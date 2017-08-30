А ведь на этом форуме хватает разработчиков с многолетним стажем, регулярно получающим заказы на написаниче чего - либо

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И почему - то возникает много вопросов

1) Настолько нравится писать что на деньги как то наплевать?

2) Сотни и тысячи роботов и все такой шлак что нужны исключительно заказчику?

3) Не интересует трейдинг как таковой?

4) Если идея оказывается  рабочей почему бы не попытаться продать этого робота? В маркете есть десятки почти идентичных под разными названиями и от разных людей - хотя по результату копия одного и того же, использующего МАКД. Или как вариант поставить себе на реал на куче счетов и забыть о заказах.


Как то  - так и еще много почему о которых я пока еще не догадываюсь.

 

Не знаю, как другие - могу сказать за себя.

1. Деньги за роботописание - это больше проблем, чем денег. А писать на себя - для меня это типа как "занимательная задачка", что-то вроде кроссворда.

2. Именно так. Давно прошли времена, когда системы без изменений работали в течении нескольких лет. Сейчас практически любая ТС - через некоторое время перестает приносить прибыль. Все техники-то давно известны, и прибыль можно получать, применяя те из них, которые применяет меньшинство трейдеров. Но как только такие ТС появляется - ее начинают использовать все большее количество трейдеров, и она перестает работать.

3. А кого он интересует "как таковой" ? Для всех трейдинг - это источник денег, а "научный интерес" - весьма вторичен. Тут вон, только Султонов - вроде как занимается "из желания постичь рынок", но и он, я думаю, перестанет заниматься им, если убедится, что это постижение не дает ему перспектив прибыли.

4. Потому, что подажа - это само по себе довольно хлопотливая и малоинтересная работа. Случайно-то продаться что-то и может. Но потом - во-первых, оно непременно "вернется" необходимостью поддержки, а во-вторых - особых прибылей с этих продаж не получишь... так... мелочи... не стоит овчинка выделки.

[Удален]  

не представляешь насколько человек может быть одарен в одном и быть абсолютной пробкой в другом, везде нужно разделение труда

плюс трейдер это не тот кто умеет программировать, этот тот кто умеет выгодно купить\продать и может без мыла в З.. вот такие люди как раз постоянно в поисках вариантов заработка на рынке, и зарабатывают :) а прогеры написали сами не поняли че и забыли. Я вижу на форуме десятки умнейших людей которые мыслят о чем-то нереально сложном и даже умеют это делать, изобретают всякие модели рынка.. но они в душе не спекулянты и никогда на рынке не заработают :)

 
Maxim Dmitrievsky:

не представляешь насколько человек может быть одарен в одном и быть абсолютной пробкой в другом, везде нужно разделение труда

плюс трейдер это не тот кто умеет программировать, этот тот кто умеет выгодно купить\продать и может без мыла в З.. вот такие люди как раз постоянно в поисках вариантов заработка на рынке, и зарабатывают :) а прогеры написали сами не поняли че и забыли. Я вижу на форуме десятки умнейших людей которые мыслят о чем-то нереально сложном и даже умеют это делать, изобретают всякие модели рынка.. но они в душе не спекулянты и никогда на рынке не заработают :)


вот и я об этом, если умеешь делать настолько сложные вещи почему бы не сделать для себя?

И главное что заказчики массово дают готовые идеи и еще за них платят.
[Удален]  
trader781:

вот и я об этом, если умеешь делать настолько сложные вещи почему бы не сделать для себя?


они делают для себя но это не работает как надо, а когда долго не работает как надо кончаются деньги и они идут на завод

99% идей заказчиков это на уровне пересечения 2-х машек, и то что там платят это вообще не деньги

 

Сегодня доделал до конца, и собрал всё воедино, что собирался сделать ещё более года назад. Делал не на заказ, а для себя.

Теперь осталось понять, как всем этим пользоваться)

Верхний индикатор в подокне, взят с интернета и немного переделан, он кстати и есть самый весомый. Жду сигнал на продажу ауди/новоз.


Работать на заказ, дело малоблагодарное, но иногда и интересное может попасть.

 
Vitaly Muzichenko:

Сегодня доделал до конца, и собрал всё воедино, что собирался сделать ещё более года назад. Делал не на заказ, а для себя.

Теперь осталось понять, как всем этим пользоваться)

Верхний индикатор в подокне, взят с интернета и немного переделан, он кстати и есть самый весомый. Жду сигнал на продажу ауди/новоз.


Работать на заказ, дело малоблагодарное, но иногда и интересное может попасть.


хорошо. можно назвать примерные точки входа-выхода для оценки?

гляну у себя

 
trader781:

хорошо. можно назвать примерные точки входа-выхода для оценки?

гляну у себя

Ну так Я жду сигнал, а не продаю уже, и когда он появиться - неизвестно

P.S. Тейкпрофит будет как всегда по системе 20 пунктов, это срабатывает всегда, больше - стрёмно, пока ещё не понял до конца, как работать с системой

 
trader781:

вот и я об этом, если умеешь делать настолько сложные вещи почему бы не сделать для себя?

И главное что заказчики массово дают готовые идеи и еще за них платят.
А что, вы считаете, что для себя они не делают?
 
khorosh:
А что, вы считаете, что для себя они не делают?

Личные наблюдения. В том же фрилансе годами сидят одни и те же.

 
Vitaly Muzichenko:

Ну так Я жду сигнал, а не продаю уже, и когда он появиться - неизвестно

P.S. Тейкпрофит будет как всегда по системе 20 пунктов, это срабатывает всегда, больше - стрёмно, пока ещё не понял до конца, как работать с системой


стопов нет, я знаю что вас ждет, пересиживание убытков

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