надо всего лишь решить задачу: как определить линию за которую цене запрещено заходить
да цене как бы пофигу, ей можно везде, она рыночная
хотите верьте, хотите нет:
форекс - реальный рыноки цена зависит от объемов спроса и предложения
да вот тоже так думаю... и эта линия называется трал, только что-то в основном больно невыгодно тралит...))
и не могу никак подобрать приемлемый вариант...
надо всего лишь решить задачу: как определить линию за которую цене запрещено заходить
Это что то новенькое.
Оказывается есть линия за которую цене запрещено заходить !)
Ещё один учитель задает домашнюю задачу)
Можешь владельцу линии сообщить о нарушении запрета)
А где же взять эти объемы?
счас допытаемся, только не в клоне ветки "от теории к практике"
заело кнопку BUY?
Илан колбасит то в плюс то в минус... вот пытаюсь найти золотую середину...все старые граали самоделки решил по новой просмотреть... с новыми знаниями да с новым тестером интересно получается...))
надо всего лишь решить задачу: как определить линию за которую цене запрещено заходить
тю, просто надо брать и запрещать цене ходить куда не хочешь, и всё
цена - стой, раз-два!
ты там грибы не только ешь, но и куришь, и даже пьёшь уже?