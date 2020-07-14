От практики к теории и снова к практике - страница 31

Новый комментарий
 
transcendreamer:
надо всего лишь решить задачу: как определить линию за которую цене запрещено заходить

да цене как бы пофигу, ей можно везде, она рыночная

хотите верьте, хотите нет:

форекс - реальный рынок

и цена зависит от объемов спроса и предложения
 
transcendreamer:
надо всего лишь решить задачу: как определить линию за которую цене запрещено заходить

да вот тоже так думаю... и эта линия называется трал, только что-то в основном больно невыгодно тралит...))

и не могу никак подобрать приемлемый вариант...

тральщик в работе

 
Сергей Криушин:

да вот тоже так думаю... и эта линия называется трал, только что-то в основном больно невыгодно тралит...))

и не могу никак подобрать приемлемый вариант...

заело кнопку BUY?
 
transcendreamer:
надо всего лишь решить задачу: как определить линию за которую цене запрещено заходить

Это что то новенькое.

Оказывается есть линия за которую цене запрещено заходить !)

Ещё один учитель задает домашнюю задачу)

Можешь владельцу линии сообщить о нарушении запрета)


 
хехехе
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

да цене как бы пофигу, ей можно везде, она рыночная

хотите верьте, хотите нет:

форекс - реальный рынок

и цена зависит от объемов спроса и предложения

А где же взять эти объемы?

 
Oleg Bondarev:

А где же взять эти объемы?

счас допытаемся, только не в клоне ветки "от теории к практике"

 
Renat Akhtyamov:
заело кнопку BUY?

Илан колбасит то в плюс то в минус... вот пытаюсь найти золотую середину...все старые граали самоделки решил по новой просмотреть... с новыми знаниями да с новым тестером интересно получается...))

расколбас


 
Сергей Криушин:

Илан колбасит то в плюс то в минус... вот пытаюсь найти золотую середину...все старые граали самоделки решил по новой просмотреть... с новыми знаниями да с новым тестером интересно получается...))


Вот это правильный подход.  Попробуй без сеток и мартинов на простенькой системке но с нынешним опытом. 
[Удален]  
transcendreamer:
надо всего лишь решить задачу: как определить линию за которую цене запрещено заходить

тю, просто надо брать и запрещать цене ходить куда не хочешь, и всё

цена - стой, раз-два!

ты там грибы не только ешь, но и куришь, и даже пьёшь уже?

1...242526272829303132333435363738...53
Новый комментарий