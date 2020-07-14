От практики к теории и снова к практике - страница 28
Ничто не покоится, все движется, все вибрирует. Все течет, втекает, вытекает, все имеет свои приливы и отливы; все поднимается и падает; маятникообразное колебание проявляется во всем. Мера колебания налево есть мера колебания направо. Ритмы компенсируются. Этот принцип заключает в себе истину, что во всем проявляется мера движения в одну и другую сторону, приток и исток; качание вперед и назад, маятникообразное движение -нечто подобное по типу движения отлива и прилива, высокого и низкого прилива, между двумя полюсами, которые существуют в соответствии с Принципом Полярности, описанным ранее.
Только что выходил на улицу. На закате отлично видны спутники. По моему пролетал МКС. Такая яркая движущаяся по небу звезда. Редко можно увидеть.
Ошибочкас.... Солнышко то тоже по спирали летит.... При чём радиус этой спирали то расширяется то сужается))
Спираль большая. На картинке не вмещается.
Присмотрись как меняется ракурс. Всё там по спирали движется.
Кто не понимает тот не увидет. Каждую осень читаю одно и то же. Застрявшие в аэропортах клиенты туроператора
Ну не смешно ли ребята?
Пусть туристы не ноют. Им надо показывать эту картинку и пояснять, что пока им там кажется, что они никуда не могут вылететь, они с ипической скоростью куда-то летят по просторам вселенной. Бесплатно.
)) Понравилось.Честно.
Дример, глянь-ка, я нашел для тебя хорошую альтернативу заводу!
https://gelio.livejournal.com/244520.html
Настоящий Грааль! Можно не переживать, что на старости лет соль закончится и тебя уволят - там люди поколениями работают, а участки, разрабатываемые в сороковых годах уже практически готовы к повторной разработке, т.е. можно добывать соль там вечно, представляешь?!
Пожалуй да, фантастическое место, креномер очень прикольный, ламповый, скорей бы уже всё слить и на соледобычу!