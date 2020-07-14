От практики к теории и снова к практике - страница 28

transcendreamer:

Ничто не покоится, все движется, все вибрирует. Все течет, втекает, вытекает, все имеет свои приливы и отливы; все поднимается и падает; маятникообразное колебание проявляется во всем. Мера колебания налево есть мера колебания направо. Ритмы компенсируются. Этот принцип заключает в себе истину, что во всем проявляется мера движения в одну и другую сторону, приток и исток; качание вперед и назад, маятникообразное движение -нечто подобное по типу движения отлива и прилива, высокого и низкого прилива, между двумя полюсами, которые существуют в соответствии с Принципом Полярности, описанным ранее.

 
Aleksandr Volotko:
Ошибочкас....  Солнышко то тоже по спирали летит....  При чём радиус этой спирали то расширяется то сужается)) 
 
Aleksandr Volotko:

Только что выходил на улицу. На закате отлично видны спутники. По моему пролетал МКС. Такая яркая движущаяся по небу звезда. Редко можно увидеть.

 
Anatolii Zainchkovskii:
Спираль большая. На картинке не вмещается.

Anatolii Zainchkovskii:
Присмотрись как меняется ракурс. Всё там по спирали движется.

 
Aleksandr Volotko:

Кто не понимает тот не увидет. Каждую осень читаю одно и то же. Застрявшие в аэропортах клиенты туроператора

Ну не смешно ли ребята?

Застрявшие в аэропортах клиенты туроператора Thomas Cook. Фоторепортаж
Застрявшие в аэропортах клиенты туроператора Thomas Cook. Фоторепортаж
  • 2019.09.23
  • РБК
  • www.rbc.ru
Британский туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о своей ликвидации. Компания включает в себя российские компании «Интурист» и «Библио-Глобус». Несмотря на то, что туроператор заявил, что ликвидация не отразится на туристах, некоторые из них столкнулись со сложностями: например, на Майорке или в Тунисе, где людей...
Uladzimir Izerski:

Ну не смешно ли ребята?

Пусть туристы не ноют. Им надо показывать эту картинку и пояснять, что пока им там кажется, что они никуда не могут вылететь, они с ипической скоростью куда-то летят по просторам вселенной. Бесплатно.

 
Aleksandr Volotko:

)) Понравилось.Честно.

Дример, глянь-ка, я нашел для тебя хорошую альтернативу заводу!

https://gelio.livejournal.com/244520.html

Настоящий Грааль! Можно не переживать, что на старости лет соль закончится и тебя уволят - там люди поколениями работают, а участки, разрабатываемые в сороковых годах уже практически готовы к повторной разработке, т.е. можно добывать соль там вечно, представляешь?!

Озеро Баскунчак — бесконечное месторождение соли
Озеро Баскунчак — бесконечное месторождение соли
  • gelio.livejournal.com
На солёном озере Баскунчак добывают 80% всей российской соли. Под водоёмом находится соляная гора, которая уходит вглубь примерно на 6 километров. Соледобытчики компании «Руссоль» работают открытым способом, то есть срезают самый верхний слой. Соль с Баскунчака подходит и для еды, и для…
 
Aleksandr Volotko:

Пожалуй да, фантастическое место, креномер очень прикольный, ламповый, скорей бы уже всё слить и на соледобычу!

