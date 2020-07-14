От практики к теории и снова к практике - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот это правильный подход. Попробуй без сеток и мартинов на простенькой системке но с нынешним опытом.
Комбинирую всё что попадает белее-менее робастное и с мартином и без... ставлю на демо смотрю, вроде начинают правильно, но при непрерывной работе набирают ошибок, пробую с отложками с быстрым истечением -тоже не вариант...лучший результат был с минимальным почти нулевым тралом...
Тем временем почтенный пророк Анатолийский показал +20% при просадке 16% за 20 календарных дней,
не понятно только почему фактор восстановления 8,09... странно...
если такое сохранится и пророк не сольёт то за год будет более 300%
с учётом этих данных если они репрезентативны в среднем то выходит что пророку нужно продержатся 100 дней до завода удвоения начальной суммы инвестиций
Исстари, у славян, у православных, было принято помогать страждущим и убогим. Если человек видел, что кто-то буквально-таки лежит в мусорной яме и страдает от голода и холода, он подходил к нему и протягивал руку помощи.
Ребята! Что с вами стало?! Я страдаю без Грааля. Он мне нужен как воздух. Пожалуйста, дайте хотя бы половину. Бог отблагодарит. Спасибо.
Исстари, у славян, у православных, было принято помогать страждущим и убогим. Если человек видел, что кто-то буквально-таки лежит в мусорной яме и страдает от голода и холода, он подходил к нему и протягивал руку помощи.
Ребята! Что с вами стало?! Я страдаю без Грааля. Он мне нужен как воздух. Пожалуйста, дайте хотя бы половину. Бог отблагодарит. Спасибо.
"Страдаешь", а нормально пообщаться - не желаешь. "Страдай" дальше...
почтенный пророк Анатолийский
чур столблю за собой звание пророк Александрийский? на будущее, на далёкое, ну а вдруг?
надо всего лишь решить задачу: как определить линию за которую цене запрещено заходить
Граница считается пробитой, если, как минимум, две свечи закрылись за её пределами. Это классика, которой руководствуются технические аналитики брокерских компаний. От этого и отталкивайтесь. Есть замечательный индикатор "Фрактал", который как-раз и формирует законченный фрактал через 2 свечи. И ещё из собственного опыта: попытка торговать по незавершённым фракталам (формируется через одну свечу) показывает гораздо худшие результаты, чем если торговать по полностью сформировавшимся фракталам. Ещё хуже результаты системы получаются, если торговать просто по закрытию предыдущего бара.
Исстари, у славян, у православных, было принято помогать страждущим и убогим. Если человек видел, что кто-то буквально-таки лежит в мусорной яме и страдает от голода и холода, он подходил к нему и протягивал руку помощи.
Ребята! Что с вами стало?! Я страдаю без Грааля. Он мне нужен как воздух. Пожалуйста, дайте хотя бы половину. Бог отблагодарит. Спасибо.
Не стоит благодарности)
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1583#comment_13290559
Тем временем почтенный пророк Анатолийский показал +20% при просадке 16% за 20 календарных дней,
не понятно только почему фактор восстановления 8,09... странно...
если такое сохранится и пророк не сольёт то за год будет более 300%
с учётом этих данных если они репрезентативны в среднем то выходит что пророку нужно продержатся 100 дней до завода удвоения начальной суммы инвестиций
И опять демо-счет, опять сетка.. твой брат по оружию, как и Ренат с Че?