А ведь на этом форуме хватает разработчиков с многолетним стажем, регулярно получающим заказы на написаниче чего - либо
Не знаю, как другие - могу сказать за себя.
1. Деньги за роботописание - это больше проблем, чем денег. А писать на себя - для меня это типа как "занимательная задачка", что-то вроде кроссворда.
2. Именно так. Давно прошли времена, когда системы без изменений работали в течении нескольких лет. Сейчас практически любая ТС - через некоторое время перестает приносить прибыль. Все техники-то давно известны, и прибыль можно получать, применяя те из них, которые применяет меньшинство трейдеров. Но как только такие ТС появляется - ее начинают использовать все большее количество трейдеров, и она перестает работать.
3. А кого он интересует "как таковой" ? Для всех трейдинг - это источник денег, а "научный интерес" - весьма вторичен. Тут вон, только Султонов - вроде как занимается "из желания постичь рынок", но и он, я думаю, перестанет заниматься им, если убедится, что это постижение не дает ему перспектив прибыли.
4. Потому, что подажа - это само по себе довольно хлопотливая и малоинтересная работа. Случайно-то продаться что-то и может. Но потом - во-первых, оно непременно "вернется" необходимостью поддержки, а во-вторых - особых прибылей с этих продаж не получишь... так... мелочи... не стоит овчинка выделки.
не представляешь насколько человек может быть одарен в одном и быть абсолютной пробкой в другом, везде нужно разделение труда
плюс трейдер это не тот кто умеет программировать, этот тот кто умеет выгодно купить\продать и может без мыла в З.. вот такие люди как раз постоянно в поисках вариантов заработка на рынке, и зарабатывают :) а прогеры написали сами не поняли че и забыли. Я вижу на форуме десятки умнейших людей которые мыслят о чем-то нереально сложном и даже умеют это делать, изобретают всякие модели рынка.. но они в душе не спекулянты и никогда на рынке не заработают :)
не представляешь насколько человек может быть одарен в одном и быть абсолютной пробкой в другом, везде нужно разделение труда
плюс трейдер это не тот кто умеет программировать, этот тот кто умеет выгодно купить\продать и может без мыла в З.. вот такие люди как раз постоянно в поисках вариантов заработка на рынке, и зарабатывают :) а прогеры написали сами не поняли че и забыли. Я вижу на форуме десятки умнейших людей которые мыслят о чем-то нереально сложном и даже умеют это делать, изобретают всякие модели рынка.. но они в душе не спекулянты и никогда на рынке не заработают :)
вот и я об этом, если умеешь делать настолько сложные вещи почему бы не сделать для себя?И главное что заказчики массово дают готовые идеи и еще за них платят.
вот и я об этом, если умеешь делать настолько сложные вещи почему бы не сделать для себя?
они делают для себя но это не работает как надо, а когда долго не работает как надо кончаются деньги и они идут на завод
99% идей заказчиков это на уровне пересечения 2-х машек, и то что там платят это вообще не деньги
Сегодня доделал до конца, и собрал всё воедино, что собирался сделать ещё более года назад. Делал не на заказ, а для себя.
Теперь осталось понять, как всем этим пользоваться)
Верхний индикатор в подокне, взят с интернета и немного переделан, он кстати и есть самый весомый. Жду сигнал на продажу ауди/новоз.
Работать на заказ, дело малоблагодарное, но иногда и интересное может попасть.
Сегодня доделал до конца, и собрал всё воедино, что собирался сделать ещё более года назад. Делал не на заказ, а для себя.
Теперь осталось понять, как всем этим пользоваться)
Верхний индикатор в подокне, взят с интернета и немного переделан, он кстати и есть самый весомый. Жду сигнал на продажу ауди/новоз.
Работать на заказ, дело малоблагодарное, но иногда и интересное может попасть.
хорошо. можно назвать примерные точки входа-выхода для оценки?
гляну у себя
хорошо. можно назвать примерные точки входа-выхода для оценки?
гляну у себя
Ну так Я жду сигнал, а не продаю уже, и когда он появиться - неизвестно
P.S. Тейкпрофит будет как всегда по системе 20 пунктов, это срабатывает всегда, больше - стрёмно, пока ещё не понял до конца, как работать с системой
вот и я об этом, если умеешь делать настолько сложные вещи почему бы не сделать для себя?И главное что заказчики массово дают готовые идеи и еще за них платят.
А что, вы считаете, что для себя они не делают?
Личные наблюдения. В том же фрилансе годами сидят одни и те же.
Ну так Я жду сигнал, а не продаю уже, и когда он появиться - неизвестно
P.S. Тейкпрофит будет как всегда по системе 20 пунктов, это срабатывает всегда, больше - стрёмно, пока ещё не понял до конца, как работать с системой
стопов нет, я знаю что вас ждет, пересиживание убытков
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И почему - то возникает много вопросов
1) Настолько нравится писать что на деньги как то наплевать?
2) Сотни и тысячи роботов и все такой шлак что нужны исключительно заказчику?
3) Не интересует трейдинг как таковой?
4) Если идея оказывается рабочей почему бы не попытаться продать этого робота? В маркете есть десятки почти идентичных под разными названиями и от разных людей - хотя по результату копия одного и того же, использующего МАКД. Или как вариант поставить себе на реал на куче счетов и забыть о заказах.
Как то - так и еще много почему о которых я пока еще не догадываюсь.