возьмите меня обратно в секту, давно не видел фоточек БРАЗа
Всё это похоже на старое доброе усреднение, и по бомбежке ордерами, и по конскому проседанию эквити относительно небольшого профита после оного.
Но пусть будет эзотерическая концепция флабеллума или как там его.З.Ы.: возьмите меня обратно в секту, давно не видел фоточек БРАЗа
Так а фоток то почти и нет. В большей степени все фотки только по теме 1-2-3. Но и там сейчас затишье. Ну и в секту это к админам.
Это я просто Дримера троллю. Сначала он будет упираться, мол - нет, поздно, не возьмём мы тебя в свою прекрасную секту, но потом сдастся и тут уже я начну отказываться, мол я и так долго упрашивал, теперь всё - ни ногой я в вашу страную сетку и т.д. и т.п. )
хехехе
Хожу в драных слиперах, буквально во всём себе отказываю, ем простую крестьянскую еду, которую по ночам бывает заимствую у крестьян из ближайших селений, а что делать! никто грааль не показывает!
Шутить изволит Ваша милость...)) Вообще-то мне нравятся ваши работы и трейдерский ход ваших мыслей... есть несколько старых переделок /миксов... не граали конечно,даже не знаю что, но на тестере хорошо ходят...сам я на 4ке давно не практикую, а кодов много было перелопачено, вот решил посмотреть в новом свете, да и показать заодно грамотным прогерам на вопрос доработки, и что я там только не собирал в одну кучу в надежде на что-то прибыльное, но на реале почему-то все не очень-то работало, так что если есть желание посмотреть и довести до ума, то могу показать, но только в личку, чтоб не засмеяли...
вот решил посмотреть в новом свете, да и показать заодно грамотным прогерам на вопрос доработки, и что я там только не собирал в одну кучу в надежде на что-то прибыльное, но на реале почему-то все не очень-то работало, так что если есть желание посмотреть и довести до ума, то могу показать, но только в личку, чтоб не засмеяли...
Вообще-то при таком начальном депозите и выбранной валютной паре доход советника, равный вышеуказанному, может и должен быть получен в течение одного-двух рабочих дней
Вообще-то при таком начальном депозите и выбранной валютной паре доход советника, равный вышеуказанному, может и должен быть получен в течение одного-двух рабочих дней
Ух ты, и как часто удается удваивать депозиты?
Каждый раз конечный результат (в тестере) прямо пропорционален внутридневной волатильности
Каждый раз конечный результат (в тестере) прямо пропорционален внутридневной волатильности